W niedzielę stacja CBS News opublikowała wyniki nowego sondażu autorstwa pracowni YouGov. Zapytano w nim Amerykanów m.in. o ostatnie wydarzenia międzynarodowe w kontekście polityki Donalda Trumpa i ogólne wrażenie na temat jego działań.

Amerykanie o przejęciu Grenlandii

W kontekście Grenlandii znaczna większość amerykańskich wyborców jest przeciwna użyciu siły militarnej do przejęcia wyspy - to 86 proc., podczas gdy za takim rozwiązaniem opowiada się 14 proc. Dokładnie taki sam odsetek osób przeciwnych siłowemu zajęciu wyspy odnotowano w ubiegłotygodniowym sondażu Quinnipiac University. W sondażu dla CBS sprzeciw wyraża aż 97 proc. demokratów i 70 proc. republikanów.

Według większości Amerykanów w badaniu dla CBS użycie siły wojskowej przez USA do przejęcia Grenlandii doprowadziłoby do wyjścia USA z NATO oraz niestabilności na świecie (oba wskazania po 69 proc.). Część ankietowanych wskazała, że dałoby to Ameryce dostęp do potrzebnych zasobów naturalnych (54 proc.). Według 42 proc. pokazałoby to siłę USA Rosji i Chinom.

Kwestia potencjalnego zakupu wyspy od Danii z pieniędzy federalnych budzi sprzeciw aż 70 proc. pytanych, a 30 proc. jest za.

W sondażu zapytano też o zdanie na temat działań obecnej administracji wobec Iranu i Wenezueli. Ogółem 58 proc. nie popiera sposobu, w jaki Trump postępuje w kontekście Iranu, a 42 proc. go popiera. 67 proc. sprzeciwia się ewentualnym działaniom wojskowym wobec reżimu w Iranie, a 33 proc. jest za. Z kolei 59 proc. nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki Trump podchodzi do tematu Wenezueli, podczas gdy 41 proc. pochwala te działania.

Amerykanie o polityce Trumpa

Z badania wynika, że według większości (54 proc.) Amerykanów polityka Trumpa w tym roku doprowadzi do zmniejszenia pokoju i stabilności na świecie. 32 proc. uważa, że polityka ta doprowadzi do poprawy, a 14 proc., że nie będzie miała wpływu na pokój na świecie. Ogółem, na pytanie o poparcie działań Trumpa na stanowisku prezydenta 59 proc. odpowiada "nie popieram", a 41 proc. - "popieram".

Według 60 proc. pytanych prezydent za bardzo skupia się na nakładaniu ceł na towary z innych państw, a zdaniem 53 proc. za bardzo koncentruje się na sprawach międzynarodowych i wydarzeniach za oceanem. Z drugiej strony według aż 74 proc. Trump niewystarczająco dużo uwagi przykłada do tematu obniżania cen towarów i usług w kraju.

Zdaniem 53 proc. administracja Trumpa za bardzo koncentruje się na programie deportacji osób będących w USA nielegalnie. Respondenci uważają też (61 proc.), że Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) zbyt twardo przeprowadza swoje działania w zakresie zatrzymywania ludzi. Zdaniem 53 proc., po ostatnich wydarzeniach w Minneapolis, działania ICE w USA powinny zostać ograniczone. Zwiększenia działań domaga się 25 proc. pytanych, a 22 proc. uważa, że powinny zostać utrzymane w obecnym zakresie.