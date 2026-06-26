Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Ronald Peńa R/PAP/EPA

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Podwójne trzęsienie ziemi nawiedziło północną Wenezuelę w środę około godziny 18 czasu miejscowego (o północy ze środy na czwartek czasu polskiego).

Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli

Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez przekazał w piątek, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 920, a rannych - do 3360. Wcześniej informowano o 589 zabitych i blisko 3 tysiącach rannych. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans może być znacznie wyższy.

- Będziemy ratować osoby, które utknęły pod gruzami. (...). Pracujemy nad tym bez wytchnienia - powiedziała pełniąca obowiązki prezydentki Delcy Rodriguez.

Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA

Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że epicentrum dwóch trzęsień ziemi znajdowało się około 170 kilometrów na zachód od Caracas. Według USGS pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a 39 sekund później nastąpił silniejszy wstrząs - o magnitudzie 7,5.

USGS podała, że były to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze (w promieniu około 250 kilometrów od epicentrum) od początku XX wieku. W całej północnej Wenezueli w ciągu ostatniego stulecia odnotowano pięć trzęsień ziemi o magnitudzie 7 lub większej.

Podwójne trzęsienie ziemi, w połączeniu z płytkimi ruchami sejsmicznymi, spowodowało, że zniszczenia są tak duże - przekazał agencji AP Marcos Ferreira, geofizyk i badacz z Brazylijskiej Służby Geologicznej.

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