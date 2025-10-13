Czołowe zderzenie pociągów na Słowacji Źródło: Policia SR/Kosicky Kraj

W miejscowości Jablonov nad Turnou w powiecie Rożnawa na Słowacji doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów. Agencja Reutera przekazała, że w wyniku zdarzenia rannych zostało co najmniej 20 osób. Według wstępnych informacji w pociągach znajdowało się około 80 pasażerów - przekazała policja.

Stacja telewizyjna TA3 poinformowała, że pobliskie szpitale przygotowują się do przyjęcia rannych. Słowackie służby ratownicze przekazały, że wysłały na miejsce helikopter, karetki pogotowia i straż pożarną. Policja z Koszyc poinformowała, że zabezpieczyła miejsce wypadku, a podróżni opuszczają wagony.

Słowackie koleje przekazały, że do zderzenia doszło w miejscu, gdzie tory się krzyżują i przechodzą w linię pojedynczą. Przyczyna wypadku jest badana. "W tej chwili priorytetem jest ratowanie i ewakuacja naszych pasażerów i pracowników" - poinformowano w oświadczeniu.

