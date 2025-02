Rosja ma zgodę na bazę w strategicznym miejscu

Plan utworzenia na sudańskim wybrzeżu rosyjskiej bazy morskiej został pierwotnie uzgodniony z byłym dyktatorem Sudanu Omarem al-Baszirem w 2017 roku. Sudański przywódca poleciał wówczas do Rosji i prosił Putina o "ochronę przed wrogimi Stanami Zjednoczonymi" i sam zaoferował uczynienie Sudanu bramą dla Rosji do Afryki.

Pod koniec 2024 roku gazeta "Sudan Tribune" poinformowała, że teraz to Rosja naciska na władze w Chartumie, aby umożliwiły jej budowę stacji paliw na wybrzeżu Morza Czerwonego, za co oferowała broń i amunicję dla armii rządowej, która od niemal dwóch lat prowadzi walki ze zbuntowanymi oddziałami Sił Szybkiego Wsparcia (RSF). W tym konflikcie Kreml utrzymuje dobre relacje z obiema stronami.

Sudan oferuje też dostęp do wnętrza afrykańskiego Sahelu, gdzie najemnicy rosyjscy już są obecni - do Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, a z niej dalej do Burkina Faso, Nigru, Mali, aż do Senegalu, o porty którego Rosja również obecnie usilnie zabiega.