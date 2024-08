Syn księżnej miał napaść na kobietę

W rezydencji w Asker Høiby ma przebywać wraz z matką, księżną Mette-Marit. Jak przypominają media, ta we wtorek miała wraz z księciem Haakonem udać się do Paryża, by kibicować norweskim olimpijczykom. Ostatecznie zmieniła jednak swoje plany, a następca tronu zjawił się na trybunach igrzysk olimpijskich samotnie. - Księżna tymczasowo odroczyła swój wylot i ma nadzieję, że uda się jej dołączyć (do męża) później – przekazał cytowany przez "The Telegraph" jej rzecznik prasowy.