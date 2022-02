Rzecznik Kremla: Rosja gotowa wysłać delegację do Mińska na negocjacje z Ukrainą

Rosja jest gotowa wysłać delegację do Mińska w celu negocjacji z Ukrainą - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej tego dnia ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do Władimira Putina o rozmowę.

Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow , cytowany przez portal RBK, oświadczył w piątek, że Moskwa jest gotowa wysłać delegację do białoruskiego Mińska na negocjacje z Ukrainą. - W jej skład mogą wchodzić przedstawiciele ministerstwa obrony, ministerstwa spraw zagranicznych oraz administracji prezydenckiej - zaproponował.

- Dzisiaj ukraiński prezydent (Wołodymyr) Zełenski ogłosił gotowość do omówienia neutralnego statusu Ukrainy. Początkowo Władimir Putin mówił, że celem operacji jest pomoc Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, w tym poprzez demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy. I to w rzeczywistości jest integralną częścią statusu neutralnego - przytacza słowa Pieskowa RBK.

Rzecznik Kremla ujawnił także, że przywódca białoruskiego reżimu Alaksandr Łukaszenka zapewnił Putina, że "Mińsk będzie gotowy do stworzenia wszystkich niezbędnych warunków dla procesu negocjacji między Rosją a Ukrainą".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w piątek do Zachodu o dalsze sankcje przeciw Rosji, a do obywateli o protesty i domaganie się pokoju. - Europa ma dość siły, by powstrzymać agresję na Ukrainę - oświadczył. Zaproponował przy tym Władimirowi Putinowi rozmowę, aby powstrzymać śmierć ludzi.