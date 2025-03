Media o mundurze Putina. Nie pokazywał się w nim od dawna

Po środowych zdjęciach Władimira Putina w wojskowym mundurze maskującym, media zwracają uwagę, że założył go po raz pierwszy od 2,5 roku. "Sygnalizuje, że jest gotów walczyć" - ocenia ukraiński politolog.

Na opublikowanym w środę nagraniu Kremla widać Władimira Putina ubranego w zielony mundur wojskowy i rozmawiającego z szefem sztabu generalnego Walerijem Gierasimowem. Przywódca Rosji - według jego służb - miał pojawić się na jednym z posterunków dowodzenia wojsk, walczących w przygranicznym regionie.

Pojawienie się rosyjskiego dyktatora w mundurze "jest sygnałem determinacji do ukończenia operacji wyzwolenia obwodu kurskiego w niedalekiej przyszłości" - powiedział rosyjskim mediom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Politolog Fareed Zakaria zwrócił uwagę na antenie CNN, że rosyjski dyktator po raz ostatni widziany był w mundurze kilka miesięcy po rosyjskiej agresji na Ukrainę, we wrześniu 2022 roku. - Putin często wzorował się na Stalinie, który nosił mundur. Pod wieloma względami jest on rodzajem dziwnego wcielenia (Stalina) - stwierdził. Dodał, iż jego zdaniem wybór munduru sugeruje, że rosyjski przywódca "postrzega tę wojnę jako konflikt, w który wciąż jest zaangażowany".

Ukraiński politolog Ihor Czalenko w Radiu NV ocenił z kolei, że ostatnia wizyta prezydenta Rosji miała służyć szeregowi celów propagandowych. - Putin chce pokazać, że nie zgodzi się łatwo na porozumienie z Białym Domem ani Trumpem - ocenił Czalenko. - Sygnalizuje, że jest gotów walczyć. Jego mundur wojskowy (...) ma na celu promowanie jego wizerunku wojownika - dodał.

Decyzja Putina o założeniu munduru wojskowego "wydaje się mieć na celu wzmocnienie jego wizerunku przywódcy wojennego i wzmocnienie morale w kraju przed potencjalnymi rozmowami pokojowymi w celu zakończenia konfliktu, który trwa już czwarty rok" - wskazał z kolei portal amerykańskiego magazynu "Newsweek".

