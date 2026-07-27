Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prezydent Argentyny obrażał prezydenta Brazylii. Międzynarodowy skandal

|
Javier Milei na wiecu Flavia Bolsonaro
Prezydent Argentyny Javier Milei wyprowadzony przez ochronę (nagranie z 2025 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: EPA/ISAAC FONTANA
"Złodziej", "skazaniec" o brazylijskim prezydencie, "łysy śmieć" o sędzim Sądu Najwyższego - takie obelgi rzucał podczas wizyty w Brazylii prezydent Argentyny Javier Milei. Interweniowało MSZ Brazylii.

- Ambasador Brazylii w Buenos Aires Julio Bitelli został wezwany na konsultacje - przekazał agencji AFP chcący zachować anonimowość urzędnik brazylijskiego MSZ. Dodał, że Javier Milei obraził "naród brazylijski i brazylijską demokrację".

Jak wyjaśniła AFP, Milei był w sobotę gościem na wiecu Flavia Bolsonaro, który ogłosił w Sao Paulo, że będzie kandydować w zaplanowanych na październik wyborach prezydenckich. Jest on synem byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro.

Javier Milei i Flavio Bolsonaro podczas wiecu
Javier Milei i Flavio Bolsonaro podczas wiecu
Źródło zdjęcia: EPA/ISAAC FONTANA

Prezydent Argentyny w swoim wystąpieniu na tym wydarzeniu określił obecnego prezydenta Brazylii Luiza Inacio Lulę da Silvę - nie wymieniając go z imienia i nazwiska - "złodziejem" i "skazańcem", a sędziego Sądu Najwyższego Brazylii Alexandra de Moraesa "łysym śmieciem" - relacjonowała AFP.

Również w sobotę francuska agencja poinformowała, że brazylijskie władze odmówiły wydania wiz dwóm amerykańskim urzędnikom, którzy planowali spotkać się z przedstawicielami lokalnych władz wyborczych na niespełna trzy miesiące przed wyborami prezydenckimi. Zdaniem władz w Brasilii - stolicy Brazylii - wnioski miały związek z wtorkowym spotkaniem Flavio Bolsonaro z zagranicznymi dyplomatami.

Javier Milei na wiecu Flavia Bolsonaro
Javier Milei na wiecu Flavia Bolsonaro
Źródło zdjęcia: EPA/ISAAC FONTANA

Były prezydent Brazylii skazany za zamach stanu

Flavio Bolsonaro deklaruje, że jego głównym celem jest odsunięcie od władzy obecnego lewicowego prezydenta Brazylii. Lula wygrał wybory prezydenckie pod koniec 2022 roku. Jego rywalem był wówczas ubiegający się o reelekcję skrajnie prawicowy Jair Bolsonaro, który nieznacznie przegrał. Wkrótce potem, 8 stycznia 2023 r., niezadowoleni z wyniku głosowania sympatycy Bolsonaro przypuścili szturm na główne urzędy państwowe w stolicy, w tym na siedzibę głowy państwa.

We wrześniu 2025 roku Sąd Najwyższy Brazylii uznał zamieszki za nieudaną próbę zamachu stanu, na którego czele stał Bolsonaro. Były prezydent został za to skazany na 27 lat i trzy miesiące więzienia. Karę odbywa obecnie w formie aresztu domowego.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
ArgentynaBrazyliaJair BolsonaroJavier MileiAmeryka Południowa
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
forum-1119044857 (1)
Strzały podczas festiwalu gastronomicznego. "Wiele ofiar"
Świat
Przemysław Czarnek
Czarnek pytany o Kurskiego. Mówi o "żenującym spektaklu"
Polska
Burze, piorun, wyładowania atmosferyczne
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
METEO
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
17-latek wjechał quadem w zaparkowane auta
WARSZAWA
imageTitle
Sędzia finału ostatniego mundialu zakończył karierę
EUROSPORT
Józefa Marciniak ps. "Kropka"
Zmarła Józefa Marciniak, łączniczka w Powstaniu Warszawskim
WARSZAWA
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
"To jest okrutne". Ministra krytykuje pomysł w sprawie wieku emerytalnego
BIZNES
Upał wraca do Polski
40 stopni na mapach IMGW. Gdzie uderzy największy żar
METEO
Policja zatrzymała dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Strzał z samochodu, ranny 41-latek
WARSZAWA
Katy Perry
Piosenkarka zbulwersowana nagraniem na profilu Białego Domu. Oświadczenie
Świat
imageTitle
Nowe zawodowe wyzwanie 25-letniej mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
Mały turysta spadł 10 metrów w głąb szczeliny
Wypadek w Górach Stołowych. Dziecko spadło z kilku metrów
Góry Stołowe
imageTitle
Sędzia z urazem głowy. Próbowała powstrzymać bójkę piłkarzy
EUROSPORT
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tomczyk: program Ceny Paliwa Niżej będzie realizowany
BIZNES
Hiszpańscy strażacy walczą z pożarami z wykorzystaniem samolotów gaśniczych
Pożary w Hiszpanii połączyły się w jeden wielki front
METEO
39-letni obywatel Kolumbii jechał autostradą A1
Kolumbijczyk wybrał się na rower. Jechał autostradą
Łódź
Kamienica czynszowa Mariana Krenskiego
"To dzień, który zapisze się w historii Gdyni"
Trójmiasto
karol nawrocki jurata 16
Nawrocki wkracza do gry. "Wymyka się to prezesowi spod kontroli"
w kuluarach
Poseł PiS Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński
"Używają mafijnych metod, żeby uderzać w siebie nawzajem"
Polska
imageTitle
Dowiedział się o nich cały świat. Zbierają owoce sukcesu
EUROSPORT
Wenecja
Walczą z nadmierną turystyką. Pokazano pierwsze wyniki
BIZNES
Prezydent Czech Petr Pavel na wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier
"Wiecie, kim jest ten fotograf?"
Świat
imageTitle
Zwrot w sprawie nowego selekcjonera Włoch? W tle rosyjskie powiązania
EUROSPORT
Ewakuacja aquaparku w Redzie
Ponad 400 osób ewakuowanych z aquaparku. Nietypowa przyczyna
Trójmiasto
Remont torowiska na ulicy Stawki
Z torowiska odpadła betonowa płyta. Awaryjne wstrzymanie ruchu
WARSZAWA
38 min
pc
Ginekolożka: największym problemem nie jest brak libido
Joanna Kryńska
Kuba blackout
Większość kraju bez prądu. To szósty taki blackout
BIZNES
Czerwcowe burze
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
imageTitle
Real wyłoży ponad 100 milionów euro za gwiazdę mistrzostw świata
EUROSPORT
31 min
pc
PremieraTak wciąga się seniorów w pułapkę. Mechanizm, który przynosi fortunę
Superwizjer
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica