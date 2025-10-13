Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosja "weszła już w tak zwaną fazę zero"

Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę
Źródło: Reuters
Rosyjski przemysł zbrojeniowy podejmuje długoterminowe działania, mające na celu zwiększenie produkcji czołgów T-90 i odtworzenie przedwojennych rezerw, co wskazuje, że Rosja zamierza stanowić długoterminowe zagrożenie militarne dla NATO - ostrzegł w swoim najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem analityków Rosja "weszła już w fazę zero".

Ukraińska organizacja wywiadowcza Frontelligence Insight opublikowała dokumenty głównego rosyjskiego producenta czołgów, Urałwagonzawodu (UVZ), z których wynika, że firma planuje zwiększyć produkcję czołgu T-90 o 80 procent do 2028 roku w porównaniu z poziomem z roku 2024 oraz rozpocząć produkcję nowego wariantu - T-90M2.

Czołgów "wystarczy do potencjalnej przyszłej wojny na dużą skalę"

Analitycy szacują, że w latach 2026-2036 UVZ zmodernizuje ponad 2 tysięcy czołgów, w tym modele T-90M, T-90M2 i T-72B3M. W połączeniu z czołgami zbudowanymi w latach 2024-2025, liczba ta wystarczyłaby do pełnej odbudowy floty pancernej w ramach przygotowań do potencjalnej przyszłej wojny na dużą skalę - ocenił ISW.

"Najnowsze dane ze źródeł otwartych wskazują, że Rosja również zwiększa tempo modernizacji czołgów T-72, prawdopodobnie w celu ich krótkoterminowego wykorzystania na polu bitwy na Ukrainie lub w celu odtworzenia rezerw czołgów, które będą mogły zagrozić NATO w perspektywie średnioterminowej" - podał ISW.

ISW ostrzegło, że Rosja może stanowić poważne zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego na długo przed 2036 rokiem – nawet bez pełnej odbudowy swojego arsenału pancernego. "Rosja prawdopodobnie utrzyma znaczną siłę bojową przez kilka miesięcy po zakończeniu aktywnych walk na Ukrainie, co pozwoli jej na szybkie przesunięcie sił na wschodnią flankę NATO" - podkreślono.

Eksperci waszyngtońskiego Instytutu zauważyli, że rosyjscy planiści opracowują również nowe koncepcje operacyjne, które umożliwiają prowadzenie walk na dużą skalę bez konieczności intensywnego wykorzystywania czołgów i pojazdów opancerzonych. Jednocześnie - dodają - Moskwa pracuje nad metodami uniemożliwiającymi przeciwnikowi efektywne wykorzystanie własnych sił pancernych na dużą skalę.

Rosyjska armia uczy się także atakować tyły wroga i zakłócać logistykę z powietrza bez konieczności posiadania pełnej przewagi powietrznej - stwierdził ISW.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Potężna broń, o którą zabiega Ukraina. Kluczowe rosyjskie cele w strefie rażenia

Potężna broń, o którą zabiega Ukraina. Kluczowe rosyjskie cele w strefie rażenia

Ostrzeżenie dla Polski od ekspertów z USA

Ostrzeżenie dla Polski od ekspertów z USA

Polska

Ograniczono użycie czołgów na Ukrainie

ISW informuje też o gwałtownym spadku wykorzystania czołgów na polu bitwy na Ukrainie w stosunku do 2023 i 2024 roku. To sugeruje, że Moskwa może gromadzić pojazdy pancerne i przygotowywać się do modernizacji swoich rezerw – zarówno na potrzeby dalszych działań na Ukrainie, jak i potencjalnej konfrontacji z NATO - stwierdził amerykański ośrodek analityczny.

"Siły rosyjskie nadal używają czołgów do natarcia na polu bitwy podczas rzadkich ataków zmechanizowanych, gdy obrona dronów Ukrainy jest osłabiona, co wskazuje, że czołg pozostaje i pozostanie istotną bronią na polu bitwy w odpowiednich warunkach taktycznych" - oceniają eksperci. Ostatnio przeprowadziły atak zmechanizowany w rejonach Kostyantyniwka-Drużkiwka-Dobropole w obwodzie donieckim.

