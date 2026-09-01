Świat Amerykanie ocenili Trumpa. Jest nowy sondaż Oprac. Maciej Wacławik |

Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

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Sposób, w jaki Trump sprawuje urząd prezydenta, pozytywnie ocenia zaledwie jedna trzecia (33 procent) Amerykanów. To trzeci z rzędu sondaż Reuters/Ipsos, w którym amerykańskiego przywódcę pozytywnie ocenia taki sam odsetek respondentów - podkreśliła agencja Reuters.

Popularność Trumpa utrzymuje się na podobnym poziomie od połowy sierpnia. Obecny prezydent, podobnie jak jego poprzednik Joe Biden, boryka się z powszechnym niezadowoleniem spowodowanym wysoką inflacją, jednak jego poparcie jest niższe od najgorszego wyniku, jaki uzyskał Biden - w październiku 2024 roku działania ówczesnego prezydenta pozytywnie oceniało 35 proc. Amerykanów.

Około 71 proc. amerykańskich wyborców, w tym czterech na dziesięciu republikanów, nie popiera sposobu, w jaki Trump radzi sobie z kwestią kosztów utrzymania. Według większości ankietowanych Partia Demokratyczna ma lepsze pomysły dotyczące gospodarki niż Partia Republikańska. Demokraci są na prowadzeniu w tej kwestii po raz pierwszy od blisko 10 lat.

Wyborcy demokratów bardziej zmotywowani

Amerykanie 3 listopada zagłosują w wyborach uzupełniających do Kongresu, wybierając cały skład Izby Reprezentantów i jedną trzecią składu Senatu. Na nieco dwa miesiące przed głosowaniem to zwolennicy demokratów wydają się bardziej zmotywowani - zauważa Reuters. Z nowego sondażu wynika bowiem, że 46 proc. wyborców identyfikujących się jako demokraci jest "bardzo entuzjastycznie nastawionych" do głosowania. W przypadku republikanów podobnej odpowiedzi udzieliło 31 proc. osób.

Na pytanie, na którą partię zagłosowaliby, gdyby wybory do Kongresu odbyły się dzisiaj, 36 proc. niezależnych respondentów wybrało demokratów, a 22 proc. - republikanów.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono na próbie 1167 dorosłych Amerykanów z całych Stanów Zjednoczonych.

Redagował AM