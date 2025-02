Rzymska policja aresztowała w ubiegłym tygodniu 45-letniego Włocha, który więził swoją partnerkę, 38-latkę z Polski, w piwnicy. Do zatrzymania mężczyzny doszło po tym, jak zaatakował on kobietę na ulicy. Osoba, która była świadkiem zdarzenia, wezwała służby. Funkcjonariusze szybko namierzyli budynek, w którym Włoch przetrzymywał kobietę, i rozpoczęli interwencję.

W trakcie rozmowy z policją mężczyzna usiłował umniejszyć wagę całego zajścia. Próbował też nakłonić do tego samego swoją ofiarę. Kobieta wykonała jednak międzynarodowy sygnał prośby o pomoc. Policja widząc ten gest nie dała się zbyć 45-latkowi. Włoch został aresztowany, a Polkę przewieziono do ośrodka dla ofiar przemocy.

"Signal for help", międzynarodowe wezwanie pomocy

Gest, który wykonała Polka, to "Signal for help" - prosty sygnał migowy, który ma umożliwić wezwanie pomocy bez potrzeby używania słów. Wykonuje się go poprzez pokazanie otwartej dłoni ze zgiętym kciukiem oraz późniejsze zaciśnięcie pięści. Widząc go należy przyjąć, że wykonująca go osoba może potrzebować pomocy i natychmiast wezwać służby.