Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tędy Putin poleci na spotkanie z Trumpem? "Takie wysiłki należy popierać"

Władimir Putin po wylądowaniu na Alasce
Pisarska o spotkaniu Trump-Putin w Budapeszcie: to pokazuje, że Europa nie ma kontroli
Źródło: TVN24
Szef dyplomacji Bułgarii Georg Georgijew oznajmił w poniedziałek, że jego kraj może zezwolić na przelot samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, który będzie leciał na spotkanie z Donaldem Trumpem w Budapeszcie. Rzecznik Kremla przekazał, że Rosja nie zwróciła się z taką prośbą.

Georgijew podkreślił w Luksemburgu, że data spotkania przywódcy Rosji i prezydenta USA jeszcze nie została wyznaczona, lecz "kiedy dokonywane są wysiłki na rzecz pokoju, takie wysiłki należy popierać".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lot Putina i pytanie do Komisji Europejskiej

Lot Putina i pytanie do Komisji Europejskiej

Zełenski powiedział, co sądzi o miejscu spotkania Trumpa z Putinem

Zełenski powiedział, co sądzi o miejscu spotkania Trumpa z Putinem

Dodał, że Bułgaria nadal będzie popierać terytorialną integralność i niezależność Ukrainy. Jak zaznaczył, w spotkaniu powinien uczestniczyć również ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, gdyż los Ukrainy nie powinien być rozstrzygany bez jej udziału.

Spotkanie Trumpa z Putinem

Trump i Putin uzgodnili, że spotkają się osobiście w Budapeszcie podczas rozmowy telefonicznej, którą odbyli w czwartek, 16 października.

Jedyna trasa do stolicy Węgier, która nie wymagałaby przelatywania przez przestrzeń powietrzną innego państwa Unii Europejskiej lub Ukrainy, prowadzi nad Morzem Śródziemnym, Albanią lub Czarnogórą, a następnie nad Serbią.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tam "Putin może się czuć absolutnie bezpiecznie"

Tam "Putin może się czuć absolutnie bezpiecznie"

Trump: Ukraina mogłaby wygrać, ale...

Trump: Ukraina mogłaby wygrać, ale...

Zarówno Bułgaria, jak i Węgry są członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), który wydał nakaz aresztowania Putina w związku z deportacjami ukraińskich dzieci w głąb Rosji z ukraińskiego terytorium. Wprawdzie w kwietniu Węgry notyfikowały swoje wycofanie się z MTK, ale nabierze ono mocy dopiero w czerwcu przyszłego roku.

Kraj ten odwiedził w kwietniu inny przywódca ścigany przez MTK - premier Izraela Benjamin Netanjahu. Władze w Budapeszcie odmówiły jego zatrzymania.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w piątek dziennikarzom, że nie zostało jeszcze ustalone, jaką trasą jego szef miałby dotrzeć do Budapesztu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Udostępnij:
TAGI:
BułgariaWładimir PutinRosjaStosunki Rosja - USADonald TrumpPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
imageTitle
Klub z prowincji mistrzem Szwecji. Mieszka tam 1,4 tysiąca ludzi
EUROSPORT
imageTitle
Włosi bez Sinnera w Pucharze Davisa. "Bolesna decyzja"
EUROSPORT
Baterie wyrzutni Patriot
Ukraina planuje kupić 25 systemów Patriot od USA
Świat
Sobotnie protesty w USA "No Kings" przyciągnęły około 7 milionów Amerykanów
Protesty przeciw Trumpowi "jednymi z największych" w historii
Świat
imageTitle
"Nie chciałbym, żeby moje wnuki widziały w takim stanie swojego dziadka"
EUROSPORT
Silny wiatr, noc
Noc pod znakiem silnego wiatru. Alarmy IMGW
METEO
Szymon Hołownia w Sejmie
Szanse Szymona Hołowni "znacząco wzrosły"
Polska
Karol Nawrocki
Nawrocki: to kluczowy dla całego regionu korytarz
BIZNES
imageTitle
Reprezentant Polski nie zatrzymuje się. Gol w Azjatyckiej Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Schron
Powstają nowe schrony. Samorządy ścigają się z czasem
Fakty+
Pegasus
Tego internauci boją się najbardziej. Nowe zagrożenie
BIZNES
imageTitle
Ulga w Płocku. Koncert Wisły do przerwy
EUROSPORT
Wypadek na A2. Bus uderzył w pojazd wojsk amerykańskich, trzy osoby ranne
Bus uderzył w pojazd amerykańskiej armii. Są ranni
Polska
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
METEO
Budapeszt
Tam "Putin może się czuć absolutnie bezpiecznie"
Świat
Krzysztof Śmiszek
Śmiszek powiedział w "Kropce nad i", z jaką chorobą walczy. "Nie wiadomo, skąd się bierze"
Polska
imageTitle
Prowokacja się udała. Furiat z NHL słono zapłaci
EUROSPORT
Autobusowa linia cmentarna
W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne
WARSZAWA
46-latek zagryziony przez psy
Zmarł zagryziony przez psy. "Telefonował jeszcze po ratunek na 112"
Lubuskie
20 1800 dns cl-0016
"Liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd"
BIZNES
Untitled-1
"Podpalacz z Żoliborza". Tusk o Kaczyńskim
Polska
Robert De Niro nawołuje do sprzeciwu wobec Trumpa
Aktor wzywa do "większego oporu". "To jedyne, co politycy rozumieją"
Kultura i styl
Kontenerowiec "Istanbul Bridge"
"Nowy system". To pierwszy taki statek, który zawinął do polskiego portu
BIZNES
Zderzenie na Broniewskiego
Jedno auto na boku, kierowca drugiego w szpitalu
WARSZAWA
Rezerwat Skalny Ślichowice w Kielcach
Spadła ze skał do wody. 32-latka nie żyje
Kielce
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
METEO
imageTitle
Brudne zagranie przed wyścigiem. Próbowali zaszkodzić rywalom, narazili się na kłopoty
EUROSPORT
Jan Grabowski
"Produkujemy sprzęt szybciej". Efekt wojny w Ukrainie
BIZNES
Donald Trump
Trump: Ukraina mogłaby wygrać, ale...
Świat
Bronislaw Komorowski i Lech Walesa w towarzystwie "Luvabulls" - cheerleaderek zespołu Chicago Bulls.
Nowe prace byłych prezydentów. Nie tylko Andrzej Duda szedł do biznesu
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica