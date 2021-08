Rosyjskim dyplomatom w Waszyngtonie wygasają wizy. Ambasador skarży się na procedurę

Ambasador Rosji w Waszyngtonie Anatolij Antonow poinformował, że Stany Zjednoczone poprosiły, by 24 dyplomatów rosyjskich, których wizy wkrótce stracą ważność, opuściło USA do 3 września. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price stwierdził, że rosyjski dyplomata "niedokładnie opisał sytuację".

- Otrzymaliśmy listę 24 dyplomatów, którzy jak się oczekuje, opuszczą kraj do 3 września 2021 roku. Niemal wszyscy z nich wyjadą bez zamiany, dlatego że Waszyngton nagle zaostrzył procedurę wydania wiz – powiedział ambasador Rosji w Waszyngtonie Anatolij Antonow.

Departament Stanu odpowiada na krytykę ambasadora Rosji

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price odnosząc się do sprawy, powiedział że Waszyngton nie wykorzystuje wiz rosyjskich dyplomatów jako zemsty na Moskwie. Powiedział, że rosyjski dyplomata "niedokładnie opisał sytuację".

Price nie kwestionował tego, że rosyjscy dyplomaci musieliby opuścić Stany Zjednoczone i powiedział, że to "nic nowego", że Rosjanie muszą ubiegać się o przedłużenie wiz po trzech latach. Podkreślił, że wnioski o wydanie wiz rozpatrywane są indywidualnie.

Placówki dyplomatyczne USA z zakazem zatrudniania Rosjan

Z powodu zakazu zatrudniania Rosjan ambasada USA w Moskwie od maja ograniczyła świadczenie usług konsularnych. Zapowiedziała też redukcję personelu swojego konsulatu o 75 proc. Placówka zaleciła w maju, by mieszkający w Rosji Amerykanie, których wizy tracą ważność, opuścili Rosję do połowy czerwca. Obywatelom Rosji ambasada USA w Moskwie rekomendowała w poniedziałek, by wnioski o wizę amerykańską składali w innych krajach, tj. poza Rosją.