"Koniec rozlewu krwi". Wyszli na ulice tańczyć i śpiewać

"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - napisał prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego i trwałego pokoju" - dodał.

Mieszkańcy Strefy Gazy po ogłoszeniu pierwszej fazy planu pokojowego wyszli na ulice, by świętować. Na nagraniach, które opublikowała agencja Reutera, widać ludzi tańczących, śpiewających i klaszczących na ulicach Strefy Gazy.

Plan pokojowy Trumpa. "To historyczna chwila"

- To jest historyczna chwila, długo oczekiwana przez obywateli palestyńskich po dwóch latach zabijania i ludobójstwa, które popełniono z arogancją wobec narodu palestyńskiego - powiedział jeden z mężczyzn agencji Reutera. Zauważył, że "radość, którą widzimy na ulicach, jest wynikiem ogromnej presji wywieranej na nasz naród".

- Bardzo się cieszymy, że wojna się skończyła. To dla nas wielka radość i dziękujemy naszym braciom oraz wszystkim, którzy przyczynili się, choćby słowami, do zakończenia wojny i powstrzymania rozlewu krwi - powiedział inny Palestyńczyk.

- Dziękujemy Bogu za zawieszenie broni, koniec rozlewu krwi i zabijania. Nie tylko ja się cieszę. Cała Strefa Gazy się cieszy. Cały świat cieszy się z zawieszenia broni - komentował jeden z mężczyzn świętujący na ulicy.

Śpiew i radość w Tel Avivie

Podobnie zareagowali mieszkańcy Izraela. Wyszli na ulice Tel Awiwu, by tańczyć i śpiewać po ogłoszeniu porozumienia z Hamasem.

