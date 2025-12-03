Prezenterka radiowa oskarżona o werbowanie do grupy Wagnera

Najemnicy Grupy Wagnera w Afryce. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters

Brytyjski dziennik "Guardian" podaje, że prezenterka publicznego radia Nonkululeko Mantula powiązana jest z objętym sankcjami Unii Europejskiej stowarzyszeniem dziennikarzy, założonym przez twórcę grupy Wagnera - Jewgienija Prigożyna.

Aresztowanie prezenterki było możliwe dzięki zeznaniom mężczyzn zatrzymanych na lotnisku w Johannesburgu – podała policja. Służby lotniskowe nie wpuściły ich na pokład samolotu lecącego na Bliski Wschód, gdyż istniały podejrzenia, że stamtąd wybierają się do Rosji, na wojnę przeciw Ukrainie. Prawo RPA zabrania obywatelom zaciągania się do wojska w innych krajach.

Prezenterka radiowa współprzewodniczącą organizacji objętej sankcjami

Z zeznań zatrzymanych ma wynikać, że wyjazd organizowała właśnie Mantula, która jest nie tylko prezenterką radiową, ale także współprzewodniczącą Stowarzyszenia Dziennikarzy BRICS.

"Guardian" przypomina, że w lipcu tego roku organizacja ta została objęta unijnymi sankcjami za szerzenie prorosyjskiej dezinformacji pod pozorem niezależnego dziennikarstwa.

Nazwa BRICS pochodzi od nazw pięciu państw - Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki - które wspólnie próbują budować gospodarczą, ale i polityczną przeciwwagę dla świata zachodniego.

Obywatele RPA werbowani do grupy Wagnera

Doprowadzenie przed sąd Mantuli i czwórki pozostałych podejrzanych powiązane jest z dochodzeniem, zarządzonym na początku listopada przez prezydenta RPA Cyrila Ramaphosę. Dotyczy ono nielegalnego werbunku obywateli tego kraju do grupy Wagnera.

Prezydent zajął się sprawą, gdy do jego kancelarii dotarł list od 17 młodych mężczyzn z RPA. Mieli oni trafić na szkolenie paramilitarne w Rosji, a skończyli na froncie w Donbasie. Za zwabieniem tych ludzi do Donbasu miała stać córka byłego prezydenta RPA Jacoba Zumy.

Duduzile Zuma-Sambudla musiała zrezygnować z mandatu parlamentarnego, gdy jej przyrodnia siostra Nkosazana Zuma-Mncube potwierdziła ustalenia śledczych, ujawniając, że 8 z 17 wysłanych do Donbasu mężczyzn to jej krewni.

