Amerykanie wysyłają miliony szczepionek do Azji. Na pomoc Waszyngtonu mogą liczyć też inne regiony

Stany Zjednoczone wysłały w piątek do Nepalu 1,5 miliona dawek preparatu firmy Johnson & Johnson oraz do Bhutanu pół miliona szczepionek Moderny - poinformowała rzeczniczka Białego Domu. Tego samego dnia 1,4 miliona amerykańskich szczepionek dotarło do Afganistanu - przekazał UNICEF.