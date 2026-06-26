TO WARTO WIEDZIEĆ Atak w szpitalu, zderzenie pociągów, skutki kataklizmu w Wenezueli

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dr Artur Ploch: poszkodowane zostały cztery osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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1. Atak nożownika w szpitalu

Do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju wtargnął 19-latek, który następnie ostrym narzędziem ranił cztery osoby - personel medyczny i pacjentów. Troje z zaatakowanych ma rany kłute. Napastnik został zatrzymany przez policję. Wcześniej powstrzymał go ordynator oddziału, na którym doszło do ataku.

2. Trzęsienie ziemi w Wenezueli

Minęła kolejna noc po podwójnych trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Służby kontynuują akcję ratunkową. Wiele osób wciąż może znajdować się pod gruzami budynków. Zginęło co najmniej 188 osób, ale według szacunków amerykańskiej agencji - liczba ta może znacznie wzrosnąć.

Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w mieście La Guaira w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Oferty pomocy dla Wenezueli napływają z całego świata. Kraje Ameryki Łacińskiej, Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie deklarują wysłanie sprzętu i zespołów ratowniczych specjalizujących się w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych i odgruzowywaniu.

3. Zderzenie pociągów osobowych

W Białośliwiu w powiecie pilskim w Wielkopolsce zderzyły się dwa pociągi osobowe - PKP Intercity i Polregio - jadące w tym samym kierunku. Wykoleiły się wagony.

Łącznie pociągami podróżowało około 200 osób. Są poszkodowani.

Zderzenie pociągów w powiecie pilskim Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Patryk

4. Konferencja o Ukrainie w Gdańsku

W czwartek w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa konferencja o Odbudowie Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Organizatorami są rządy Polski i Ukrainy. Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa.

Inauguracyjne przemówienie wygłosił premier Donald Tusk. Na wydarzeniu nie pojawił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Stronę ukraińską reprezentowała premier tego kraju Julia Swyrydenko.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że zainwestuje w odbudowę Ukrainy 15 milionów euro. Według zapowiedzi szczyt ma być też okazją do zawarcia około 200 umów, porozumień i listów intencyjnych.

5. Mały samolot rozbił się w pobliżu

W pobliżu warszawskiego Lotniska Bemowo doszło do wypadku małego samolotu. Maszyna rozbiła się i spłonęła. Zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne.

W rozmowie z TVN24 pilot amator Mariusz Nowakowski ocenił, że samolot wykonał "dość ryzykowny" zakręt.

Katastrofa małego samolotu na Bemowie Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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