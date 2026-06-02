Świat

Strzały w Iowa. Nie żyje siedem osób

W Muscatine, w stanie Iowa zastrzelono sześć osób
Zastrzelono sześć osób w Muscatine, w stanie Iowa
Policja poinformowała, że w wyniku serii strzałów, do których doszło najprawdopodobniej na skutek rodzinnej kłótni w Muscatine w stanie Iowa, zginęło sześć osób. Nie żyje również napastnik.

Około godziny 12 czasu lokalnego (około godziny 19 w Polsce) w poniedziałek zaalarmowana policja i służby ratunkowe znalazły cztery martwe osoby w jednym z domów. Następnie funkcjonariusze natrafili na 52-letniego Ryana Willisa McFarlanda w pobliżu na ścieżce wzdłuż rzeki Missisipi.

- W trakcie rozmowy mężczyzna odebrał sobie życie. Funkcjonariusze oraz personel ratownictwa medycznego podjęli próbę udzielenia mu pomocy, ale stwierdzono zgon na miejscu - wyjaśnił szef policji w Muscatine Anthony Kies.

Źródło zdjęcia: CNN

Ofiary to prawdopodobnie rodzina sprawcy

Śledczy odnaleźli także zwłoki dwóch kolejnych mężczyzn, którzy zginęli od ran postrzałowych. Władze poinformowały, że jedno ciało odkryto w innym domu mieszkalnym, a drugie w pobliskim lokalu usługowym.

- Po prostu brakuje mi słów - wobec tego aktu zła i tego, co sprawca wyrządził naszej społeczności - cytuje ABC News słowa szefa lokalnej policji.

"Wstępne ustalenia wskazują, że oddanie strzałów miało swoje źródło w sporze rodzinnym. Przypuszcza się, że wszystkie ofiary były członkami rodziny zmarłego podejrzanego" - poinformował Departament Policji w Muscatine.

Według Kiesa podejrzany był wcześniej notowany. Szef policji nie podał jednak szczegółów dotyczących jego przeszłości kryminalnej. Policja nie podała nazwisk ani wieku ofiar. Trwa śledztwo.

Źródło: PAP, CNN
