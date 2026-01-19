Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nie tylko Gaza. Czym ma się zajmować Rada Pokoju z Trumpem na czele?

Donald Trump
Donald Trump ogłasza drugi etap rozejmu w Gazie
Przedstawiciele kolejnych krajów informują o zaproszeniach do dołączenia do Rady Pokoju, na czele której stoi prezydent USA Donald Trump. Dlaczego Rada powstała, jaka jest struktura i najważniejsze: czym ma się zajmować nowe gremium. Wyjaśniamy.

Według agencji AFP i Reuters zaproszenia do dołączenia do Rady Pokoju wysłano do około 60 krajów. Otrzymanie zaproszenia potwierdziły między innymi władze Niemiec, Kazachstanu, Indii, Pakistanu, Kanady, Jordanii, Turcji i Węgier, ale też Rosji i Białorusi. Izrael dostał zaproszenie do dołączenia do Rady jako państwo założycielskie - podał portal CNN, powołując się na anonimowego izraelskiego urzędnika.

Onet, powołując się na dwa niezależne źródła, podał, że propozycję dołączenia do Rady Pokoju dostał prezydent Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził tę informację.

Tymczasem według agencji AFP na obecnym etapie pozytywej odpowiedzi na zaproszenie nie chce udzielić zaproszona do Rady Francja. Źródło w otoczeniu prezydenta Emmanuela Macrona powiedziało AFP, że kraj "analizuje wraz ze swymi partnerami proponowane ramy prawne". Oceniło też, że karta Rady "wykracza poza samą kwestię Gazy", mimo wcześniejszych oczekiwań. Pojawiają się "ważne kwestie, w tym dotyczące poszanowania zasad i struktury Narodów Zjednoczonych", które nie mogą "w żadnym wypadku być kwestionowane" - dodało źródło.

Jak powstała Rada Pokoju

Plan pokojowy uzgodniony przez władze USA i Izraela we wrześniu 2025 roku zakłada przejście Strefy Gazy pod tymczasowy zarząd "technokratycznego, apolitycznego" komitetu palestyńskiego, który będzie odpowiadał za bieżące funkcjonowanie usług publicznych i gmin. Nadzór nad komitetem, w którym zasiądą palestyńscy i międzynarodowi eksperci, sprawować będzie Rada Pokoju z Donaldem Trumpem na czele. Jak pisze Reuters obecny amerykański prezydent ma pełnić tę funkcję dożywotnio.

Utworzenie Rady ma być elementem wdrażania drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy, gdzie od 10 października 2025 roku obowiązuje zawieszenie broni. Trump zapowiedział rozpoczęcie wdrażania kolejnego etapu porozumienia pokojowego w piątek.

Riposta na ruch Trumpa. Europa reaguje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Riposta na ruch Trumpa. Europa reaguje

BIZNES

Rada Pokoju. Czym ma się zajmować - nie tylko Gaza?

Agencja AFP w poniedziałek cytuje preambułę Karty Rady Pokoju, którą miały otrzymać kraje zaproszone do udziału w tym gremium. Zgodnie z jej treścią "Rada Pokoju jest organizacją międzynarodową, której celem jest promowanie stabilności, przywrócenie wiarygodnego i legalnego sprawowania rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju w regionach dotkniętych konfliktami lub zagrożonych konfliktami".

AFP zauważyła, że w preambule dokumentu ustanawiającego Radę Pokoju, proponowaną przez prezydenta USA podkreśla się, że istniejące instytucje "zbyt często zawodziły" w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych. Według AFP dokument zachęca też do "odwagi", by "od nich odejść", i jest jednoznaczną aluzją do ONZ. Agencja podkreśliła, że w preambule mówi się też o potrzebie powołania "bardziej elastycznej i skutecznej międzynarodowej organizacji pokojowej".

Rada Pokoju i jej komitety

Chociaż - jak podkreśliło BBC pod koniec minionego tygodnia - dokładna struktura Rady Pokoju nie została jeszcze ustalona, oficjalnie w jej ramach powołano dwa odrębne komitety wyższego szczebla. W skład jednego z nich wchodzą: szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, zięć Trumpa Jared Kushner, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, amerykański miliarder Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga, wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Trumpa Robert Gabriel. Listę członków komitetu Biały Dom opublikował w komunikacie.

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

Zuzanna Karczewska

"Każdy członek zarządu będzie nadzorował określony obszar działalności mający kluczowe znaczenie dla stabilizacji i długoterminowego sukcesu Strefy Gazy, w tym między innymi budowanie potencjału w zakresie sprawowania rządów, stosunki regionalne, odbudowę, przyciąganie inwestycji, finansowanie na dużą skalę oraz mobilizację kapitału" - czytamy w komunikacie Białego Domu.

Były wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikołaj Mładenow będzie pełnił funkcję Wysokiego Przedstawiciela w Strefie Gazy. Za zadanie będzie on miał wspieranie Rady Pokoju "w nadzorowaniu wszystkich aspektów zarządzania, odbudowy i rozwoju Strefy Gazy".

