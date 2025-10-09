Biuro premiera Izraela: zawieszenie broni po ratyfikowaniu porozumienia

Mieszkańcy Tel Awiwu i Strefy Gazy świętują po porozumieniu Izraela z Hamasem Źródło: TVN24, Reuters

Kluczowe fakty: Rada bezpieczeństwa Izraela ma spotkać się o godzinie 17 czasu lokalnego, aby omówić porozumienie, które następnie trafi pod głosowanie rządu.

Źródła agencji Reutera przekazały, jak ma przebiegać uwolnienie zakładników.

Trump w najbliższych dniach ma udać się do Egiptu.

W tvn24.pl wyjaśniliśmy punkt po punkcie, co dla Strefy Gazy, Hamasu i Palestyńczyków oznacza plan pokojowy Trumpa.

Egipska telewizja państwowa al-Qahera, cytowana przez agencję Reutera, przekazała, że porozumienie dotyczące pierwszego etapu planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa weszło w życie.

Urzędnik z biura izraelskiego premiera poinformował, że zawieszenie broni wejdzie w życie po tym, gdy izraelski rząd wieczorem ratyfikuje porozumienie. Jak przekazała BBC, izraelska rada bezpieczeństwa ma spotkać się o 17 czasu lokalnego, aby omówić porozumienie. Następnie trafi ono pod głosowanie rządu. BBC przekazała, że w Izraelu spodziewane jest przyjęcie porozumienia.

Porozumienie Izraela z Hamasem

Porozumienie w sprawie wstępnego etapu 20-punktowego planu Trumpa jest wynikiem pośrednich rozmów w Egipcie, które odbyły się dzień po drugiej rocznicy ataku Hamasu na Izrael, który wywołał izraelską ofensywę na Strefę Gazy.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Źródło: Michał Czernek / PAP

Trump w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego ogłosił, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego. Oznacza on uwolnienie zakładników i wycofanie wojsk izraelskich do uzgodnionej wcześniej linii.

Jak wskazał Reuters, w sprawie porozumienia jest kilka niewiadomych. Nie wiadomo na przykład, kto będzie rządził Gazą po zakończeniu wojny.

Zasady uwolnienia zakładników

Źródła agencji Reutera podały, że Hamas ma uwolnić 20 żywych zakładników jednocześnie, 72 godziny po rozpoczęciu zawieszenia broni. Izraelski urzędnik powiedział, że zakładnicy mogą zostać uwolnieni w niedzielę lub poniedziałek.

Palestyńskie źródła, cytowane przez agencję Reutera, podały, że ciała zabitych zakładników będą stopniowo wydawane w miarę wycofywania się izraelskich sił zbrojnych. Izrael natomiast ma uwolnić około 2000 palestyńskich więźniów, w tym ponad 200 skazanych na dożywocie.

Izrael, zgodnie z planem Trumpa, ma wycofać się do umówionej linii w 24 godziny po zatwierdzeniu porozumienia. Tak jak zapowiadał prezydent USA, ma też zostać zwiększona pomoc humanitarna do Strefy Gazy. Zarówno palestyńskie jak i izraelskie źródła, cytowane przez agencję Reutera, mówią, że codziennie będzie wjeżdżać tam kilkaset ciężarówek z pomocą.

Trump ma udać się do Egiptu

Jak przekazała agencja Reutera, Trump w najbliższych dniach ma udać się do Egiptu. Biały Dom przekazał, że może do tego dojść w piątek. Netanjahu zaprosił Trumpa do wygłoszenia przemówienia przed izraelskim parlamentem, a Trump powiedział serwisowi Axios, że chętnie to zrobi.

Kolejny etap planu Trumpa zakłada utworzenie międzynarodowego organu - Rady Pokoju - który odegrałby rolę w powojennej administracji Strefy Gazy. Zgodnie z planem organ ten byłby kierowany przez Trumpa, a w jego skład wchodziłby m.in. były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

