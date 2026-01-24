Skrytykowała Trumpa. "To nie do zniesienia"

Donald Trump o sojusznikach NATO i misji w Afganistanie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- To nie do zniesienia, że amerykański prezydent kwestionuje zaangażowanie żołnierzy sojuszniczych w Afganistanie - oświadczyła Mette Frederiksen. Premierka Danii dodała, że jej kraj jest jednym z tych, które poniosły w Afganistanie największe straty w przeliczeniu na mieszkańca.

Premierka Danii Mette Frederiksen podczas wizyty na Grenlandii. Zdjęcie z 23 stycznia Źródło: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Szefowa duńskiego rządu wyraziła też solidarność ze stanowiskiem Duńskiego Stowarzyszenia Weteranów, które w specjalnym oświadczeniu podkreśliło, że "Dania zawsze stała po stronie Stanów Zjednoczonych" i reagowała "na wezwania do działania w strefach kryzysowych na całym świecie, gdy Stany Zjednoczone o to prosiły".

Weterani przejdą ulicami Kopenhagi

"Nie mamy na to słów" - napisali w stanowisku duńscy weterani, którzy zapowiedzieli, że w sobotę 31 stycznia przejdą ulicami Kopenhagi w "cichym marszu protestu przeciwko atakom Trumpa".

Według duńskich sił zbrojnych w Afganistanie zginęło 44 żołnierzy z tego kraju: 37 poniosło śmierć w akcji, a siedmiu zmarło w wyniku chorób, wypadków lub innych obrażeń.

W czwartkowym wywiadzie dla Fox News prezydent USA skrytykował państwa członkowskie NATO za postawę ich żołnierzy podczas 20-letniego konfliktu w Afganistanie. Stwierdził między innymi, że "pozostawali trochę z tyłu, trochę z daleka od linii frontu". Słowa te spotkały się z bardzo krytyczną reakcją ze strony krajów zaangażowanych w afgańską misję NATO.

Do słów amerykańskiego przywódcy odnosili się też w TVN24 weterani wojny w Afganistanie i inni wojskowi.

OGLĄDAJ: NATO. Artykuł 5