Zniszczone budynki w Dżabaliji, w północnej części Strefy Gazy (9 grudnia 2025 r.)
Zniszczone budynki w Dżabaliji, w północnej części Strefy Gazy (9 grudnia 2025 r.)
Źródło: Nur Photo/East News

Jego działania wspierać ma kolejny komitet wyższego szczebla, tzw. Rada Wykonawcza, w której zasiądą: Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan, katarski dyplomata wysokiego szczebla Ali Thawadi, szef egipskiego wywiadu Hasan Raszad, ministra stanu ds. współpracy międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich Rim Al-Haszimy, biznesmen Yakir Gabay i była koordynatorka ds. humanitarnych ONZ oraz była wicepremierka Holandii Sigrid Kaag.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Rzeczywiście, prezydent Putin otrzymał zaproszenie"

"Rzeczywiście, prezydent Putin otrzymał zaproszenie"

Netanjahu ma zastrzeżenia do planu Trumpa."Nie było koordynowane z Izraelem"

Netanjahu ma zastrzeżenia do planu Trumpa."Nie było koordynowane z Izraelem"

Kto będzie mógł zapraszać do Rady Pokoju?

Agencja AFP przekazała w poniedziałek, że według uzyskanych przez nią informacji tylko prezydent USA Donald Trump, jako przewodniczący Rady Pokoju, będzie miał prawo zapraszać szefów innych państw i rządów oraz będzie mógł ich odwoływać, o ile "większość dwóch trzecich państw członkowskich nie zgłosi (w tej sprawie - red.) weta".

Płatne członkostwo w Radzie Pokoju?

Bloomberg poinformował w sobotę, że administracja USA chce, by kraje płaciły co najmniej po 1 mld dolarów za stałe członkostwo w Radzie Pokoju ds. Strefy Gazy. AFP potwierdziła te doniesienia, podając w poniedziałek, że - zgodnie z dokumentem - kadencja w Radzie będzie trwać trzy lata z możliwością przedłużenia przez przewodniczącego. Kadencyjność nie będzie dotyczyć tych państw, które wpłacą "kaucję" w wysokości ponad 1 mld dolarów w gotówce w ciągu pierwszego roku "od wejścia w życie karty" - napisała agencja.

"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy

Monika Winiarska

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: Reuters, PAP, CNN, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Strefa GazyDonald TrumpIzrael
Czytaj także:
Władimir Putin
Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"
Polska
imageTitle
Piłkarz LaLiga na wiele godzin stracił kontakt z ojcem po katastrofie
EUROSPORT
wpis_luwr
Kradzież w Luwrze uchwycona na kamerach. Pokazali nagranie z monitoringu
Świat
imageTitle
Znana polska biathlonistka poza kadrą na igrzyska
EUROSPORT
Pokrywa śnieżna w Polsce
Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał poszukiwań zaginionego naukowca
Rzeszów
Valentino Garavani
Nie żyje projektant mody Valentino Garavani
Kultura i styl
shutterstock_2655672573
ZPWC: ponad pół miliarda złotych powinien Google zapłacić polskim mediom
BIZNES
Mężczyzna padł ofiarą internetowych oszustów (zdjęcie ilustracyjne)
"Rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność". Straciła 400 tysięcy
WARSZAWA
Plaża Hope Gap pomiędzy Seaford i Eastbourne w East Sussex, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii
Katastrofa ziemniaczana. Tony frytek pokryły plażę
Świat
Auta zderzyły się na S8 w na wysokości miejscowości Rydzyny
Zderzenie trzech ciężarówek i samochodu osobowego na S8
Łódź
Jedno z aut dachowało
Tragiczny wypadek w Warszawie. Nie żyje pięciolatek
WARSZAWA
Mężczyzna zginął na miejscu
Uciekał przed pościgiem, uderzył w drzewo. Nie żyje
Poznań
shutterstock_2462179363
Cztery tysiące razy łatwiej o urząd. Zaskakujący raport
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa
Polska
Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
17-letni uczeń rzucił krzesłem w nauczycielkę. Usłyszał zarzut
Wrocław
Tatry
Trudna akcja ratunkowa w Tatrach
METEO
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Narciarz w ciężkim stanie po wypadku na stoku
Kraków
Klatka kluczowa-133306
Centralna e-rejestracja nabiera tempa. "Pozytywne tendencje"
Piotr Wójcik
shutterstock_2614766125
Telefon na 112: rodzę! Do porodówki 100 km. Lekarz: ratownikom życzę szczęścia
Agata Daniluk
Zimowy dzień
W prognozie widać opady. Nie tylko śniegu
METEO
Donald Trump w Białym Domu
"Myślałem, że nigdy nie będę musiał tego pisać"
Świat
imageTitle
Polskie tenisistki poznały rywalki w turnieju Billie Jean King. Czas na rewanż
EUROSPORT
Donald Trump
Riposta na ruch Trumpa. Europa reaguje
BIZNES
Uciekając przed policją spowodował kolizję
Uciekając przed policją, uderzył autem w drzewo
Trójmiasto
49 min
pap_20121018_2JC
Większość seniorów usłyszało te dziwne pytania. Wiesz, czym jest dziadurzenie?
Słowo daję
imageTitle
Pogromcy Realu na drodze Barcelony
EUROSPORT
Runęła ściana domu
Ściana runęła na niemowlę w łóżeczku
Kujawsko-Pomorskie
Kobieta zaufała oszustowi (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy z Blikiem
BIZNES
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Pracownicy leżeli w korytarzu. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica