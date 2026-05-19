Świat Siostra prezydentki wśród zatrzymanych przez izraelskie wojsko na morzu Maciej Wacławik |

Irlandia przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku

Margaret Connolly, lekarka rodzinna z północno-zachodniej Irlandii, była jednym z co najmniej sześciu irlandzkich członków Globalnej Flotylli Sumud, którzy zostali zatrzymani po wejściu izraelskich żołnierzy na łódź w poniedziałek - przekazała Karen Moynihan, irlandzka rzeczniczka Globalnej Flotylli Sumud. Mówiąc o "porwaniu" kilku osób, zaznaczyła, że dziewięciu kolejnych uczestników rejsu jest "bezpośrednio zagrożonych", zaapelowała też do rządu w Dublinie o podjęcie działań.

Prezydentka "bardzo dumna" z siostry

Prezydentka Irlandii Catherine Connolly po spotkaniu z brytyjskim królem Karolem III w Londynie powiedziała mediom, że jest "bardzo dumna ze swojej siostry, ale jednocześnie bardzo się o nią martwi". - Byłam dziś bardzo zajęta. Nie miałam szansy na zdobycie szczegółowych informacji na temat mojej siostry oraz, co równie ważne, jej kolegów na łodzi - oświadczyła Connolly, odmawiając kolejnych komentarzy w sprawie.

Globalna Flotylla Sumud poinformowała, że izraelskie siły zbrojne weszły na pokład kilkunastu łodzi na wodach Morza Śródziemnego na południe od Cypru i na północ od Strefy Gazy. Opublikowała też nagrania z Margaret Connolly i pięcioma innymi osobami, zarejestrowane prawdopodobnie przed ich zatrzymaniem - przekazał dziennik "Irish Examiner". - Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałam porwana z mojej łodzi we flotylli przez izraelskie siły okupacyjne i obecnie jestem nielegalnie przetrzymywana w izraelskim więzieniu - powiedziała siostra irlandzkiej przywódczyni.

Izrael wzywa do zmiany kursu

Izraelski resort spraw zewnętrznych opublikował film, w którym rzekomo widać osoby zatrzymane w poniedziałek, gdy witają się nawzajem w oczekiwaniu na wejście na pokład izraelskich statków. Wcześniej MSZ Izraela określił działania floty jako "prowokację dla samej prowokacji", która ma "służyć Hamasowi, odwrócić uwagę od odmowy rozbrojenia się przez Hamas oraz utrudnić postępy w realizacji planu pokojowego prezydenta Trumpa".

Izraelscy wojskowi wschodzący na pokład jednego ze statków Globalnej Flotylli Sumud Źródło zdjęcia: Reuters, Global Sumud Flotilla

To samo ministerstwo w poniedziałek wezwało uczestników flotylli do zmiany kursu i natychmiastowego zawrócenia. Na platformie X izraelski MSZ zapowiedział, że nie pozwoli "na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy".

Celem flotylli jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i symboliczne przełamanie izraelskiej blokady morskiej - deklarują jej organizatorzy. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów. Podobną akcję flotylla zorganizowała jesienią 2025 roku. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.

Redagował AM