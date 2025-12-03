Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prezenterka radiowa oskarżona o werbowanie do grupy Wagnera

Policja w RPA
Najemnicy Grupy Wagnera w Afryce. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters
Sąd w Johannesburgu zdecydował o aresztowaniu pięciu osób pod zarzutem werbowania obywateli RPA do rosyjskiej armii najemniczej, znanej jako grupa Wagnera - poinformował brytyjski "Guardian". Wśród nich znalazła się prezenterka publicznego radia Nonkululeko Mantula.

Brytyjski dziennik "Guardian" podaje, że prezenterka publicznego radia Nonkululeko Mantula powiązana jest z objętym sankcjami Unii Europejskiej stowarzyszeniem dziennikarzy, założonym przez twórcę grupy Wagnera - Jewgienija Prigożyna.

Aresztowanie prezenterki było możliwe dzięki zeznaniom mężczyzn zatrzymanych na lotnisku w Johannesburgu – podała policja. Służby lotniskowe nie wpuściły ich na pokład samolotu lecącego na Bliski Wschód, gdyż istniały podejrzenia, że stamtąd wybierają się do Rosji, na wojnę przeciw Ukrainie. Prawo RPA zabrania obywatelom zaciągania się do wojska w innych krajach.

Prezenterka radiowa współprzewodniczącą organizacji objętej sankcjami

Z zeznań zatrzymanych ma wynikać, że wyjazd organizowała właśnie Mantula, która jest nie tylko prezenterką radiową, ale także współprzewodniczącą Stowarzyszenia Dziennikarzy BRICS.

"Guardian" przypomina, że w lipcu tego roku organizacja ta została objęta unijnymi sankcjami za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji pod pozorem niezależnego dziennikarstwa.

Nazwa BRICS pochodzi od nazw pięciu państw - Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki - które wspólnie próbują budować gospodarczą, ale i polityczną przeciwwagę dla świata zachodniego.

Zwabieni przez Rosjan? Najemnicy błagają o wydostanie ich z Donbasu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zwabieni przez Rosjan? Najemnicy błagają o wydostanie ich z Donbasu

Obywatele RPA werbowani do grupy Wagnera

Doprowadzenie przed sąd Mantuli i czwórki pozostałych podejrzanych powiązane jest z dochodzeniem, zarządzonym na początku listopada przez prezydenta RPA Cyrila Ramaphosę. Dotyczy ono nielegalnego werbunku obywateli tego kraju do grupy Wagnera.

Prezydent zajął się sprawą, gdy do jego kancelarii dotarł list od 17 młodych mężczyzn z RPA. Mieli oni trafić na szkolenie paramilitarne w Rosji, a skończyli na froncie w Donbasie. Za zwabieniem tych ludzi do Donbasu miała stać córka byłego prezydenta RPA Jacoba Zumy.

Duduzile Zuma-Sambudla musiała zrezygnować z mandatu parlamentarnego, gdy jej przyrodnia siostra Nkosazana Zuma-Mncube potwierdziła ustalenia śledczych, ujawniając, że 8 z 17 wysłanych do Donbasu mężczyzn to jej krewni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
RPAGrupa WagneraWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Do wypadku doszło w Zamościu
Potrącił 74-latka i odjechał, potem zgłosił się na policję. Pieszy zmarł w szpitalu
Lublin
imageTitle
Prezenterka zasłabła na wizji. "To było trochę dziwne"
Najnowsze
Ewa Z. nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów
Była dyrektorka zoo w Poznaniu stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia
Poznań
imageTitle
"Dziwaczna kradzież" polskiego piłkarza
EUROSPORT
OSPA shutterstock_2639734605_1
Rośnie liczba zakażeń ospą wietrzną w Polsce. "To wrota infekcji"
Anna Bielecka
Puste butelki w kabinie i 1,7 promila w organizmie
W organizmie alkohol, w kabinie puste butelki. Kierowca ciężarówki zatrzymany
Wrocław
Drzewo runęło na tory. Utrudnienia na trasie Komorów - Pruszków (zdjęcie ilustracyjne)
Dostali zgłoszenie o ładunku wybuchowym na torach. Zatrzymali 43-latka
Kraków
kryptowaluty
Popularna platforma do "miksowania" kryptowalut zamknięta. Koniec z praniem pieniędzy
BIZNES
Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem
Spacer amerykańskiej delegacji po Moskwie. "To wspaniałe miasto"
Świat
Policjanci zatrzymali poszukiwanych listami gończymi (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec nie żyje, syna zatrzymano
Poznań
Włodzimierz Czarzasty
Weto Nawrockiego upadnie w Sejmie? "Powinien mieć naprawdę więcej empatii"
Polska
samolot lotnisko shutterstock_1889546404
Chciał pomocy przy wejściu na pokład, usłyszał, że nie może lecieć
Maciej Wacławik
Niedźwiedź wdrapał się na słup energetyczny w Arizonie
Niedźwiedź na słupie energetycznym. Nagranie akcji ratunkowej
METEO
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Potężna kara dla operatora i konieczność zwrotu pieniędzy klientom. "Jesteśmy zaskoczeni"
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Decyzja koalicji rządzącej
Polska
Do zdarzenia doszło w Pabianicach
Rajd ulicami zakończony na drzewie. Za kierownicą kompletnie pijany 16-latek
Łódź
imageTitle
Nie żyje były mistrz NBA. "To boli do szpiku kości"
EUROSPORT
1 godz 4 min
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent wetuje. "Ta ustawa będzie dla niego problemem"
Podcast polityczny
amunicja shutterstock_2656357053
Zginęły tysiące sztuk amunicji, która "nie może trafić w niepowołane ręce"
Świat
Policja zatrzymała siedem osób (zdjęcie ilustracyjne)
Fatalna pomyłka "łowców pedofilów". "Zdarzenie o dużym potencjale traumatycznym"
Polska
faberge
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
BIZNES
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok
WARSZAWA
imageTitle
Plotka o Serenie Williams wywołała burzę. "To istne szaleństwo"
EUROSPORT
Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju i bezprawnego pozbawienia wolności.
Podali się za policjantów, weszli do domu. Kobietę skrępowali i okradli
Białystok
2910N104V CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
BIZNES
Marcin Horała
"Normalsi" i "podjęcie boju". Horała o sporach w PiS
Polska
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina
WARSZAWA
Wyginął endemiczny gatunek motyla
Wyginął endemiczny gatunek motyla. "Tragiczne wydarzenie"
METEO
imageTitle
Kpią z Lewandowskiego. "Piłka w kierunku trzeciego piętra"
EUROSPORT
Jafar Panahi po konferencji prasowej towarzyszącej premierze "A Simple Accident"
Znany reżyser zaocznie skazany
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica