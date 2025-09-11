Kosiniak-Kamysz: NATO zdało egzamin Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Europejscy przywódcy, w tym premier Hiszpanii Pedro Sanchez, wyrazili solidarność z Polską.

Holenderskie F-35 brały w nocy z wtorku na środę udział w operacji zestrzeliwania dronów.

Wezwanie ambasadora innego kraju to jedno z poważniejszych narzędzi dyplomatycznych używanych do wyrażania sprzeciwu.

O rosyjskiej wojnie hybrydowej i dezinformacji, jaka towarzyszyła wysłaniu dronów nad Polskę, mówili w TVN24+ goście debaty >>>

Kierujący placówką w Madrycie pod nieobecność ambasadora chargé d'affaires Anton Czieriepow został wezwany do resortu dyplomacji w czwartek rano. W udzielonym kilka dni temu wywiadzie dla portalu 20minutos szef placówki Rosji w Madrycie ocenił, że "militaryzacja Europy niesie ze sobą ryzyko bezpośredniej konfrontacji między UE a Rosją".

Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń Źródło: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

W środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez wyraził solidarność z Polską, twierdząc, że "naruszenie europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję jest nie do przyjęcia". - Polska zawsze może na nas liczyć - dodał szef hiszpańskiego rządu.

Minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Albares rozmawiał w środę ze swoim polskim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim, któremu przekazał "wyrazy solidarności Hiszpanii w związku z rażącym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję". Polityk podkreślił jedność Europy w obliczu rosyjskiego zagrożenia.

Rosyjscy dyplomaci wezwani

Minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel, który wezwał w czwartek ambasadora Rosji w Hadze, powiedział - cytowany przez agencję ANP - że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest "nie do zaakceptowania niezależnie od przyczyn".

Holenderskie myśliwce F-35 brały udział w operacji zestrzelenia dronów, które według Moskwy miały znaleźć się nad Polską przypadkowo. Van Weel odrzucił tę wersję wydarzeń, oceniając, że była to "albo rażąca lekkomyślność, albo poważne naruszenie przestrzeni powietrznej NATO". Nie wykluczył też dalszych sankcji wobec Rosji.

Wezwanie ambasadora to jedno z poważniejszych narzędzi dyplomatycznych stosowanych przez państwa w celu wyrażenia sprzeciwu. W przeszłości holenderski rząd sięgał po nie m.in. po zestrzeleniu samolotu MH17 nad Ukrainą przez Rosjan oraz po śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej dowódca operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

