Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Amerykanie ocenili Trumpa. Jest nowy sondaż

|
Donald Trump
Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Poparcie dla działań Donalda Trumpa utrzymuje się na najniższym poziomie w historii jego kariery politycznej - wynika z nowego sondażu agencji Reuters/Ipsos.

Sposób, w jaki Trump sprawuje urząd prezydenta, pozytywnie ocenia zaledwie jedna trzecia (33 procent) Amerykanów. To trzeci z rzędu sondaż Reuters/Ipsos, w którym amerykańskiego przywódcę pozytywnie ocenia taki sam odsetek respondentów - podkreśliła agencja Reuters.

Popularność Trumpa utrzymuje się na podobnym poziomie od połowy sierpnia. Obecny prezydent, podobnie jak jego poprzednik Joe Biden, boryka się z powszechnym niezadowoleniem spowodowanym wysoką inflacją, jednak jego poparcie jest niższe od najgorszego wyniku, jaki uzyskał Biden - w październiku 2024 roku działania ówczesnego prezydenta pozytywnie oceniało 35 proc. Amerykanów.

Około 71 proc. amerykańskich wyborców, w tym czterech na dziesięciu republikanów, nie popiera sposobu, w jaki Trump radzi sobie z kwestią kosztów utrzymania. Według większości ankietowanych Partia Demokratyczna ma lepsze pomysły dotyczące gospodarki niż Partia Republikańska. Demokraci są na prowadzeniu w tej kwestii po raz pierwszy od blisko 10 lat.

Wyborcy demokratów bardziej zmotywowani

Amerykanie 3 listopada zagłosują w wyborach uzupełniających do Kongresu, wybierając cały skład Izby Reprezentantów i jedną trzecią składu Senatu. Na nieco dwa miesiące przed głosowaniem to zwolennicy demokratów wydają się bardziej zmotywowani - zauważa Reuters. Z nowego sondażu wynika bowiem, że 46 proc. wyborców identyfikujących się jako demokraci jest "bardzo entuzjastycznie nastawionych" do głosowania. W przypadku republikanów podobnej odpowiedzi udzieliło 31 proc. osób.

Na pytanie, na którą partię zagłosowaliby, gdyby wybory do Kongresu odbyły się dzisiaj, 36 proc. niezależnych respondentów wybrało demokratów, a 22 proc. - republikanów.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono na próbie 1167 dorosłych Amerykanów z całych Stanów Zjednoczonych.

Redagował AM

Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSASondażeJoe Biden
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Udany powrót Alcaraza. "To zupełnie coś innego"
EUROSPORT
pacjent pacjentka zastrzyk shutterstock_2444857841
Tysiące pacjentów mogą odczuć tę zmianę. Chodzi o leki biologiczne
Piotr Wójcik
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Downsizing. Największe firmy pod lupą
BIZNES
13-latek uciekał przed policją bez uprawnień na motocyklu typu cross
13-latek uciekał przed policjantami
Łódź
Karol Karski
Karski i komisja śledcza w sprawie Zondacrypto. Wolta rzecznika dyscypliny PiS
Polska
Niedźwiedzica z młodymi wpadła do zbiornika na wodę
Trzy niedźwiedzie w zbiorniku na wodę. "Miały ogromne szczęście"
METEO
Leszek Miller
"Dwóch Leszków Millerów". Piekarska: nie rozumiem tej postawy
NEWS MICHALSKIEGO
"Klara. Rewolucja"
Pięć seriali na jesień w HBO Max
Kultura i styl
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
"Na początku wakacji ta mapa byłą pusta". Potem zapełniła się czarnymi punktami
Polska
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Nowy sondaż partyjny. Jak wypada Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus?
Polska
Jechał autem pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy promile i odebrane prawo jazdy. Zatrzymał go policjant w czasie wolnym
WARSZAWA
Katarzyna Piekarska
"Niech pani nie korzysta z medycyny konwencjonalnej". Posłanka o raku i lex szarlatan
Patryk Michalski, Sebastian Zakrzewski
Wypadek w Zakroczymiu. Tymczasowy areszt dla 23-latka
Wjechał w ogrodzenie. Był pijany, po narkotykach, miał sądowy zakaz
WARSZAWA
Burza tropikalna Edouard
Edouard zmierza nad Teksas. Wydano ostrzeżenia
METEO
Cztery osoby nie żyją z powodu wypadku na autostradzie A1
Tragiczny wypadek na autostradzie. Cztery osoby nie żyją
Katowice
ciaza dziecko kobieta shutterstock_2616587365
Tysiące kobiet z nierozpoznanym PTSD po porodzie
Anna Bielecka
Shein zadebiutował na giełdzie w Hongkongu
Kurs nurkuje po głośnym debiucie
BIZNES
spaghetti makaron potrawa shutterstock_2725990917
Fragmenty szkła w sosie. Ostrzeżenie
BIZNES
Mężczyzna ukradł 139 pierścionków oraz sygnetów o łącznej wartości niemal 160 tysięcy złotych
Okradł jubilera. Wyniósł ponad 130 złotych pierścionków i sygnetów
Kujawsko-Pomorskie
Odcinkowy pomiar prędkości (zdjęcie ilustracyjne)
Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce już działa
Łódź
imageTitle
Hurkacz krytyczny po zwycięstwie
EUROSPORT
0109N015XR PALIWA JEDEN
"Ciężko to udźwignąć". Takie są ceny po wygaśnięciu CPN-u
BIZNES
Anthropic AI
Wielka umowa Anthropic
BIZNES
Skutki powodzi w Nepalu
Próbują pozbierać się po katastrofie. "Nie ma jedzenia, nie ma gdzie spać"
METEO
53 min
pc
"Polityk PiS-u kpił z mojego stanu zdrowia. Poszłam do Kaczyńskiego. Mam z nim spokój"
News Michalskiego
Skarżysko-Kamienna - pożar na terenie zakładu Grupy WB
Pożar w fabryce dronów. Nowe informacje o sprawcy
Kielce
imageTitle
Wiwaty na trybunach. Piękne pożegnanie tenisowego mistrza
EUROSPORT
Nepalska armia prowadzi akcję poszukiwawczo-ratunkową na terenach dotkniętych przez osuwisko
Nepal i Tybet. Bilans ofiar wzrósł do ponad tysiąca
METEO
blik logo shutterstock_2637629241
Nowy mechanizm Blika. Te transakcje zostaną zablokowane
BIZNES
Łukasz Gibała
Zabrakło słowa "Kraków". Ogromny problem przed wyborami
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica