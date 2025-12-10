Wręczenie Nagrody Nobla 2025 Źródło: Reuters

Ceremonia wręczenia tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla rozpoczęła się o godz. 13 w ratuszu miejskim w Oslo. Laureatką w 2025 roku została liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado. Machado przybyła do stolicy Norwegii, ale nie odebrała nagrody osobiście. Zrobiła to za nią jej córka Ana Corina Sosa Machado, która wygłosiła także przemówienie w imieniu matki.

- Przybyłam tutaj, aby opowiedzieć wam historię, historię ludzi i ich długiej drogi ku wolności. Ta droga sprowadziła mnie tu dzisiaj jako jedną z milionów Wenezuelczyków, którzy powstali po raz kolejny, aby odzyskać to, co należało do nich od zawsze - mówiła Machado w odczytanym przemówieniu.

Przemówienie noblistki

Wspominała o różnych momentach z historii Wenezueli. - Od samego początku wierzyliśmy w coś prostego i ogromnego: że wszyscy ludzie rodzą się wolni. To przekonanie stało się naszą narodową duszą - podkreśliła. - Zbudowaliśmy demokrację, która stała się najbardziej stabilną w Ameryce Łacińskiej (...), ale nawet najsilniejsza demokracja słabnie, kiedy jej obywatele zapominają, że wolność nie jest czymś, na co czekamy, ale czymś, czym się stajemy - zaznaczyła.

Machado przekazała, że demokracje muszą być gotowe do walki o wolność, aby przetrwać. Stwierdziła, że przyznana nagroda ma ogromne znaczenie nie tylko dla jej kraju, ale dla całego świata.

- Przypomina ona światu, że demokracja jest niezbędna dla pokoju. To, co my, Wenezuelczycy, możemy zaoferować światu, to lekcja wyciągnięta z tej długiej i trudnej drogi: aby mieć demokrację, musimy być gotowi walczyć o wolność - dodała. - A wolność to wybór, który należy codziennie odnawiać, mierzony naszą gotowością i odwagą do jej obrony - podkreśliła.

Ana Corina Sosa Machado przyznała, że dziś będzie mogła się zobaczyć z matką po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy. W ratuszu w Oslo podczas ceremonii zawisł duży portret uśmiechniętej laureatki.

Przed rozpoczęciem uroczystości Instytut Noblowski informował, że podróż Machado do Oslo była bardzo niebezpieczna, a Machado "robiła wszystko, co w jej mocy, by być na dzisiejszej ceremonii". Dyrektor instytutu Kristian Berg Harpviken zaznaczył, że Machado "żyje w obliczu gróźb śmierci ze strony reżimu", które rozciągają się "poza granice Wenezueli".

Pokojowa Nagroda Nobla 2025

Maria Corina Machado została wyróżniona pokojowym Noblem "za jej niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

58-letnia dziś Machado w 2023 roku zdobyła ponad 90 proc. głosów w prawyborach bloku opozycyjnego i według sondaży pokonałaby Nicolasa Maduro w uczciwych wyborach. Wenezuelskie sądy nałożyły na nią jednak zakaz sprawowania funkcji publicznych. Od roku Machado żyje w swoim kraju w ukryciu z powodu represji politycznych.