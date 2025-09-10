Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Poszukiwania rosyjskiego drona, Jarosławiec k. Zamościa
Polska przestrzeń powietrzna naruszona. Relacja reporterki TVN24, Katarzyny Rogali
Źródło: TVN24
W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została "wielokrotnie naruszona" przez rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków. Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się - podało o godzinie 7.44 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Podsumowujemy wszystko, co wiadomo do tej pory o nocnych zajściach nad Polską.

> Pierwsze informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej pojawiły się przed godziną 3 nad ranem. Trwał wtedy zmasowany rosyjski atak na Ukrainę.

> O ataku poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej (...). Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" - przekazało DORSZ.

> Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że bezzałogowców było kilkanaście, a te "drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone". Obecnie trwają działania służb związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku dronów. Minister obrony pilnie wraca do kraju z wizyty w Londynie.

> Nad Polską pojawiły się samoloty NATO, w tym włoski samolot AWACS, który wystartował z Estonii, oraz samolot transportowo-tankujący (MRTT) Airbus A330, obsługiwany przez Holenderskie Siły Powietrzne, który wyleciał z Eindhoven.

> Lubelska policja przekazała, że jednego uszkodzonego drona odnaleziono w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską (woj. lubelskie). Służby apelują, aby nie zbliżać się do szczątków maszyn, tylko informować o nich na 112. Wysłano na ten temat alert RCB.

> Szczątki kolejnej z maszyn spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki-Wola.

> Na godz. 8 premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki poprowadził. odprawę w BBN. Udział w niej wziął też szef rządu. 

> O ataku został poinformowany sekretarz stanu USA Marco Rubio - przekazała CNN. Premier Tusk poinformował z kolei, że pozostaje w kontakcie z szefem NATO Markiem Rutte.

> Komenda Główna Policji przekazała, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Wojsko Obrony Terytorialnej ogłosiło alert, wprowadzając skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

> Przez całą noc trwał atak rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy.

> Głos na temat wydarzeń w Polsce zabrał szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. "Rosyjskie drony przelatujące nad Polską podczas masowego ataku na Ukrainę pokazują, że poczucie bezkarności Putina stale rośnie, ponieważ nie został on odpowiednio ukarany za swoje poprzednie zbrodnie" - napisał.

> Czasowo wstrzymany był ruch na czterech lotniskach: Chopina, w Modlinie, w Lublinie i Rzeszowie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Czosnówka

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Czosnówka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: PKoz, akr, ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaWojskoWojska Obrony TerytorialnejWojewództwo lubelskieLubelskie
Czytaj także:
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana
BIZNES
Czosnówka
Generał Bieniek: myślę, że wtargnięcie dronów było intencyjne
Polska
imageTitle
Niesamowity wyczyn Haalanda. Pierwszy taki od 1977 roku
EUROSPORT
Czosnówka
Szczątki jednego drona w polu, części innego spadły na dom
Lublin
F-35
Holenderskie F-35 "pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie"
RELACJA
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
WARSZAWA
Polski myśliwiec
"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat
Polska
imageTitle
Uwaga, talent! 15-latka pisze historię w Sao Paulo
EUROSPORT
Czosnówka
Apel wojska do mieszkańców
Lublin
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Rosyjski atak na Ukrainę. "Pozostańcie w schronach do odwołania"
Świat
Burza, chmury, deszcz
Ulewy, burze. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia
METEO
imageTitle
Świątek po badaniach. Co z występami w Azji?
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON wraca do kraju z Wielkiej Brytanii
Świat
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent: pozostaję w kontakcie z szefem MON i dowódcami 
Polska
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Będzie nadzwyczajne posiedzenie rządu i odprawa w BBN
Polska
Marco Rubio
CNN: Rubio został poinformowany
Świat
shutterstock_1829769851
By ogarnąć plany lekcji swoich dzieci, stworzyła specjalny arkusz w Excelu
Justyna Suchecka
Lotnisko Chopina
"Operacje lotnicze przywrócone na trzech lotniskach"
Polska
Pogodna aura w Sopocie
Aura w wielu miejscach dopisze
METEO
imageTitle
Angielski walec przejechał się po Serbach. 11 goli Norwegów!
EUROSPORT
Sebastien Lecornu będzie nowym premierem Francji
39 lat. Oto nowy francuski premier
Świat
Szwedzka ministra zdrowia Elisabet Lann zasłabła na konferencji prasowej
Ministra zdrowia zemdlała na pierwszej konferencji prasowej po powołaniu
Świat
28 min
pc
Chiny realizują swój plan. Wyprzedzą USA?
Kijek w kosmosie
imageTitle
Szaleńcza pogoń Kurtza. Zmarzlik musi się mieć na baczności
Najnowsze
Foka
"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"
METEO
imageTitle
Trener Polaków wzruszony i dumny. "Mamy wspaniałą drużynę, jesteśmy na szczycie"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Prawda, panie prezydencie?". Tusk pisze o "szkodzeniu Ojczyźnie"
Polska
Ostrzeżenia przed burzami
Gdzie jest burza? Tu nadal grzmi
METEO
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica