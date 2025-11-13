Ponad 20 operacji z udziałem sił USA w jednym państwie

Prezydent Syrii Ahmed al-Szara przeszedł polityczną metamorfozę Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Operacje przeprowadzone zostały w okresie poprzedzającym pierwszą wizytę nowego prezydenta Syrii w Białym Domu.

Prezydent Syrii Ahmad al-Szara wyraził "pragnienie, intencje i gotowość" swojego kraju, aby dołączyć do 89 państw-członków koalicji walczącej z tzw. Państwem Islamskim (ISIS).

Organizacja terrorystyczna ISIS, chociaż utraciło większość wpływów, wciąż przeprowadza zamachy w Syrii oraz Iraku.

Chociaż organizacja terrorystyczna znana jako Państwo Islamskie (ISIS) utraciła w 2019 roku kontrolę nad rozległymi obszarami w Syrii i Iraku, które na krótko zajęła, komórki tej ekstremistycznej grupy nadal przeprowadzają ataki w całym regionie. Centralne dowództwo USA (CENTCOM) powiadomiło, że w tym roku doszło do 311 ataków tzw. Państwa Islamskiego w Syrii i 64 w Iraku. To spadek o ponad połowę w porównaniu z 878 atakami w Syrii i 160 w Iraku w 2024 roku, jednak nadal do ataków tych statystycznie dochodziło każdego dnia.

Siły USA uderzają w Syrii

CENTCOM przekazał, że siły amerykańskie tylko od początku października współpracując ze swoimi partnerami z Syrii doradzały, asystowały i umożliwiły przeprowadzenie ponad 22 operacji wymierzonych w tzw. Państwo Islamskie.

"Siły Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) przeprowadziły te operacje we współpracy z syryjskimi partnerami w okresie od 1 października do 6 listopada, ich rezultat to pięciu bojowników ISIS zabitych i 19 pojmanych" - przekazano. CJTF-OIR to międzynarodowa koalicja pod wodzą USA, powołana do trwałego zniszczenia ISIS i współpracująca z siłami rządowymi m.in. w Syrii i Iraku.

W komunikacie CENTCOM stwierdzono, że dzięki operacjom ograniczono zdolność tej grupy terrorystycznej zarówno do prowadzenia lokalnych operacji, jak i eksportowania przemocy na cały świat. "Nasz sukces w zwalczaniu zagrożenia ze strony tzw. Państwa Islamskiego w Syrii to godne uwagi osiągnięcie" – ocenił admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM. "Będziemy nadal aktywnie ścigać resztki tzw. Państwa Islamskiego w Syrii, współpracując z Globalną Koalicją Przeciwko ISIS, aby zapewnić, że korzyści osiągnięte w walce z tą grupą w Iraku i Syrii będą trwałe i że tzw. Państwo Islamskie nie będzie w stanie się reaktywować ani przenosić ataków terrorystycznych do innych krajów" - dodał.

Celem tzw. Państwa Islamskiego było stworzenie kalifatu - utopijnego państwa, rządzonego zgodnie ze skrajnie restrykcyjną interpretacją religijnego prawa islamskiego.

Przywódca Syrii w USA

Prezydent Syrii Ahmad al-Szara wyraził w tym tygodniu podczas wizyty w Waszyngtonie "pragnienie, intencje i gotowość" swojego kraju, aby dołączyć do 89 państw-członków koalicji walczącej z tzw. Państwem Islamskim.

To duża zmiana w relacjach amerykańsko-syryjskich od przejęcia władzy przez byłego dżihadystę al-Szarę. Stany Zjednoczone nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych z Syrią za rządów poprzedniego syryjskiego przywódcy Baszara al-Asada, ale relacje te znacząco poprawiły się po zmianie władzy w Damaszku pod koniec 2024 roku. Doszło do tego w wyniku ofensywy bojowników pod kierownictwem Al-Szary, byłego dowódcy islamistycznej grupy rebelianckiej - przypomniała agencja AP.

