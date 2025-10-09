Logo strona główna
Świat

Biuro premiera Izraela: zawieszenie broni po ratyfikowaniu porozumienia

Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Mieszkańcy Tel Awiwu i Strefy Gazy świętują po porozumieniu Izraela z Hamasem
Źródło: TVN24, Reuters
Porozumienie Izraela z Hamasem w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego weszło w życie - poinformowała egipska telewizja państwowa. Urzędnik z biura izraelskiego premiera przekazał jednak, że opisane w nim zawieszenie walk zacznie obowiązywać dopiero po tym, gdy rząd ratyfikuje dokumenty wieczorem.
Kluczowe fakty:

Egipska telewizja państwowa al-Qahera, cytowana przez agencję Reutera, przekazała, że porozumienie dotyczące pierwszego etapu planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa weszło w życie.

Urzędnik z biura izraelskiego premiera poinformował, że zawieszenie broni wejdzie w życie po tym, gdy izraelski rząd wieczorem ratyfikuje porozumienie. Jak przekazała BBC, izraelska rada bezpieczeństwa ma spotkać się o 17 czasu lokalnego, aby omówić porozumienie. Następnie trafi ono pod głosowanie rządu. BBC przekazała, że w Izraelu spodziewane jest przyjęcie porozumienia.

Co dalej ze Strefą Gazy? Plan Trumpa punkt po punkcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej ze Strefą Gazy? Plan Trumpa punkt po punkcie

Maciej Wacławik

Porozumienie Izraela z Hamasem

Porozumienie w sprawie wstępnego etapu 20-punktowego planu Trumpa jest wynikiem pośrednich rozmów w Egipcie, które odbyły się dzień po drugiej rocznicy ataku Hamasu na Izrael, który wywołał izraelską ofensywę na Strefę Gazy.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Trump w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego ogłosił, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego. Oznacza on uwolnienie zakładników i wycofanie wojsk izraelskich do uzgodnionej wcześniej linii.

Jak wskazał Reuters, w sprawie porozumienia jest kilka niewiadomych. Nie wiadomo na przykład, kto będzie rządził Gazą po zakończeniu wojny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: pierwszy etap planu pokojowego zatwierdzony

Trump: pierwszy etap planu pokojowego zatwierdzony

"Wzywam wszystkie strony". Świat reaguje

"Wzywam wszystkie strony". Świat reaguje

Zasady uwolnienia zakładników

Źródła agencji Reutera podały, że Hamas ma uwolnić 20 żywych zakładników jednocześnie, 72 godziny po rozpoczęciu zawieszenia broni. Izraelski urzędnik powiedział, że zakładnicy mogą zostać uwolnieni w niedzielę lub poniedziałek.

Palestyńskie źródła, cytowane przez agencję Reutera, podały, że ciała zabitych zakładników będą stopniowo wydawane w miarę wycofywania się izraelskich sił zbrojnych. Izrael natomiast ma uwolnić około 2000 palestyńskich więźniów, w tym ponad 200 skazanych na dożywocie.

Trump o dacie uwolnienia zakładników Hamasu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump o dacie uwolnienia zakładników Hamasu

Izrael, zgodnie z planem Trumpa, ma wycofać się do umówionej linii w 24 godziny po zatwierdzeniu porozumienia. Tak jak zapowiadał prezydent USA, ma też zostać zwiększona pomoc humanitarna do Strefy Gazy. Zarówno palestyńskie jak i izraelskie źródła, cytowane przez agencję Reutera, mówią, że codziennie będzie wjeżdżać tam kilkaset ciężarówek z pomocą.

Trump ma udać się do Egiptu

Jak przekazała agencja Reutera, Trump w najbliższych dniach ma udać się do Egiptu. Biały Dom przekazał, że może do tego dojść w piątek. Netanjahu zaprosił Trumpa do wygłoszenia przemówienia przed izraelskim parlamentem, a Trump powiedział serwisowi Axios, że chętnie to zrobi.

"Ulubiony premier Polaków" ma zostać częścią planu Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ulubiony premier Polaków" ma zostać częścią planu Trumpa

Martyna Nowosielska-Krassowska

Kolejny etap planu Trumpa zakłada utworzenie międzynarodowego organu - Rady Pokoju - który odegrałby rolę w powojennej administracji Strefy Gazy. Zgodnie z planem organ ten byłby kierowany przez Trumpa, a w jego skład wchodziłby m.in. były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

pc

Autorka/Autor: kkop

Źródło: Reuters, BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

