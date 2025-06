Premier Hiszpanii o ludobójstwie w Strefie Gazy. Jest reakcja Izraela

Chaos w punktach dystrybucji żywności w Strefie Gazy Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Organizacje międzynarodowe ostrzegają, że sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest najgorsza od rozpoczęcia wojny blisko dwa lata temu.

ONZ alarmowała pod koniec maja, że mieszkańcom enklawy grozi głód. Od początku marca Izrael przez ponad 11 tygodni blokował dostawy pomocy. Według lokalnego ministerstwa zdrowia, od końca maja w okolicach punktów dystrybucji żywności Izraelczycy zastrzelili około 450 osób, a ranili blisko 3500.

Izraelscy żołnierze mieli otrzymywać rozkazy strzelania do nieuzbrojonych Palestyńczyków gromadzących się przy punktach dystrybucji żywności w Strefie Gazy - wynika z opublikowanego w piątek śledztwa izraelskiego dziennika "Haarec".

Premierzy Hiszpanii, Irlandii i Słowenii zapowiedzieli w czwartek, że na szczycie UE w Brukseli będą naciskać na surowsze podejście Wspólnoty do Izraela. Sanchez przypomniał wówczas, że UE wprowadziła dotąd kilkanaście pakietów sankcji wobec Rosji, ale nie zawiesiła umowy stowarzyszeniowej z Izraelem za jej działania w Strefie Gazy. Nazwał to stosowaniem podwójnych standardów.

Sanchez powiedział także, że Gaza znajduje się w "katastrofalnej sytuacji ludobójstwa" i wezwał Unię Europejską do natychmiastowego zawieszenia umowy o współpracy z Izraelem. "To najsilniejsze potępienie do tej pory ze strony premiera Hiszpanii, otwartego krytyka ofensywy Izraela, który jest jednym z pierwszych europejskich przywódców i najwyższym rangą, który użył terminu 'ludobójstwo' do opisania sytuacji w Gazie" - podkreśla "Le Monde".

Premier Hiszpanii krytykuje Izrael za działania jego wojska w palestyńskiej enklawie. W ostatnich miesiącach resort obrony w Madrycie anulował z tego powodu kontrakty zbrojeniowe z izraelskimi firmami. W połowie czerwca szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares oświadczył, że UE powinna nałożyć na Izrael embargo na broń i utrzymywać je, dopóki trwa wojna w Strefie Gazy.

Izrael o stanowisku Sancheza: nie do zaakceptowania

Ambasada Izraela w Madrycie oceniła, że stanowisko Sancheza "jest nie do zaakceptowania pod względem moralnym". Wytknęła jego rządowi brak reakcji na ataki Iranu na izraelskie miasta i cywilów.

"Stanowisko Hiszpanii stawia ją na najbardziej skrajnych i coraz bardziej izolowanych marginesach europejskiej pozycji wobec Bliskiego Wschodu. I niestety lokuje ją po niewłaściwej stronie historii" - napisała placówka.

W odpowiedzi hiszpańskie MSZ wezwało charge d'affaires ambasady Izraela. Od maja 2024 roku w Hiszpanii nie ma ambasadora - został on odwołany do kraju po uznaniu Palestyny przez rząd w Madrycie. Jak zauważyły hiszpańskie media, izraelski dyplomata został wezwany do MSZ już po raz trzeci w ciągu nieco ponad miesiąca.

Jak wygląda dystrybucja żywności w Gazie? Śledztwo "Haarec"

Gazeta z Tel Awiwu wyciąga takie wnioski po rozmowach z żołnierzami. Według ich relacji, rozkazy otwarcia ognia padały wtedy, gdy wiadomo było, że tłum Palestyńczyków nie stanowi dla żołnierzy żadnego zagrożenia. Z wyliczeń "Haareca" wynika, że od połowy maja w Strefie Gazy doszło do 19 "incydentów z bronią palną" w pobliżu punktów dystrybucji żywności.

Chodzi o cztery punkty prywatnej organizacji Gaza Humanitarian Foundation (GHF), której prace zabezpiecza izraelskie wojsko. Od początku działania w maju GHF jest krytykowana przez Światowy Program Żywnościowy ONZ i inne organizacje pomocowe za to, że umożliwia izraelskim władzom pomijanie innych kanałów dystrybucji pomocy. ONZ ocenia, że sposób dostarczania pomocy przez GHF jest chaotyczny i naraża na niebezpieczeństwo tysiące Palestyńczyków gromadzących się w punktach dystrybucji wsparcia.

Dziennik dowiedział się, że główny prokurator wojskowy polecił specjalnemu organowi sztabu generalnego Izraela wszczęcie dochodzenia w sprawie podejrzeń o zbrodnie wojenne.

Izraelski żołnierz: to są pola śmierci

Jeden z żołnierzy, z którymi rozmawiał "Haarec", nazwał sytuację panującą w Strefie Gazie "całkowitym rozkładem kodeksu etycznego izraelskiej armii". Z relacji wojskowych wynika, że żołnierzom nakazano strzelanie do Palestyńczyków także przed otwarciem punktów dystrybucji żywności - przed świtem, gdy jest ciemno i ludzie mogą nie widzieć specjalnych stref wyznaczonych im przez organizację i żołnierzy.

- To są pola śmierci. Tam, gdzie stacjonowałem, jednego dnia zabijano od jednej do pięciu osób. Były traktowane jako wroga siła, nie było mechanizmów kontroli tłumu, nie było gazu łzawiącego, tylko żywy ogień: karabiny maszynowe, granatniki, moździerze - relacjonował jeden z rozmówców "Haareca".

- Nie wiadomo mi o żadnym przypadku, gdy (na ogień żołnierzy) odpowiedziano by ogniem. Tam nie ma wrogów, nie ma broni - dodał.

W zeznaniach żołnierzy często pojawia się generał brygady Jehuda Wach, dowódca 252 Dywizji Sił Obronnych Izraela. "Haarec" pisał o nim już wcześniej, że zamienił korytarz Necarim w "trasę śmierci" i że jest podejrzewany o wydanie rozkazu zniszczenia jednego ze szpitali w Strefie Gazy.

