Hamas przekazał stronie izraelskiej trumnę z ciałem zakładnika

Dwie trumny ze szczątkami zakładników zostały przekazane wojsku przez Czerwony Krzyż, który odebrał je od Hamasu. Zostaną poddane identyfikacji - podała izraelska armia w komunikacie.

Zgodnie z warunkami obowiązującej od 10 października pierwszej fazy rozejmu, Hamas miał przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych. Jak dotąd wydał szczątki 15 osób.

Jeżeli potwierdzi się, że przekazane w czwartek szczątki należały do zakładników, będzie to oznaczało, że w Strefie Gazy wciąż pozostają ciała 11 uprowadzonych. Według umowy, za szczątki każdego zakładnika Izrael miał przekazać ciała 15 zabitych Palestyńczyków. Jak dotąd Izrael wydał szczątki 195 Palestyńczyków.

Izrael oskarża Hamas o łamanie zapisów rozejmu

Sprawa oddania ciał wywołała napięcia we wdrażaniu rozejmu. Władze Izraela oskarżają Hamas o celowe opóźnianie tego procesu. Hamas twierdzi, że chce zwrócić ciała, ale ma trudności techniczne z ich wydobyciem.

W poniedziałek Hamas przekazał kolejne szczątki. Po identyfikacji okazały się fragmentem ciała zakładnika, którego zwłoki izraelska armia odzyskała w grudniu 2023 roku.

Wojsko opublikowało film z drona, na którym widać, jak Hamas zakopuje szczątki, by zainscenizować ich odnalezienie i przekazać przedstawicielom Czerwonego Krzyża.

Izrael oskarżył Hamas o jawne łamanie zapisów rozejmu. Manipulacje szczątkami potępił też Czerwony Krzyż.

Izraelskie naloty na Strefę Gazy

We wtorek wojska izraelskie przeprowadziły serię nalotów na Strefę Gazy, mówiąc, że to "reakcja na naruszanie zawieszenia broni przez Hamas". Wcześniej tego dnia ostrzelano izraelskich żołnierzy na południu Strefy Gazy, jeden z nich zginął. Hamas nie przyznał się do tego ataku.

"W izraelskich nalotach zginęło 104 Palestyńczyków, w tym 46 dzieci i 20 kobiet" - przekazało kontrolowane przez Hamas lokalne ministerstwo zdrowia.

Były to najpoważniejsze starcia od czasu wejścia w życie chwiejnego rozejmu. Umowę zawarto pod patronatem USA, które naciskają na jej utrzymanie i wdrażanie kolejnych punktów porozumienia.

Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 roku atakiem Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 porwano. Od tego czasu 158 zakładników zostało uwolnionych, ośmiu odbiła izraelska armia i odzyskano ciała 75 uprowadzonych. Hamas wypuścił też dwóch Izraelczyków porwanych przed atakiem i wydał ciało jednego uprowadzonego wcześniej żołnierza.

Według lokalnych władz Strefy Gazy, w izraelskim odwecie zginęło dotąd ponad 68,5 tysiąca Palestyńczyków. Izraelska armia podaje, że w boju poległo 470 żołnierzy.

