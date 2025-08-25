Logo strona główna
Świat

Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar

Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Izrael zaatakował szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Źródło: Reuters
Izrael zaatakował ważny szpital w Strefie Gazy. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej 15 osób. Wśród ofiar mają być dziennikarze i jeden z ratowników. To nie pierwsze uderzenie na tę placówkę.

Poniedziałkowe izraelskie naloty na szpital im. Nasera w mieście Chan Junus na południu Strefy Gazy spowodowały śmierć co najmniej 15 osób, w tym czterech dziennikarzy, z których jeden pracował dla agencji Reutera - poinformowali palestyńscy przedstawiciele służby zdrowia.

Według nich operator kamery Hussam al-Masri, współpracownik agencji Reutera, zginął podczas pierwszego nalotu. W drugim natomiast ranny został fotograf Hatem Khaled, również współpracownik agencji.

Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Źródło: Abaca Press/Forum

Izraelskie wojsko potwierdziło przeprowadzenie ataku. Siły zbrojne podały, że żałują szkód wyrządzonych niezaangażowanym w konflikt osobom i nie biorą za cel dziennikarzy. Nie podały jednak, kto był celem.

Jeden izraelski atak po drugim

Świadkowie twierdzą, że drugi atak miał miejsce po tym, jak ratownicy, dziennikarze i inne osoby przybyły na miejsce pierwszego uderzenia. Transmisja ze szpitala, prowadzona przez agencję Reutera, obsługiwana przez Masriego, została nagle przerwana w momencie pierwszego ataku. Ofiary zginęły na czwartym piętrze budynku.

- Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci współpracownika agencji Reutera Hussama al-Masriego i obrażeniach innego naszego współpracownika, Hatema Khaleda, których doznał w wyniku izraelskich ataków na szpital Nassera w Strefie Gazy - powiedział rzecznik agencji Reutera w oświadczeniu.

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"
"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

- Pilnie poszukujemy dodatkowych informacji i poprosiliśmy władze w Strefie Gazy i Izraelu o zapewnienie Hatemowi pilnej pomocy medycznej - dodał rzecznik.

Przedstawiciele służby zdrowia w Strefie Gazy podali nazwiska trzech innych dziennikarzy, którzy zginęli w wyniku izraelskiego ataku - są to: Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama i Moaz Abu Taha. Pracowali oni m.in. dla stacji Al-Dżazira, agencji prasowych Reuters i Associated Press oraz sieci NBC. Palestyńska administracja przekazała także, że wśród ofiar śmiertelnych jest ratownik.

Szpital w Gazie atakowany kolejny raz

Szpital Nasera jest największą lecznicą na południu Strefy Gazy. Znajduje się tam wiele oddziałów specjalistycznych, niedostępnych nigdzie indziej na południu Strefy Gazy. Są tam sale operacyjne, instalacja tlenowa, respiratory, bank krwi i inkubatory.

W czasie trwającej od blisko dwóch lat wojny placówka była kilkakrotnie atakowana przez wojsko izraelskie. Armia wielokrotnie oskarżała bojowników palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamas o to, że ukrywają się wśród cywili, m.in. w szpitalach.

Najpierw pojawia się flaga, później domy, w końcu - całe miasto
Najpierw pojawia się flaga, później domy, w końcu - całe miasto

Palestyński Związek Dziennikarzy potępił Izrael za ataki, twierdząc, że stanowią one "otwartą wojnę przeciwko wolnym mediom, mającą na celu zastraszenie dziennikarzy i uniemożliwienie im wypełniania ich zawodowego obowiązku ujawniania światu zbrodni Izraela".

Według związku od początku wojny 7 października 2023 r. w wyniku izraelskich ostrzałów w Strefie Gazy zginęło ponad 240 palestyńskich dziennikarzy.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,6 tysiąca Palestyńczyków.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Abaca Press/Forum

Strefa GazyIzraelKonflikty wojskowe Izraela
