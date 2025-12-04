Logo strona główna
Świat

Sekretarz stanu USA o Polsce: jest w gronie największych

Rubio
Donald Trump: zaprosiłem Polskę na szczyt G20
Źródło: Reuters, TVN24
Polska dołączy do nas, aby zająć należne jej miejsce w G20 - oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Przekazał też, że Stany Zjednoczone nie zaproszą na przyszłoroczny szczyt RPA.

Stany Zjednoczone po raz pierwszy od 2009 roku będą gościć w przyszłym roku 20 największych gospodarek świata - zaznaczył sekretarz stanu USA Marco Rubio w opublikowanym w środę komunikacie.

Marco Rubio
Marco Rubio
Źródło: PAP/EPA

Rubio napisał, że "szczyt G20 w 2026 roku będzie okazją, by docenić wartości innowacyjności, przedsiębiorczości i wytrwałości, które uczyniły Amerykę wielką i które wyznaczają ścieżkę do dobrobytu dla całego świata".

Szczyt przywódców G20 odbędzie się w grudniu w Miami na Florydzie. "Będziemy zapraszać przyjaciół, sąsiadów i partnerów na amerykański szczyt G20. Przy amerykańskim stole powitamy największe gospodarki świata, a także rozwijających się partnerów i sojuszników" - czytamy.

Rubio o Polsce: jest w gronie największych gospodarek świata

W szczególności Polska, kraj, który dawniej tkwił w pułapce za Żelazną Kurtyną, a obecnie jest w gronie 20 największych gospodarek świata, dołączy do nas, aby zająć należne jej miejsce w G20

- napisał sekretarz stanu USA. - "Sukces Polski dowodzi, że skoncentrowanie się na przyszłości jest lepszym rozwiązaniem niż na pretensjach. Pokazuje, jak partnerstwo z USA i amerykańskimi firmami może sprzyjać wzajemnemu dobrobytowi i rozwojowi" - kontynuował.

Nawrocki: zabiegamy o udział w pracach G20
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki: zabiegamy o udział w pracach G20

Polska

Następnie podkreślił, że "kontrast z Republiką Południowej Afryki, gospodarzem tegorocznego szczytu G20, jest ogromny". Zaznaczył, że RPA "weszła w epokę po zimnej wojnie z silnymi instytucjami, doskonałą infrastrukturą i globalną dobrą wolą", jednak następcy Nelsona Mandeli "zastąpili pojednanie polityką redystrybucyjną, która zniechęcała do inwestycji i zmusiła najzdolniejszych obywateli RPA do wyjazdu". "Rasowy parytet sparaliżował sektor prywatny, a korupcja doprowadziła państwo do bankructwa".

USA krytykują RPA

W opinii szefa amerykańskiej dyplomacji "gospodarka RPA uległa stagnacji z powodu uciążliwych przepisów opartych na rasowych pretensjach i kraj znajduje się zdecydowanie poza grupą 20 największych gospodarek uprzemysłowionych".

Znów napięta atmosfera w Gabinecie Owalnym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znów napięta atmosfera w Gabinecie Owalnym

Rubio zapowiedział, że USA nie skierują zaproszenia na szczyt G20 do władz RPA. "Stany Zjednoczone wspierają naród RPA, ale nie jej radykalny rząd kierowany przez Afrykański Kongres Narodowy (ANC) i nie będą tolerować jego dalszego postępowania. Kiedy RPA uzna, że podjęła trudne decyzje niezbędne do naprawy swojego zepsutego systemu i jest gotowa ponownie dołączyć do rodziny zamożnych i wolnych krajów, Stany Zjednoczone zapewnią jej miejsce przy naszym stole. Do tego czasu Ameryka będzie posuwać się do przodu z nowym G20" - podsumował Rubio.

Sam prezydent Donald Trump zapowiedział niedawno, że nie zaprosi RPA na szczyt G20 w Miami. Zarzucił temu krajowi, że "nie jest godny członkostwa" w żadnej organizacji. Amerykański przywódca podkreśla, że Afrykanerzy padają ofiarami dyskryminacji w RPA, zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność. Rząd w Pretorii odrzuca te twierdzenia.

Trump: Nie otrzyma zaproszenia na szczyt G20. Nie jest krajem godnym żadnego członkostwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: Nie otrzyma zaproszenia na szczyt G20. Nie jest krajem godnym żadnego członkostwa

BIZNES

Stany Zjednoczone 1 grudnia przejęły od RPA przewodnictwo w G20. Przedstawicieli USA nie było na niedawnym szczycie organizacji w Johannesburgu.

Trump zaprosił Nawrockiego na G20

Na początku września prezydent Karol Nawrocki powiedział podczas wizyty w Waszyngtonie, że prezydent USA Donald Trump zaprosił go na szczyt G20 na Florydzie. Jak zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, ma to być pierwszy krok w staraniach Polski, by dołączyć do tej grupy.

Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską, które odpowiadają za ok. 85 procent światowego PKB i ponad 75 procent handlu oraz reprezentują dwie trzecie populacji świata. Choć nie ma stałego sekretariatu i nie podejmuje wiążących decyzji, stanowi kluczową platformę rozmów o globalnych wyzwaniach gospodarczych.

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

