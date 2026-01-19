Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Do czego doprowadziłoby zajęcie Grenlandii? Tak to widzą Amerykanie

Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Protesty w Danii i Grenlandii przeciwko roszczeniom USA wobec wyspy
Źródło: Reuters
Zdaniem większości Amerykanów siłowe zajęcie Grenlandii przez Stany Zjednoczone doprowadziłoby do wyjścia USA z NATO oraz niestabilności na świecie - wynika z nowego sondażu dla stacji CBS. W badaniu 86 procent pytanych jest przeciwna użyciu siły wojskowej do przejęcia wyspy.

W niedzielę stacja CBS News opublikowała wyniki nowego sondażu autorstwa pracowni YouGov. Zapytano w nim Amerykanów m.in. o ostatnie wydarzenia międzynarodowe w kontekście polityki Donalda Trumpa i ogólne wrażenie na temat jego działań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Twój kraj postanowił nie przyznać mi Nobla". Trump "nie czuje się już zobowiązany"

"Twój kraj postanowił nie przyznać mi Nobla". Trump "nie czuje się już zobowiązany"

Trump o tym, czego Dania "nie była w stanie zrobić". "Teraz nadszedł czas"

Trump o tym, czego Dania "nie była w stanie zrobić". "Teraz nadszedł czas"

Amerykanie o przejęciu Grenlandii

W kontekście Grenlandii znaczna większość amerykańskich wyborców jest przeciwna użyciu siły militarnej do przejęcia wyspy - to 86 proc., podczas gdy za takim rozwiązaniem opowiada się 14 proc. Dokładnie taki sam odsetek osób przeciwnych siłowemu zajęciu wyspy odnotowano w ubiegłotygodniowym sondażu Quinnipiac University. W sondażu dla CBS sprzeciw wyraża aż 97 proc. demokratów i 70 proc. republikanów.

Według większości Amerykanów w badaniu dla CBS użycie siły wojskowej przez USA do przejęcia Grenlandii doprowadziłoby do wyjścia USA z NATO oraz niestabilności na świecie (oba wskazania po 69 proc.). Część ankietowanych wskazała, że dałoby to Ameryce dostęp do potrzebnych zasobów naturalnych (54 proc.). Według 42 proc. pokazałoby to siłę USA Rosji i Chinom.

Kwestia potencjalnego zakupu wyspy od Danii z pieniędzy federalnych budzi sprzeciw aż 70 proc. pytanych, a 30 proc. jest za.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
35 min
"Koszmar gorszy niż zygzaki Trumpa wokół Ukrainy"

"Koszmar gorszy niż zygzaki Trumpa wokół Ukrainy"

Rozmowy na szczycie
52 min
Trzecia część królestwa Donalda Trumpa. Po co jest mu potrzebna?

Trzecia część królestwa Donalda Trumpa. Po co jest mu potrzebna?

Podcast o zagranicy

W sondażu zapytano też o zdanie na temat działań obecnej administracji wobec Iranu i Wenezueli. Ogółem 58 proc. nie popiera sposobu, w jaki Trump postępuje w kontekście Iranu, a 42 proc. go popiera. 67 proc. sprzeciwia się ewentualnym działaniom wojskowym wobec reżimu w Iranie, a 33 proc. jest za. Z kolei 59 proc. nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki Trump podchodzi do tematu Wenezueli, podczas gdy 41 proc. pochwala te działania.

Amerykanie o polityce Trumpa

Z badania wynika, że według większości (54 proc.) Amerykanów polityka Trumpa w tym roku doprowadzi do zmniejszenia pokoju i stabilności na świecie. 32 proc. uważa, że polityka ta doprowadzi do poprawy, a 14 proc., że nie będzie miała wpływu na pokój na świecie. Ogółem, na pytanie o poparcie działań Trumpa na stanowisku prezydenta 59 proc. odpowiada "nie popieram", a 41 proc. - "popieram".

Według 60 proc. pytanych prezydent za bardzo skupia się na nakładaniu ceł na towary z innych państw, a zdaniem 53 proc. za bardzo koncentruje się na sprawach międzynarodowych i wydarzeniach za oceanem. Z drugiej strony według aż 74 proc. Trump niewystarczająco dużo uwagi przykłada do tematu obniżania cen towarów i usług w kraju.

Zdaniem 53 proc. administracja Trumpa za bardzo koncentruje się na programie deportacji osób będących w USA nielegalnie. Respondenci uważają też (61 proc.), że Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) zbyt twardo przeprowadza swoje działania w zakresie zatrzymywania ludzi. Zdaniem 53 proc., po ostatnich wydarzeniach w Minneapolis, działania ICE w USA powinny zostać ograniczone. Zwiększenia działań domaga się 25 proc. pytanych, a 22 proc. uważa, że powinny zostać utrzymane w obecnym zakresie.

Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"

BIZNES

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: CBS News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ida Marie Odgaard

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpGrenlandiaIranWenezuela
Czytaj także:
Dunajec
Weszła za psem na zamarzniętą rzekę. Wołanie o pomoc usłyszał strażak
Kraków
imageTitle
Gauff sprostała roli faworytki. Pewnym krokiem weszła do drugiej rundy
Najnowsze
Zimowa pogoda w Bieszczadach
Mroźno i wietrznie. Gdzie pogoda jest groźna
METEO
Pamięć RAM
"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Giganci zwiększają produkcję
BIZNES
Pies błąkał się po ulicach Środy Wielkopolskiej
"Nie bądźmy obojętni". Po ulicy biegał zziębnięty pies
Poznań
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
Ciała odnaleziono w wychłodzonym domu. "Kategorycznie odmawiali pomocy"
Alicja Glinianowicz
imageTitle
Oto kolejna rywalka Świątek. Polka wie, jak z nią wygrywać
EUROSPORT
Żarłacz tępogłowy
Trzy ataki rekinów w 24 godziny. Nastolatek w stanie krytycznym
METEO
Pan Jarosław z Sabą w szpitalu
Nie widzieli się od ponad pół roku. Saba mogła odwiedzić swojego opiekuna w szpitalu
Wrocław
Donald Trump
Minister finansów o groźbach Trumpa: odpowiedź musi być jednoznaczna
BIZNES
Ucieczka przed kontrolą drogową
Uciekał przed policją. Zderzył się z ciężarówką. Nagranie
WARSZAWA
Kierujący rowerem miał ponad promil alkoholu w organizmie
Pijany jechał przez śnieg na rowerze. Po alkohol
Lublin
Elon Musk
Elon Musk z "niepoważnym żądaniem"
BIZNES
Strzelanina w Czechach
Strzelanina w Czechach. Zabici i ranni
Świat
Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Śmierć matki i trójki dzieci. Współwłaścicielka domu aresztowana
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna był skazany za zabójstwo, do którego doszło w 2022 roku (zdjęcie zrobione po zatrzymaniu)
"Tatuś bawi się w chowanego". Dziecko pokazało, gdzie ukrył się skazany
Łódź
shutterstock_1930963658_1
Ponad 50 tysięcy recept. Kto najczęściej sięga po tę formę antykoncepcji?
Zdrowie
imageTitle
Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w lotach
EUROSPORT
shutterstock_2633111805
Wiceminister zabiera głos w sprawie przejęcia dużej sieci sklepów
BIZNES
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Chatbot kolegą dziecka? Rodzice powinni na to zwrócić uwagę
Polska
imageTitle
Polski dzień w Australian Open. Pięcioro Biało-Czerwonych z awansem
EUROSPORT
Ranny myszołów zaufał strażnikom
Myszołów potrzebował pomocy. "Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
List i propozycja od jednej z kandydatek. Wiemy, jak zareagował Hołownia
Patryk Michalski
Kierowcy przewozili za dużo pasażerów
O trzech za dużo na pokładzie i trzy miesiące bez prawka
Rzeszów
imageTitle
"Zardzewiała" Świątek. Ma nad czym pracować
EUROSPORT
Premier podejmie decyzję w sprawie szkół
10-latek pobity w szkole. Trafił do szpitala
Szczecin
Ścianka wspinaczkowa (zdj. ilustracyjne)
11-latek spadł ze ścianki wspinaczkowej. Przygniótł młodszego brata
WARSZAWA
Serhij T. usłyszał wyrok: dożywocie
Potrójne zabójstwo, "neosędzia" w składzie i uchylone dożywocie
Poznań
Trzy tymczasowe areszty za kradzież z włamaniem do bmw
Zginęło auto warte pół miliona złotych. Trzech mężczyzn w areszcie
WARSZAWA
shutterstock_2674983075
Za dużo gier, za mało snu i zła dieta. Co odkryli badacze?
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica