Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosyjskie statki z floty cieni u brzegów Danii. W czasie incydentów z dronami

Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Drony nad lotniskiem w Aalborgu w Danii
Źródło: TVN24
W czasie trwania incydentów z udziałem dronów, w pobliżu Danii znajdowały się dwa rosyjskie tankowce - poinformowała duńska TV2. Statki należą do tak zwanej floty cieni, której Rosja używa do obchodzenia sankcji gospodarczych.

Dwa statki rosyjskiej floty cieni znajdowały się w pobliżu Danii podczas incydentów z dronami, do których doszło w środę w nocy nad lotniskami na Półwyspie Jutlandzkim i w poniedziałek w Kopenhadze - wynika z analizy duńskiej telewizji TV2.

Według dziennikarzy, pierwszy ze statków to 224-metrowy tankowiec Pushpa, który pływa pod banderą Beninu i podlega sankcjom za przewóz ropy z Rosji.

W środę wieczorem jednostka znajdowała się na Morzu Północnym na zachód od Półwyspu Jutlandzkiego. Natomiast w poniedziałek, gdy z powodu dronów zamknięto lotnisko w Kopenhadze, statek płynął na Bałtyku na południe od szwedzkiej Skanii. Był wówczas eskortowany przez okręt niemieckiej straży przybrzeżnej. Pushpa wypłynął z Primorska w Rosji, zmierza do portu Vadinar w Indiach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To "prawdziwy koszmar dla duńskich władz"

To "prawdziwy koszmar dla duńskich władz"

Drony nad kolejnym lotniskiem, awantura w rządzie, nieplanowane lądowanie

Drony nad kolejnym lotniskiem, awantura w rządzie, nieplanowane lądowanie

TO WARTO WIEDZIEĆ

Drugi podejrzany tankowiec to 183-metrowy Sea Maverick zarejestrowany w Sierra Leone i również objęty sankcjami za przewóz rosyjskiej ropy.

Sea Maverick w środę wieczorem znajdował się na Morzu Północnym na zachód od Półwyspu Jutlandzkiego, a w poniedziałek zmierzał w kierunku cieśniny Sund na północ od Bornholmu. Tankowiec płynie z portu Ust-Ługa pod Petersburgiem w Rosji do Port Saidu w Egipcie.

Tankowiec floty cieni mija statek towarowy. Zdjęcie ilustracyjne z sierpnia 2024 roku
Tankowiec floty cieni mija statek towarowy. Zdjęcie ilustracyjne z sierpnia 2024 roku
Źródło: Carsten Snejbjerg/Bloomberg/Getty Images

Wcześniej duńskie media podawały, że z incydentem w Kopenhadze może mieć związek rosyjski frachtowiec Astrol-1, który na kilka godzin przed pojawieniem się dronów przepływał przez cieśninę Sund, czyli w pobliżu lotniska Kastrup. Inny trop prowadzi do norweskiego frachtowca Oslo Carrier 3, który znajdował się kilka kilometrów na północ od kopenhaskiego lotniska. Na jego pokładzie są rosyjscy marynarze.

Dodatkowo według gazety "Berlingske" Oslo Carrier 3 przepływał na początku stycznia br. w pobliżu portu Koege na południe od Kopenhagi, gdy w tym miejscu zgłoszono obecność niezidentyfikowanych dronów. Port ten jest wykorzystywany do transportu duńskiego kontyngentu służącego na Łotwie w ramach NATO.

Telewizja TV2 przyjęła, że drony ze statków były w stanie przebyć od 90 do nawet 225 km w linii prostej. Powołano się na zasięg dronów z Rosji, które przelatywały nad Polską, pokonując prawdopodobnie setki kilometrów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Incydenty z dronami w pobliżu lotnisk. Szef duńskiego MON: to atak hybrydowy

Incydenty z dronami w pobliżu lotnisk. Szef duńskiego MON: to atak hybrydowy

Skąd drony nad lotniskiem w Kopenhadze? Trzy hipotezy

Skąd drony nad lotniskiem w Kopenhadze? Trzy hipotezy

Seria incydentów z dronami w Danii

Duńska policja potwierdziła w czwartek obecność dronów nad czterema lotniskami na Półwyspie Jutlandzkim - w Aalborgu, Esbjergu, Sonderborgu i wojskowej bazie lotniczej Skrydstrup w nocy ze środy na czwartek. Do podobnego incydentu doszło w poniedziałek wieczorem nad lotniskiem Kastrup w Kopenhadze.

Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen ocenił, że "wszystko wskazuje na to, że za incydentami z udziałem dronów nad duńskimi lotniskami stoi profesjonalny sprawca". - Określiłbym to mianem ataku hybrydowego - powiedział. Pytany przez dziennikarzy o to, czy stoi za tym Rosja, Lund Poulsen odpowiedział, że obecnie nie ma na to dowodów. – Niektóre kraje i podmioty mają interes w podważaniu poparcia dla Ukrainy. Ważne, abyśmy nie dali się zastraszyć – zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Carsten Snejbjerg/Bloomberg/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
DaniaDronyRosjastatkibezpieczeństwo
Czytaj także:
Generał Karol Molenda
Generał Molenda: 300 ataków dziennie na polską cyberprzestrzeń
Polska
imageTitle
Chwila grozy Alcaraza. "Bałem się, nie będę kłamał"
EUROSPORT
Trump i Erdogan
Trump: chcę, by przestał kupować ropę z Rosji
BIZNES
Jolanta Pieńkowska
Jolanta Pieńkowska pożegnała się z widzami. "Mówię to po raz ostatni"
Polska
Ruszył Campus Academy
"Nigdy nie będziemy się poddawać". Ruszył Campus Academy
Polska
kamera mikrofon shutterstock_157135019
Problem branży. "Środki wyczerpują się w przeciągu kilku minut"
BIZNES
G1spW7iW0AAT9xb
NATO poderwało myśliwce. Pięć rosyjskich samolotów nad Bałtykiem
Świat
Dwie burze na zdjęciu satelitarnym
Niespokojnie na Atlantyku. USA i Karaiby zagrożone
METEO
36 min
pc
"Kara za macierzyństwo i premia za ojcostwo"
Kobiecy Punkt Widzenia
Robert Janczewski
Uniewinniony w sprawie "Skóry" domaga się 22,5 mln zł od państwa. Wniosek trafił do sądu
Kraków
Blaine Milam
Brutalne zabójstwo 13-miesięcznej dziewczynki. Na dziś zaplanowano egzekucję
Świat
Pete Hegseth
Hegseth wzywa najważniejszych dowódców. Nie ujawnił celu
Świat
Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Rozszerzą płatne parkowanie o Służewiec i Włochy? Drogowcy kończą badania
WARSZAWA
DZIECKO SZCZEPIENIA shutterstock_1673470876
Problemy ze szczepieniem dzieci na COVID-19. To nie wszędzie możliwe
Zuzanna Kuffel, Agnieszka Pióro
Dwa maluchy kapibary przyszły na świat w zoo
W zoo urodziły się kapibary. "Dwa rozfikane maluchy"
Wrocław
imageTitle
Poznaliśmy godzinę meczu Polska - Włochy w półfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Cudem uciekł z płonącej pułapki. Grosjean wraca za kierownicę bolidu F1
EUROSPORT
Boris Pistorius
Niemiecki minister ostrzega: Rosja śledzi nasze satelity
Świat
pap_20250626_034
Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"
BIZNES
Łukasz Krasoń
Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Jest postęp
Zdrowie
25 1400 s1 cl-0002
"Dom dobry" Smarzowskiego. "Historie, które pokazujemy, naprawdę się wydarzyły"
Kultura i styl
Ian Stasko i Andrew Porter
"Dlaczego to musiało przydarzyć się akurat im?"
METEO
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
WARSZAWA
Areszt dla 28-latka za uśmiercenie dwóch psów ze szczególnym okrucieństwem i groźby wobec byłej partnerki
Groził byłej partnerce, odkręcił gaz i zabił dwa psy
Opole
Dziecko wbiegło na jezdnię, autobus musiał gwałtownie hamować
Pięciolatka wbiegła pod jadący autobus. Nagranie
Katowice
imageTitle
Spektakl na koniec. Bułgarzy uzupełnili grono półfinalistów mistrzostw świata
EUROSPORT
64-latek usłyszał zarzut zabójstwa żony
Miała na ciele 40 ran ciętych i kłutych. Lekarz z wyrokiem za zabicie żony
Lublin
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Pekinie
EUROSPORT
Częściowa prohibicja
Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach" w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu
WARSZAWA
shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
"Niesamowita popularność". Jest zapowiedź w sprawie połączenia
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica