Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony po spotkaniu słowackiego rządu w miejscowości Handlova. Dosięgła go jedna kula - podają media. Strzelec jest w rękach policji. Szef rządu został przewieziony do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Rzecznik słowackiego MSWiA powiedział, że może "potwierdzić próbę zabójstwa". W TVN24 trwa wydanie specjalne.

Według relacji świadków Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, i witał się z ludźmi, gdy padły strzały. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala.