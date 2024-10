Przywódcy przyjechali do Putina. "Ten szczyt jest prawdziwym prezentem"

W rosyjskim Kazaniu rozpoczyna się trzydniowy szczyt państw bloku BRICS pod przewodnictwem Władimira Putina. Mówi się, że rosyjski prezydent chce tym wydarzeniem udowodnić światu, że Kreml nie jest izolowany na arenie międzynarodowej, a wręcz stoi za nim budująca się koalicja państw. W ocenie ekspertów ten blok to próba stworzenia porządku alternatywnego wobec Zachodu, podejmowana głównie przez Rosję i Chiny.

Stolica rosyjskiej republiki Tatarstanu jest gospodarzem 16. szczytu państw zrzeszonych w BRICS. Który potrwa przez trzy dni od wtorku, a przewodniczy mu Władimir Putin . Oprócz liderów krajów członkowskich wezmą w nim udział głowy państw aspirujących do udziału w tej inicjatywie.

Putin ma nadzieję, że ze szczytu popłynie konkretny komunikat do świata

Przygotowania do szczytu BRICS w rosyjskim Kazaniu

To największe międzynarodowe spotkanie, jakie rosyjski przywódca zorganizował od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. To spotkanie - pisze CNN - rzuca pewne nowe światło na kraje, która żywią nadzieję na ujrzenie zmian w globalnej równowadze sił, a niektóre z nich - takie jak Rosja, Iran czy Chiny - chciałyby bezpośrednio przeciwstawić się Zachodowi pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.

Według amerykańskiego portalu, to właśnie ten ostatni komunikat Putin będzie forsował w nadchodzących dniach. Jak pisze CNN, Putin "liczy, że wybrzmi on tak: to Zachód ze swoimi sankcjami i sojuszami jest izolowany na światowej arenie, podczas gdy globalna większość krajów popiera próbę zakwestionowania amerykańskiego globalnego przywództwa".