Premier Słowacji Robert Fico w Moskwie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Premier Słowacji Robert Fico w trakcie wizyty w Uzbekistanie stwierdził, że w Europie konieczne będzie podjęcie dyskusji na temat reformy systemu politycznego opartego na wolnych, demokratycznych wyborach.

Wyraził pogląd, że należy czerpać inspirację z systemów, które są inaczej zbudowane. - Jeśli nadal będziemy patrzeć na siebie w Europie i będziemy mieli poczucie, że to my jesteśmy tymi, którzy mają pouczać, to nagle okaże się, że jesteśmy na końcu stawki. Dlatego wzywam do zmiany systemu politycznego, aby był on bardziej efektywny - zaapelował słowacki premier.

Premier Słowacji Robert Fico Źródło: PAP/EPA/ANATOLIY MEDVED / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI HANDOUT

Fico chce, żeby Słowacja była jak Uzbekistan

Jego zdaniem obecny system polityczny nie zapewnia ciągłości w zarządzaniu państwem. Pogratulował Uzbekistanowi osiągnięć pod rządami obecnego prezydenta Szawkata Mirzijojewa, który według Ficy mądrze kieruje krajem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nie będzie automatycznego blokowania sankcji na Rosję

Mirzijojew stoi na czele państwa od 2016 roku. W 2023 roku zmienił konstytucję i od tego czasu może sprawować dwie, siedmioletnie kadencje prezydenckie. W kraju przeprowadzane są wybory, ale są one krytykowane za brak konkurencyjności i transparentności. Partie polityczne są kontrolowane przez rząd.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo