Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Taktyka "double tap". Tak Izrael zaatakował szpital

Atak Izraela na szpital w Strefie Gazy
Izrael zaatakował szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Źródło: Reuters
Izrael w poniedziałek zaatakował szpital na południu Strefy Gazy. Kiedy po pierwszym uderzeniu na miejsce pobiegli ratownicy i dziennikarze, nastąpił drugi atak. To nie pierwszy raz, kiedy Izrael atakuje w podobny sposób, a taktyka ma nawet swoją nazwę - opisuje portal stacji NBC.

W poniedziałek rano Izrael zaatakował szpital im. Nasera w Chan Junus. W ataku zginęło co najmniej 20 osób, w tym dziennikarze pracujący m.in. dla telewizji Al-Dżazira, agencji Reuters i AP czy stacji NBC.

Drugi ostrzał tego samego celu przeprowadzono siedem minut po pierwszym, gdy na miejsce przybyli ratownicy oraz dziennikarze. Przypadek? Media donoszą o podejrzeniach, że to celowa taktyka, tzw. double tap (ang. podwójne uderzenie).

Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Źródło: Abaca Press/Forum

Czym jest atak typu double tap?

Double tap nie jest oficjalnym terminem prawnym i nie pojawia się w konwencji genewskiej, ale celowe atakowanie osób uznanych za "osoby chronione", takich jak lekarze, "implikuje zarzut popełnienia zbrodni wojennej" - stwierdziła w rozmowie z NBC News Janina Dill, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego.

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

- Taktyka double tap jest nie do pogodzenia z postępowaniem profesjonalnych, przeszkolonych sił zbrojnych - powiedziała Dill.

Dill przekazała, że "szczególnie zgubne jest wykorzystywanie gotowości do wypełnienia moralnego obowiązku ratowania (pomocy osobom dotkniętym pierwszym atakiem) w celu ich zabicia". Dodała, że "uderzenia typu double tap nie tylko oznaczają popełnienie zbrodni wojennej, ale także powinny być potępiane moralnie".

Atak na szpital w Strefie Gazy
Atak na szpital w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Niewiele armii przyznaje się do stosowania podwójnych uderzeń jako jawnej taktyki, ale Izrael nie jest jedynym krajem, któremu zarzucano takie działania. W 2012 roku dziennikarze ustalili, że w latach 2009-2012 ataki dronów CIA w Pakistanie zabiły co najmniej 50 cywilów "w kolejnych uderzeniach, gdy ci udali się na pomoc ofiarom".

Ataki typu double tap były w przeszłości celowo stosowane przez grupy terrorystyczne, takie jak Al-Kaida i nigeryjska Boko Haram, które wysyłały drugiego zamachowca samobójcę, aby zabił osoby próbujące pomóc ofiarom pierwszego ataku.

Nie pierwszy taki atak Izraela. "Standardowa procedura"

W zeszłym miesiącu lewicowe izraelskie czasopismo "+972 Magazine" opublikowało wyniki śledztwa, w tym wywiady z izraelskimi źródłami związanymi z bezpieczeństwem, z których wynikało, że ataki typu double tap stały się "standardową procedurą w Strefie Gazy" podczas wojny.

Izraelska gazeta "Haaretz" poinformowała, że podczas poniedziałkowego ataku czołg izraelskich sił zbrojnych ostrzelał obiekt, który żołnierze uznali za kamerę monitorującą należącą do Hamasu, znajdującą się na dachu szpitala, a następnie wystrzelił kolejny pocisk, aby upewnić się, że cel został trafiony.

Pierwszy atak trafił w górne piętra szpitala im. Nasera, gdzie według jego dyrektora Mohammeda Zakouta przebywali lekarze, pacjenci i stażyści z oddziału operacyjnego.

Z relacji świadków wynika, że w tym czasie wielu dziennikarzy wchodziło po schodach, aby uzyskać sygnał do przesłania swoich relacji i skontaktowania się z rodzinami. W pierwszym uderzeniu zginął operator kamery agencji Reuters Hussam Al-Masri, który według agencji informacyjnej prowadził w tym czasie transmisję telewizyjną na żywo z wyższych pięter szpitala.

Hussam Al-Masri - jeden z dziennikarzy, którzy zginęli w ataku na szpital w Gazie
Hussam Al-Masri - jeden z dziennikarzy, którzy zginęli w ataku na szpital w Gazie
Źródło: PAP/EPA/HANDOUT

42-letni Hatem Omar był jednym z dziennikarzy, którzy pobiegli na miejsce zdarzenia. - Wspinałem się po schodach, wraz ze mną wielu dziennikarzy i lekarzy - relacjonował. - Wtedy nastąpiło drugie uderzenie - dodał.

Według Ibrahima al Qanana, który był na żywo w telewizji Al Ghad TV, kiedy zarejestrowano drugie uderzenie, znaczniki czasu na filmie pokazały, że między wybuchami minęło siedem minut. Jak mówił, ratownicy czekali kilka minut po pierwszym uderzeniu, zanim pobiegli po schodach, ale i tak dosięgnął ich drugi wybuch.

Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar

- Wszędzie na miejscu zdarzenia widziałem krew - relacjonował Omar. - Klatka schodowa na zewnątrz szpitala była pełna ratowników medycznych, cywilów, ludzi spieszących z pomocą, a miejsce to było spowite chmurą pyłu - dodał.

Na zewnątrz szpitala polegli dziennikarze - Hussam Al-Masri, Mariam Dagga, Mohammad Salama, Ahmed Abu Aziz i Moaz Abu Taha - leżeli obok siebie, wciąż wyposażeni w aparaty fotograficzne i pokryte krwią kamizelki z napisem PRESS.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1,2 tysiąca osób i porywając 251. Według władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,6 tysiąca Palestyńczyków.

Izrael się tłumaczy

Biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu stwierdziło, że poniedziałkowe ataki były "tragicznym wypadkiem", a wojsko prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Atak wywołał oburzenie na świecie. Potępiły go: UE, rządy Francji czy Wielkiej Brytanii i międzynarodowe stowarzyszenia dziennikarzy. Sekretarz generalny ONZ António Guterres zażądał niezależnego śledztwa. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że "nie jest z tego zadowolony".

W oświadczeniu wydanym w serwisie X po ataku na szpital izraelskie siły zbrojne podały, że żołnierze zidentyfikowali w placówce kamerę, "która była wykorzystywana do obserwowania działań izraelskich sił zbrojnych w celu kierowania przeciwko nim działań terrorystycznych". Dodano, że "żołnierze podjęli działania mające na celu usunięcie zagrożenia poprzez zniszczenie i demontaż kamery".

W oświadczeniu nie poruszono kwestii drugiego ataku na obiekt.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: NBC News, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/HAITHAM IMAD

Udostępnij:
TAGI:
IzraelStrefa GazyKonflikty wojskowe Izraela
Czytaj także:
imageTitle
Przegrała 11 gemów z rzędu. Smutny koniec sezonu Collins
EUROSPORT
Ukraińska granica
Młodzi Ukraińcy będą mogli wyjeżdżać z kraju. Rząd ogłosił zmiany
Świat
Uczestnicy festiwalu Burning Man w Nevadzie opierają się trudnej pogodzie
"Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam"
METEO
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały
WARSZAWA
Pierwszy myśliwiec F-35 wyprodukowany dla Polski
USA wydały zgodę dla Polski w sprawie F-35
Polska
imageTitle
Niemki bojowo nastawione. "Mamy rachunki do wyrównania"
EUROSPORT
Policyjny pościg w Gdańsku
Policyjny pościg w Gdańsku. Radiowóz dachował, policjant w szpitalu
Trójmiasto
shutterstock_2239909941
Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Stanisław Soyka - Natalia Grosiak
Miała zaśpiewać z Soyką w duecie. "Siedziałam gotowa", nagle "wszedł reżyser"
Polska
imageTitle
Sinner wrócił w wielkim stylu. Nie dał szans rywalowi
EUROSPORT
Nocna sprzedaż alkoholu
Dwie dzielnice chcą nocnej prohibicji
WARSZAWA
Łoś Emil zawitał do Wiednia
"Na początku myśleliśmy, że to ryba"
METEO
Karol Nawrocki
"Ktoś go wprowadza w maliny". Minister ma radę dla Nawrockiego
Polska
Donald Trump
Trump: to się musi zakończyć teraz. Bruksela odpowiada
BIZNES
Karol Nawrocki
Weta "na oślep". "Mam nadzieję, że następnym razem się zastanowi"
Polska
Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Izrael zaatakował szpital. Podali, co miało być celem
Świat
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies w typie amstaffa ugryzł sześcioletnią dziewczynkę
WARSZAWA
Grzegorz Miecugow
"Nie wierzę, że to powiem, ale muszę". Osiem lat temu zmarł Grzegorz Miecugow
Polska
wladyslawowo morze baltyk wakcje S shutterstock_1633007269
Zbadali wodę w popularnym kurorcie. "Zagrożenie życia i zdrowia"
Trójmiasto
shutterstock_1789580975
Widmo turbulencji na rynku. "825 tysięcy osób zarejestrowanych w ZUS"
BIZNES
Niski poziom wody w Wiśle w Kazimierzu Dolnym
Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać
METEO
Taylor Swift
Taylor Swift podzieliła się radosną nowiną
Kultura i styl
Polska stara się o organizację Euro 2029
Formalności dopięte. Polska oficjalnie kandydatem do organizacji Euro 2029
EUROSPORT
Iga Świątek pobiła rekord wygranych w erze Open
Niesamowita Świątek. Pobiła rekord świata
EUROSPORT
Samuel Pereira
Pracownik prawicowych mediów skazany za zniesławienie. Wystąpią do prezydenta
Polska
Iga Świątek
"Byłam solidna, nie próbowałam zmieść rywalki z kortu"
EUROSPORT
Ukraińskie dzieci
"Spadaj mały". Reakcja na weto prezydenta
Polska
Suzan Lamens
To ona będzie kolejną rywalką Świątek
EUROSPORT
Rozpogodzenia bez deszczu i ze słońcem, Ornontowice (Śląskie)
Z biegiem dnia aura będzie coraz lepsza. Pogoda na jutro
METEO
Donald Trump
Popularna sieć zmieniła logo. Trump reaguje
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica