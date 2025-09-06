Sprzedano miecz świetlny Dartha Vadera. Padł rekord

Miecz świetlny Dartha Vadera sprzedany na aukcji w Londynie Źródło: Reuters

Miecz, który pojawił się m.in. w filmach "Imperium kontratakuje" oraz "Powrót Jedi", został sprzedany w czwartek podczas trwającej trzy dni aukcji rekwizytów i pamiątek filmowych w londyńskim domu aukcyjnym Propstore.

Za ten kultowy rekwizyt zapłacono 3,6 miliona dolarów (13 milionów zł). Według organizatorów aukcji to najwyższa cena, jaką kiedykolwiek osiągnięto na aukcji pamiątek związanych z "Gwiezdnymi wojnami".

Przed sprzedażą miecza świetlnego Dartha Vadera Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

- To świadczy o nieprzemijającej sile oddziaływania "Gwiezdnych wojen" oraz pasji fanów i kolekcjonerów, którzy postrzegają takie artefakty jako kamienie milowe współczesnej mitologii - powiedział dyrektor Propstore Brandon Alinger. Jak stwierdził, miecz lorda Vadera to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedmiotów w historii kina.

Kultowe rekwizyty na aukcji

Do tej pory sprzedano m.in. bicz, pas i kaburę wykonane dla Harrisona Forda na potrzeby filmu "Indiana Jones i ostatnia krucjata" z 1989 roku (za ponad 485 tys. dolarów), tabliczkę z napisem "Peron 9 3/4" z filmów o czarodzieju Harrym Potterze (138,6 tys. dolarów) oraz urządzenie do kasowania pamięci używane przez agentów w "Facetach w czerni" (ok. 315 tys. dolarów).

Miecz świetlny Dartha Vadera w londyńskim domu aukcyjnym Propstore Miecz świetlny Dartha Vadera w londyńskim domu aukcyjnym Propstore Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA Miecz świetlny Dartha Vadera w londyńskim domu aukcyjnym Propstore Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA Miecz świetlny Dartha Vadera w londyńskim domu aukcyjnym Propstore Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA Miecz świetlny Dartha Vadera w londyńskim domu aukcyjnym Propstore Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA Miecz świetlny Dartha Vadera w londyńskim domu aukcyjnym Propstore Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA