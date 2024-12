Śmiertelny cyklon, gość Putina i szczyt Północ-Południe

Premier Słowacji Robert Fico spotkał się na Kremlu z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Co najmniej 94 osoby zginęły w wyniku przejścia cyklonu Chido przez Mozambik. Donald Trump zagroził przejęciem kontroli nad Kanałem Panamskim. W Finlandii odbył się szczyt Północ-Południe. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć poniedziałek 23 grudnia.

1. Robert Fico "po długiej rozmowie" z Putinem

Premier Słowacji Robert Fico spotkał się na Kremlu z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem . Wieczorem szef słowackiego rządu przekazał w mediach społecznościowych, że odbyli "długą rozmowę", a Putin "potwierdził gotowość Moskwy do kontynuowania dostaw gazu na Zachód i Słowację". Ukraina zapowiedziała, że nie przedłuży wygasającego wraz z końcem roku kontraktu, który zezwala na tranzyt gazu przez jej terytorium.

2. Cyklon w Mozambiku

Co najmniej 94 osoby zginęły w wyniku przejścia cyklonu Chido przez Mozambik . Do poważnych szkód doszło w targanej konfliktem wewnętrznym prowincji Cabo Delgado, gdzie żywioł dotknął ponad 90 tysięcy najmłodszych. W gruzy obróciły się tam całe miejscowości.

3. Trump grozi przejęciem kontroli nad Kanałem Panamskim

4. Szczyt Północ-Południe w Laponii

Rosja stwarza większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej niż tylko pod względem obronności, ponieważ Kreml może używać nielegalnej migracji i innych metod do podważenia Wspólnoty - powiedziała w niedzielę premierka Włoch Giorgia Meloni na szczycie Północ-Południe w fińskiej Laponii. W spotkaniu uczestniczyli również premierzy Finlandii , Szwecji , Grecji i szefowa dyplomacji UE.

5. Matka dziewięciolatka, który zginął na jarmarku w Magdeburgu, pożegnała syna

Jedna z pięciu ofiar piątkowego ataku w Magdeburgu to dziewięcioletni Andre. "Niech mój mały miś znowu lata dookoła świata" - napisała w pożegnalnym wpisie w mediach społecznościowych jego matka. "André nikomu nic nie zrobił... był z nami na ziemi tylko dziewięć lat.... Dlaczego tak... po prostu, dlaczego, nie rozumiem... teraz jesteś z babcią i dziadkiem w niebie, bardzo tęsknili.... tak bardzo jak teraz za Tobą tęsknimy, zawsze będziesz żył w naszych sercach.... Obiecuję ci to" - napisała. Hołd zmarłemu dziewięciolatkowi oddała też lokalna straż pożarna. Chłopiec należał do jej dziecięcego oddziału.