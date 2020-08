Unijni liderzy o "pokojowym dialogu", Putin o "niedopuszczalnej" presji na władze Białorusi

W celu rozwiązania kryzysu na Białorusi Emmanuel Macron wezwał Władimira Putina do "promowania ustępstw i dialogu" - przekazał w komunikacie po rozmowie telefonicznej przywódców Pałac Elizejski. We wtorek rozmowę z prezydentem Rosji odbyła też kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich z 9 sierpnia, które według oficjalnych wyników wygrał ubiegający się o reelekcję Alaksandr Łukaszenka. Zatrzymano prawie siedem tysięcy osób, wiele z nich brutalnie pobito. Dochodzi też do masowych strajków w zakładach pracy.

"Tylko pokojowy i prawdziwie włączający dialog może rozwiązać kryzys"

W środę odbędzie się nadzwyczajny szczyt szefów państw i rządów krajów unijnych w formie wideokonferencji. Unijni liderzy mają wesprzeć Białorusinów protestujących przeciw fałszerstwom wyborczym, wezwać do zakończenia przemocy oraz rozpoczęcia pokojowego i pluralistycznego dialogu, a także ostrzec przed jakimikolwiek zewnętrznymi ingerencjami w tym kraju.

"Ze strony rosyjskiej zaakcentowano, że nie do przyjęcia są wszelkie próby ingerencji z zewnątrz"

Wcześniej z prezydentem Putinem rozmawiała Angela Merkel. Jak przekazał rzecznik niemieckiego Steffen Seibert, kanclerz zażądała w rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji, by białoruski rząd podjął "narodowy dialog z opozycją i społeczeństwem" w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu. Podkreśliła również, że "władze w Mińsku muszą zaprzestać używania przemocy wobec uczestników pokojowych demonstracji i niezwłocznie uwolnić więźniów politycznych".

Kreml w komunikacie podał, że do rozmowy doszło z inicjatywy strony niemieckiej oraz że Putin i Merkel omówili sytuację na Białorusi po wyborach prezydenckich. "Ze strony rosyjskiej zaakcentowano, że nie do przyjęcia są wszelkie próby ingerencji z zewnątrz w sprawy wewnętrzne Białorusi, prowadzące do dalszej eskalacji kryzysu" - poinformowano. W komunikacie "wyrażono również nadzieję na jak najszybszą normalizację sytuacji".