"Rosja weszła już w fazę zero"

Komentując niedawne wrogie aktywności Rosji w Europie, analitycy ocenili, że "sabotaż i działania rozpoznawcze skierowane przeciwko bazom wojskowym i krytycznej infrastrukturze w Europie wskazują, że Rosja weszła już w tak zwaną fazę zero, czyli fazę kształtowania warunków informacyjnych i psychologicznych w ramach kampanii przygotowującej do ewentualnej wojny NATO z Rosją".

"ISW nie znalazło żadnych oznak, że rosyjscy dowódcy wojskowi będą musieli czekać na pełną regenerację sił, zanim zintensyfikują ataki na państwa członkowskie NATO. W rzeczywistości Rosja może zaatakować wcześniej, jeśli NATO nie zapewni odpowiedniego odstraszania" - podsumowano w raporcie.

OGLĄDAJ: Donald Trump w Knesecie. Oglądaj w TVN24 i TVN24+
Donald Trump

Donald Trump w Knesecie. Oglądaj w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Atak Rosji na UkrainęRosjaUkrainaNATO
Czytaj także:
Izraelscy żołnierze i personel szpitalny przygotowują karetki i sprzęt do przyjęcia zakładników uwolnionych przez Hamas w szpitalu Shiba w Ramat Gan, w pobliżu Tel Awiwu (13 października 2025 roku)
Kolejnych 13 zakładników uwolnionych z rąk Hamasu
RELACJA
Teodozja
Kolejny atak na rosyjski terminal naftowy na Krymie. Od poprzedniego minął tydzień
Świat
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła wygrana
BIZNES
uwolnieni zakladnicy izraelscy
Żołnierz, bliźniacy, uczestnicy festiwalu. Oni są wśród uwolnionych
Świat
Jakub Iwaniec
Sędzia od afery hejterskiej, kolizja i dwa promile. Dwugłos w sprawie ustaleń śledczych
Lublin
imageTitle
Legenda golfa już po siódmej operacji
EUROSPORT
Policja znalazła go na strychu
Był poszukiwany listem gończym. Policja znalazła go na strychu
WARSZAWA
Wypadek na Wisłostradzie
Czołowe zderzenie na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
WARSZAWA
Przesiedleni Palestyńczycy wśród gruzów zniszczonych budynków w mieście Gaza (11.10.2025)
Izrael się wycofał, w Gazie wybuchły walki z Hamasem 
Świat
Wjechała w przystanek autobusowy
Pijana wjechała w przystanek. Nagranie
WARSZAWA
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank w Polsce ukarany. Liczne naruszenia
BIZNES
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
METEO
imageTitle
Eliminacje MŚ 2026. Z kim Polacy mogą zagrać w barażach?
EUROSPORT
imageTitle
"Zrobiliśmy krok w stronę turnieju"
EUROSPORT
Donald Trump, Benjamin Netanjahu
Trump wylądował, przywitali go premier i prezydent
Świat
Nietypowa interwencja strażaków
Ptak utknął w kominie
WARSZAWA
95-latka wpadła do studni w Gdańsku
Wpadła do studni. 95-latka miała jedną prośbę do strażaków
Trójmiasto
imageTitle
Lewandowski chce jeszcze więcej. "Czas zrobić kolejny krok"
EUROSPORT
Franciszek Sterczewski
MON i BBN reagują na słowa Sterczewskiego. "Skandaliczne"
Ludwik Kotecki
Członek RPP: to może doprowadzić do krachu finansów publicznych
BIZNES
imageTitle
Rywale w rozpaczy. "Zgasła ostatnia iskierka nadziei"
EUROSPORT
imageTitle
Cztery lata zawieszenia. Agencja nie uwierzyła tenisiście
EUROSPORT
imageTitle
Urban dokonał tego jako pierwszy
EUROSPORT
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji
WARSZAWA
Donald Trump
Tomahawki dla Ukrainy? "Najpierw porozmawiałbym z Putinem"
Świat
Zginęły dwie osoby
Pożar budynku wielorodzinnego, nie żyją dwie osoby
Olsztyn
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
METEO
imageTitle
Polski mur nie do przebicia. "Jesteśmy sobie pisani"
EUROSPORT
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Trudniej o podwyżkę. "Taktyczna cierpliwość" na rynku pracy
BIZNES
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica