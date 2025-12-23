Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sikorski o poparciu dla "jedności terytorialnej Królestwa Danii". "Powinniśmy bronić prawa"

Radosław Sikorski
Jeff Landry, republikański gubernator Luizjany, został wysłannikiem USA na Grenlandię
Źródło: Reuters
"Naturalnie Polska popiera jedność terytorialną sojuszniczego Królestwa Danii" - napisał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Dodał, że "wbrew podziałom politycznym powinniśmy bronić prawa międzynarodowego i zasady nienaruszalności granic". W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie nabyciem Grenlandii, która jest duńskim terytorium autonomicznym.

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji opublikował we wtorek po południu wpis na X. "Naturalnie Polska popiera jedność terytorialną sojuszniczego Królestwa Danii. Wbrew podziałom politycznym powinniśmy bronić prawa międzynarodowego i zasady nienaruszalności granic" - oświadczył Radosław Sikorski.

W kolejnym wpisie dodał, że "elokwentnie mówił o tym Prezydent Karol Nawrocki w swoim przemówieniu w ONZ". Przytoczył również fragment stenogramu z wrześniowego przemówienia prezydenta w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

"Świat wszedł w nową i niebezpieczną erę rywalizacji wielkich mocarstw - łamania zasad i testowania, jak daleko można się posunąć, zanim ktoś powie wyraźne: 'dość'. Zasada suwerenności? Coraz częściej deptana. Zakaz agresji? Zmieniony w martwą literę. Zamiast praw - próba użycia nagiej i brutalnej siły" - brzmi cytowany fragment przemówienia prezydenta.

Nawrocki mówił też, że "stoimy w punkcie zwrotnym historii - w czasie, gdy decyzje podejmowane dziś, będą mieć konsekwencje na kolejne dekady". "Jako wspólnota demokratycznych państw, czy aspirujących do demokracji, musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji" - wskazywał. Zdaniem prezydenta "to właściwie ostatni moment na podjęcie konkretnych działań".

Trump znów mówi o nabyciu Grenlandii

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ponownie zabrał głos w kwestii Grenlandii, terytorium autonomicznego Danii. Jak stwierdził, Stany Zjednoczone potrzebują tej wyspy ze względu na bezpieczeństwo narodowe.

Taką narracją posługiwał się już wcześniej - jeszcze w grudniu 2024 roku, przed swoją inauguracją na drugą kadencję. Od tego czasu doszło do kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między USA a rządem w Kopenhadze, a także do antyamerykańskich protestów na Grenlandii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie można tak o nas mówić". Słowa Trumpa "zasmuciły" premiera Grenlandii

"Nie można tak o nas mówić". Słowa Trumpa "zasmuciły" premiera Grenlandii

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Aleksandra Koszowska

W niedzielę z kolei Trump ogłosił, że mianował Jeffa Landry'ego, republikańskiego gubernatora Luizjany, wysłannikiem USA ds. Grenlandii. Ten po wyborze napisał na X, że "to zaszczyt" i przekazał, że będzie dążył do tego, "aby Grenlandia stała się częścią Stanów Zjednoczonych".

CZYTAJ WIĘCEJ: Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

OGLĄDAJ: USA zmieniają strategię. "Chcą widzieć Unię Europejską dużo słabszą"
pc

USA zmieniają strategię. "Chcą widzieć Unię Europejską dużo słabszą"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js, sz/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiDaniaDonald TrumpUSAPolityka zagraniczna USAGrenlandia
Czytaj także:
shutterstock_2230417795
Coraz więcej podróbek czekolady. Na co zwracać uwagę
BIZNES
pociąg Polregio kolej
Dwa pociągi spotkały się na jednym torze
Katowice
Kraków
Szykuje się rewolucja w branży. Kary do 50 tysięcy złotych
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek "z ogromnym ubolewaniem" przyjął decyzję Nawrockiego
Polska
#work_file#BHDN_SE-011MO_TX_ ALLEGED KILLER TO_30f2daa7-6a19-4609-91a0-a5b4e456a6d4-0002
Domniemany seryjny morderca na cmentarzu weteranów. Będzie ekshumacja
Świat
imageTitle
Piękne sceny, kibice oszaleli. Faworyt celowo spudłował lotkę meczową
EUROSPORT
32-latek został zatrzymany
Nie chciał iść do więzienia, zatrudnił się na budowie
WARSZAWA
shutterstock_2236690739
Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"
BIZNES
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
METEO
Satelita Starlink
Media: Rosja ma pracować nad bronią zdolną uderzyć w Starlinka
Świat
Tusk i Nawrocki
Co Polacy sądzą o sporze premiera z prezydentem?
Polska
Kolejka do piekarni przy Rembielińskiej
Długie kolejki po chleb. "Jak za komuny"
WARSZAWA
Alexander B
Rosyjski archeolog zatrzymany w Polsce. Jest wniosek Ukrainy o ekstradycję
Polska
Atak nożownika w Gdańsku
Nie żyje mężczyzna ugodzony na ulicy nożem
Trójmiasto
Waldemar Żurek
Urzędnicy boją się działać, ministerstwo wybiera firmę
Maria Pankowska, Sebastian Klauziński
1 godz 15 min
Ruchoma stajenka w Katowicach
"Szemrane towarzystwo" w stajence? "Stracę z tego spotkania wiele z magii świąt"
Terlikowski. Istota rzeczy
shutterstock_2715690879
95 procent ze spadkami. "Najsilniej zareagował Sopot"
BIZNES
imageTitle
Dani Alves wraca do futbolu po trzech latach
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
W PiS "będą liczyć szable". "Żeby jak przyjdzie moment próby, powiedzieć: nas jest więcej"
Polska
Izba przyjęć
Pijany lekarz na dyżurze w szpitalu
Lublin
hospicjum
"Nie na każdą chorobę można umrzeć za pieniądze NFZ". Kogo obejmuje opieka hospicyjna?
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk: PiS-owcy podnieśli krzyk, spadło jeszcze bardziej
BIZNES
shutterstock_742672648
Piwo nie dla premiera i partii rządzącej. Puby ogłaszają zakaz
Maciej Wacławik
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę
Trójmiasto
Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów
Polska
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy we wtorek ma być w Polsce
WARSZAWA
Szkoła podstawowa nr 2 w Olsztynie
Uczeń w szkole miał dusić nauczycielkę. "Zareagował impulsywnie"
Olsztyn
Napad na sklep w Łodzi
Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie
Łódź
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
METEO
imageTitle
Organizatorzy spokojni przed igrzyskami. "Zagrożenie nie istnieje"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica