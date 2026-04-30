"Niebezpieczna dla Kremla". Jej nagranie wywołało burzę

"Jak brzmi hasło dzisiejszej rosyjskiej elity? Odpowiedź jest prosta - Wiktoria Bonia"; "Lodołamacz o imieniu Bonia"; "Słowo miesiąca - Bonia" - to tylko niektóre tytuły, które ukazały się na rosyjskich portalach po apelu popularnej influencerki do Władimira Putina.

Wiktoria Bonia zwróciła się do rosyjskiego przywódcy 14 kwietnia w "imieniu wszystkich nieobojętnych Rosjan". W 19-minutowym nagraniu na Instagramie stwierdziła: "Oni (Rosjanie - red.) mnie o to nie prosili. Dlaczego to robię? Władimirze Władimirowiczu, pana się boją". I dodała: "ludzie się boją, blogerzy, artyści, gubernatorzy, a przecież nie powinni się bać przywódcy własnego kraju". Z dumą zapewniła, że ona "się nie boi". Ubolewała, że między ludźmi i Putinem istnieje "mur", który - jej zdaniem - "powinien zostać zburzony".