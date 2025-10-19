Logo strona główna
Świat

Pomoc dla Strefy Gazy. "Mamy ogromny, 60-dniowy plan"

Wolontariusze Czerwonego Półksiężyca przygotowują pomoc humanitarną dla Strefy Gazy w Egipcie
Pomoc, jaka dociera do Strefy Gazy "to jest kropla w morzu potrzeb"
Źródło: TVN24
Szef działań humanitarnych ONZ Tom Fletcher zapowiedział ogromny program pomocowy dla zniszczonej wojną Strefy Gazy. Agencja AP przekazała, że mimo zawieszenia broni napływ pomocy humanitarnej jest nadal utrudniony z powodu zamknięcia przejść granicznych i innych ograniczeń.

- Mamy ogromny, 60-dniowy plan zwiększenia dostaw żywności, dystrybucji miliona posiłków dziennie, rozpoczęcia odbudowy opieki zdrowotnej, rozstawienia namiotów na zimę i umożliwienia setkom tysięcy dzieci powrotu do szkół - powiedział Fletcher.

Zastępca sekretarza generalnego i szef Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) odwiedził w sobotę miasto Gaza. - Byłem tutaj siedem lub osiem miesięcy temu, większość budynków wciąż stała, ale teraz duża część miasta to po prostu pustkowie - mówił szef OCHA.

Gaza, największe miasto palestyńskiego terytorium, została w dużej mierze zniszczona podczas ostatniej izraelskiej ofensywy rozpoczętej w połowie września.

Życie wraca do miasta Gaza
Palestyńczycy wracają do miasta Gaza
Palestyńczycy wracają do miasta Gaza
Źródło: Haitham Imad/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA

Setki ciężarówek z pomocą docierają do Strefy Gazy

Wojska izraelskie wycofały się z miasta 10 października, w ramach obowiązującego od tego dnia zawieszenia broni. Jednym z elementów porozumienia jest zwiększenie napływu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Powinno tam docierać około 600 ciężarówek z pomocą dziennie.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Eri Kaneko, rzeczniczka OCHA poinformowała 12 października, że nastąpił znaczny postęp w napływie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Dodała, że po raz pierwszy od marca Izrael przepuścił dostawy gazu do kuchenek. Transporty obejmują też mąkę, owoce, mięso i sprzęt medyczny.

Agencja Associated Press informuje jednak, że konwoje nadal napotykają na utrudnienia z powodu zamykania niektórych przejść granicznych i ograniczeń dla organizacji pomocowych.

Według danych ONZ w piątek rozładowano 339 ciężarówek. Izraelskie ministerstwo obrony przekazało, że w czwartek przepuszczono 950 transportów, a w środę - 716.

Szef związku prywatnych firm transportowych w Gazie Nahed Szehajber powiedział AP, że nawet jeżeli od czasu zawarcia rozejmu nie nastąpił znaczący wzrost liczby transportów, poprawiło się bezpieczeństwo, co zapobiega łupieniu dostaw przez gangi.

Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie

Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie

Polskie szpitale przyjmą dzieci ze Strefy Gazy? "Musi być chęć polityczna"

Polskie szpitale przyjmą dzieci ze Strefy Gazy? "Musi być chęć polityczna"

Apel o zwiększenie liczby przejść granicznych

Fletcher podkreślił, że wyzwania są ogromne i wezwał do otwarcia większej liczby przejść granicznych, by zwiększyć jej napływ.

Biuro premiera Benjamina Netanjahu poinformowało w sobotę, że Izrael nie otworzy na razie przejścia granicznego miedzy Strefą Gazy a Egiptem w Rafahu.

Zamknięty od wielu miesięcy punkt graniczny miał zostać otwarty w ramach zawieszenia broni. Izrael podkreślił, że warunkiem jest wywiązanie się Hamasu ze zwrotu ciał wszystkich zabitych zakładników.

Hamas przekazał Izraelowi dwie kolejne trumny

Hamas przekazał Izraelowi dwie kolejne trumny

Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”

Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”

Aleksandra Koszowska

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy

Strefa Gazy jest zrujnowana trwającą ponad dwa lata wojną. Według danych ONZ uszkodzonych lub zniszczonych jest 83 procent budynków, z czego ponad połowa z nich jest całkowicie zniszczona lub poważnie uszkodzona. Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na bezprecedensową skalę. Od początku konfliktu w izraelskich atakach niszczona była infrastruktura cywilna, w tym szpitale, szkoły i wodociągi.

Pod koniec sierpnia wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) ogłosiła po raz pierwszy, że w części Strefy Gazy panuje głód, który może objąć kolejne obszary.

Większość spośród około 2,1 miliona mieszkańców Strefy Gazy stała się uchodźcami wewnętrznymi, żyjącymi w miasteczkach namiotowych.

Liczba Palestyńczyków zabitych w konflikcie przekroczyła w sobotę 68 tysięcy osób - poinformowało kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy.

pc

Ambasador Palestyny w Polsce: plan pokojowy to tylko pierwszy krok

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER Dostawca: PAP/EPA.

Strefa Gazy, Hamas, Izrael, Relacje Izrael - Autonomia Palestyńska
