Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dron uderzył w blok w Rumunii. Generał Polko: NATO musi działać

|
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Generał Polko: nie doczekaliśmy się realizacji wysuniętej strefy obrony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CNN
Wciąż nie doczekaliśmy się realizacji wysuniętej strefy obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej - zauważył w piątek w TVN24 generał Roman Polko. Wskazywał na potrzebę zmian procedur na czas pokoju, które "nie pasują do wojny hybrydowej".

Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar - poinformowało rumuńskie ministerstwo obrony. Szefowa rumuńskiej dyplomacji Oana Toiu przekazała, że ranne zostały dwie osoby.

Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Wzywają ambasadora
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Wzywają ambasadora

Kuba Koprzywa, Adam Styczek

Dron uderzył w blok w Rumunii. Generał Polko komentuje

Miejscowość Gałacz, gdzie uderzył dron, znajduje się niedaleko granic z Ukrainą i Mołdawią. Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, mówił w TVN24, że Rumunia miała bardzo mało czasu na reakcję.

- Wciąż nie doczekaliśmy się realizacji tego, co też Polska zgłaszała, żeby zbudować taką wysuniętą strefę obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej, pozwalającej zwalczać środki napadu powietrznego poza naszymi granicami - zauważył.

Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Źródło zdjęcia: CNN

- Nie można z jednej strony mówić - nie oddamy ani piędzi ziemi, a z drugiej strony działać w taki sposób, że dopiero wtedy zwalczamy środki napadu powietrznego, kiedy przekroczą granicę - mówił.

Generał Polko o "strefie buforowej" NATO

Jak wskazał, jeżeli strefa "obejmowałaby na przykład głębokość 50-100 kilometrów, no to byłaby to zupełnie inna rozmowa". Taka strefa, zdaniem generała Polko, mogłaby mieć taką głębokość w kierunku Ukrainy.

- Ukraina zgodziła się na to i ja sobie to tak wyobrażam, (...) żebyśmy uczestniczyli, czy bronili przestrzeni sojuszu NATO, bo to jest kwestia przede wszystkim, która powinna być uzgodniona w ramach sojuszu NATO, właśnie w tej wysuniętej strefie - tłumaczył.

"Zagrożenie dla nas wszystkich". Rosyjski dron w Rumunii, szef NATO reaguje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zagrożenie dla nas wszystkich". Rosyjski dron w Rumunii, szef NATO reaguje

Kuba Koprzywa

Jak mówił, wiązałoby się to z uruchomieniem powszechnego systemu obrony przeciwlotniczej. Powiedział, że Polska musiałaby zmienić procedury w tym zakresie. - Procedury pokojowe nijak się mają do tych zagrożeń, których doświadczamy już od lat - mówił.

- Taki naziemny system obrony przeciwlotniczej nie może być uruchomiony, ponieważ potrzebne są odpowiednie procedury, zgody - tłumaczył generał Polko. - Procedury na czas pokoju nie pasują do wojny hybrydowej - zaznaczył.

- NATO musi przestać (...) rozmawiać tylko o tej strefie buforowej, tylko powinny zostać podjęte działania, żeby ta strefa buforowa powstała - stwierdził.

OGLĄDAJ: "Ukraińcy nie wymyślili nowych technologii, wymyślili nowe sposoby ich używania"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Każde ukąszenie może się skończyć chorobą. "Musimy być czujni"
Wywiad medyczny
43 min
pc
Menopauza bez tabu i stereotypów
Adrianna Otręba
43 min
dziecko inhalacja nebulizator shutterstock_2567001575
"Mit, który jest powielany przez pokolenia". Kiedy gorączka to powód do niepokoju?
Mamy temat
Udostępnij:
Tagi:
RumuniaDronyRosjaRoman PolkoNATO
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
Polska
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
"Zagrożenie dla nas wszystkich". Rosyjski dron w Rumunii, szef NATO reaguje
Kuba Koprzywa
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
Zamieszki w Gliwicach
Przerwane juwenalia i odwołane koncerty. Doszło do zamieszek
Mateusz Czajka
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
Pożar lasu pod Warszawą
Najnowsze informacje o pożarze po odprawie sztabu
WARSZAWA
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Wzywają ambasadora
Kuba Koprzywa, Adam Styczek
Kobieta nie posprzątała po psie, wywiązała się kłótnia (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie ustawy łańcuchowej
BIZNES
Posiedzenie Sejmu (29.05.2026)
Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej
Polska
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
Lublin
Maciej Wewiór
"Jednoznacznie negatywna" ocena decyzji Zełenskiego. Oświadczenie rzecznika MSZ
Polska
Rakieta Blue Origin eksplodowała podczas testu
Eksplozja i kula ognia. Jest komunikat po incydencie z rakietą
Kuba Koprzywa
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
Rosyjski dron uderzył w turecki statek
Wicepremier Ukrainy: Rosjanie uderzyli w tureckie statki handlowe
Świat
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Pożar lasu pod Warszawą. Najważniejsze informacje
MAZOWSZE
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
WARSZAWA
Aktor Jacek Kopczyński został zatrzymany przez policję
Politycy PiS, aktor i szarpanina w Sejmie. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Ziółkowska
Marsz równości (zdj. ilustracyjne)
Kontrowersje wokół sobotnich demonstracji. Pięć kontrmarszów
Wrocław
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces głównego oskarżonego
"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
Alicja Glinianowicz
Ruczaj w Krakowie
To stwierdzenie komisarza Krakowa wywołało w mieście konsternację
Bartłomiej Plewnia
Pożar na Mazowszu widziany z góry
Wielki pożar lasu. To widać z samolotu
METEO
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Kłębią się na drzewach, powodują wysypkę. "Swędzenie nie do zniesienia"
METEO
Wypadek na A4 spowodował korek
Wypadek na A4. Jezdnia zablokowana, gigantyczny korek
Katowice
Pożar lasu pod Warszawą
Specjalne grupy na miejscu. Wiceszef MSWiA o szczegółach akcji
Kuba Koprzywa
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Pożar na Mazowszu widziany z góry
"Wczoraj zasłaniała cały horyzont, obecnie unosi się trochę niżej"
MAZOWSZE

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica