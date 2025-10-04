Logo strona główna
Świat

Zatrzymanie flotylli "obnażyło prawdziwe intencje Izraela"

flotylla gaza
Błaszczak-Banasiak: zatrzymanie flotylli obnażyło prawdziwe intencje Izraela
Źródło: TVN24
Bez wątpienia chodzi o to, żeby naród palestyński w Strefie Gazy po prostu przestał istnieć - powiedziała w TVN24 Anna Błaszczak-Banasiak dyrektorka Amnesty International w Polsce. Ekspertka zaznaczyła, że premier Izreala Benjamin Netanjahu dąży do "trwania wojny".
Kluczowe fakty:
  • W nocy ze środy na czwartek Izrael zatrzymał 42 łodzie Globalnej Flotylli Sumud, zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.
  • W piątek Hamas oświadczył, że zgadza się na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, zgodnie z warunkami zapisanymi w planie prezydenta USA Donalda Trumpa. W związku z tą deklaracją Trump wezwał Izrael do "natychmiastowego zatrzymania bombardowania" Strefy Gazy.
  • Wojsko izraelskie dostało rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w mieście Gaza, ale nadal prowadzi operacje obronne - poinformował w sobotę portal Times of Israel.
  • Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International w Polsce, podkreśliła w TVN24, że prawdziwym celem premiera Benjamina Netanjahu jest "trwanie w wojnie".
  • O tym, jak wygląda pomoc humanitarna i co się dzieje w strefach konfliktów na różnych kontynentach, czytaj w wywiadzie w TVN24+: "Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi" >>>

Strefa Gazy jest zrujnowana, a większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. Według organizacji pomocowych kryzys humanitarny się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu.

Do Strefy Gazy nie dotarła żadna z 42 łodzi Globalnej Flotylli Sumud. Aktywiści z blisko 50 państw zostali zatrzymani przez izraelskie siły. W czwartek rozpoczęto ich deportacje. - Ta sytuacja obnażyła po raz kolejny faktyczne intencje sił izraelskich, których celem bez wątpienia jest doprowadzenie do fizycznego i psychicznego wycieńczenia ludności w Strefie Gazy - oceniła w porannym paśmie "Wstajesz i Weekend" w TVN24 Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International w Polsce.

- Współpracownicy i współpracowniczki Amnesty International, którzy obecnie przebywają jeszcze w Strefie Gazy głodują. Wiemy to na pewno, mamy z nimi bezpośredni, choć bardzo utrudniony kontakt. Więc nie jest tak, że odcinanie pomocy humanitarnej osłabia tylko Hamas, to jest oczywiste. Ono może doprowadzić do śmierci wielu tysięcy osób i to jest jasne - mówiła. 

Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska
Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska
Źródło: TVN24

"Celem Netanjahu jest trwanie w wojnie"

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 20-punktowy plan pokojowy, który miałby zakończyć trwający konflikt. W piątek na przyjęcie części założeń zgodził się Hamas. Według Błaszczak-Banasiak obecnie "celem premiera Netanjahu jest trwanie wojny". - Stoi za tym wiele argumentów politycznych. Nie znam się na polityce, natomiast z całą pewnością jest tak, że trwanie wojny umacnia premiera Netanjahu w jego fotelu szefa rządu - stwierdziła rozmówczyni.

Zniszczenia po izraelskim ataku w mieście Gaza
Zniszczenia po izraelskim ataku w mieście Gaza
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Zdaniem Błaszczak-Banasiuk celem Izraela nie jest "odbicie" izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. - Bez wątpienia chodzi o to, żeby naród palestyński w Strefie Gazy po prostu przestał istnieć - oceniła. Argumentowała, że świadczy o tym blokowanie pomocy humanitarnej.

Trump wzywa do natychmiastowego przerwania bombardowań, Netanjahu "zaskoczony"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump wzywa do natychmiastowego przerwania bombardowań, Netanjahu "zaskoczony"

"Izrael robi to, co robi, bo może, bo świat mu na to pozwala"

Ekspertka mówiła również o oczekiwaniach związanych z wdrożeniem planu pokojowego Donalda Trumpa. - Nadzieja to taka rzecz, która musi nam towarzyszyć w pracy, którą wykonujemy, czyli w pracy na rzecz praw człowieka, więc tak, oczywiście, jest we mnie trochę nadziei, chociaż nie ukrywam też, że z dnia na dzień tej nadziei jest we mnie coraz mniej - przyznała. 

Zniszczenia w Strefie Gazy
Zniszczenia w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Wyjaśniła również, dlaczego wojna w Strefie Gazy trwa już dwa lata. - Bez wątpienia, mamy do czynienia z ludobójstwem. I to jest słowo, którego nie rzucam na wiatr. Ono ciągle jest kontynuowane. Izrael robi to, co robi, bo może, bo świat mu na to pozwala, bo ma potężnych sojuszników, przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale także inne państwa w Unii Europejskiej - zaznaczyła.

- Możemy powiedzieć już teraz, że jest to pierwsze w historii ludzkości ludobójstwo transmitowane na żywo - stwierdziła dalej Błaszczak-Banasiak.

- Prawo międzynarodowe mówi, że do ludobójstwa dochodzi w sytuacji, w której jedna ze stron intencjonalnie zmierza do fizycznego i psychicznego wycieńczenia ludności danej narodowości bądź danej religii. I bez wątpienia do tego właśnie dochodzi w Strefie Gazy - podsumowała.

OGLĄDAJ: Jedna z najokrutniejszych wojen. Izrael prowadzi tam kolejną fazę operacji
pc

Jedna z najokrutniejszych wojen. Izrael prowadzi tam kolejną fazę operacji

pc
Autorka/Autor: os//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: ATEF SAFADI/EPA/PAP

