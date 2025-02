Wątpliwości w sprawie śmierci Wadima Strojkina

Przyjaciele Rosjanina wątpią w narrację o jego samobójstwie. W rozmowie z dziennikiem "The Guardian" bliscy muzyka opisują go jako człowieka o zdecydowanych poglądach. Zgodnie wskazują na jego sprzeciw wobec wojny w Ukrainie. - (Strojkin) doskonale wiedział, co uznaje za dobre, a co za złe - twierdzi Philip Buckup, jeden z przyjaciół 59-latka. - Był bardzo pewny swoich poglądów, nie bałby się pójścia za nie do więzienia - dodał mężczyzna, podkreślając, że "w ogóle nie wierzy w oficjalną wersję" śmierci muzyka.