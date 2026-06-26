Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Atak w szpitalu, zderzenie pociągów, skutki kataklizmu w Wenezueli

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju
Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dr Artur Ploch: poszkodowane zostały cztery osoby
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Napastnik wtargnął i zaatakował cztery osoby w jednym ze śląskich szpitali. Wenezuela mierzy się ze skutkami podwójnego trzęsienia ziemi. W Białośliwiu zderzyły się dwa pociągi. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 26 czerwca.

1. Atak nożownika w szpitalu

Do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju wtargnął 19-latek, który następnie ostrym narzędziem ranił cztery osoby - personel medyczny i pacjentów. Troje z zaatakowanych ma rany kłute. Napastnik został zatrzymany przez policję. Wcześniej powstrzymał go ordynator oddziału, na którym doszło do ataku.

2. Trzęsienie ziemi w Wenezueli

Minęła kolejna noc po podwójnych trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Służby kontynuują akcję ratunkową. Wiele osób wciąż może znajdować się pod gruzami budynków. Zginęło co najmniej 188 osób, ale według szacunków amerykańskiej agencji - liczba ta może znacznie wzrosnąć.

Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w mieście La Guaira w Wenezueli
Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w mieście La Guaira w Wenezueli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Oferty pomocy dla Wenezueli napływają z całego świata. Kraje Ameryki Łacińskiej, Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie deklarują wysłanie sprzętu i zespołów ratowniczych specjalizujących się w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych i odgruzowywaniu.

3. Zderzenie pociągów osobowych

W Białośliwiu w powiecie pilskim w Wielkopolsce zderzyły się dwa pociągi osobowe - PKP Intercity i Polregio - jadące w tym samym kierunku. Wykoleiły się wagony.

Łącznie pociągami podróżowało około 200 osób. Są poszkodowani.

Zderzenie pociągów w powiecie pilskim
Zderzenie pociągów w powiecie pilskim
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Patryk

4. Konferencja o Ukrainie w Gdańsku

W czwartek w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa konferencja o Odbudowie Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Organizatorami są rządy Polski i Ukrainy. Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa.

Inauguracyjne przemówienie wygłosił premier Donald Tusk. Na wydarzeniu nie pojawił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Stronę ukraińską reprezentowała premier tego kraju Julia Swyrydenko.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że zainwestuje w odbudowę Ukrainy 15 milionów euro. Według zapowiedzi szczyt ma być też okazją do zawarcia około 200 umów, porozumień i listów intencyjnych.

5. Mały samolot rozbił się w pobliżu

W pobliżu warszawskiego Lotniska Bemowo doszło do wypadku małego samolotu. Maszyna rozbiła się i spłonęła. Zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne.

W rozmowie z TVN24 pilot amator Mariusz Nowakowski ocenił, że samolot wykonał "dość ryzykowny" zakręt.

Katastrofa małego samolotu na Bemowie
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl
Tagi:
Najważniejsze informacjeBemowo - LotniskosamolotyWarszawaGdańskUkrainaWojna w UkrainiepociągiKolejWenezuela
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Wenezuela pod gruzami. W "strefie katastrofy" brakuje lekarstw i jedzenia
Świat
Rafał Trzaskowski
Radni zdecydowali w sprawie Trzaskowskiego
WARSZAWA
imageTitle
Kwiatkowski i Włodarczyk mistrzami Polski w jeździe na czas
EUROSPORT
Ósma rozprawa w procesie księdza Michała Olszewskiego i byłych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości
Urzędniczka wyjaśniała, czym był "Szajsik na duży hajsik". W przerwie odwiedził ją Michał Woś
Sebastian Klauziński
Radosław Sikorski
Milionowe inwestycje we Lwowie bez polskich firm. Sikorski: może to i lepiej
BIZNES
imageTitle
Cierpienie, wiara, pewność siebie. Ekwador pokazał, jak walczyć do końca
EUROSPORT
imageTitle
Czechów zaboli podwójnie. Największa gwiazda rzuca kadrę
EUROSPORT
imageTitle
Siedem minut i po emocjach. Holandia wygrała grupę
EUROSPORT
imageTitle
Japonia i Szwecja ramię w ramię. Podzieliły się punktami i awansem
EUROSPORT
Wybrzeże Kości Słoniowej
Iworyjczycy zrobili swoje, Curacao walczyło ambitnie do końca
EUROSPORT
GettyImages-2283319263
Bezzębni Niemcy. Ekwador wyrwał awans
EUROSPORT
imageTitle
Daniel Castellani nie żyje
EUROSPORT
imageTitle
Polscy siatkarze znów wystawili kibiców na próbę. Kolejne pięć setów w Gliwicach
EUROSPORT
Zderzenie pociągów osobowych
Zderzenie pociągów osobowych. Są poszkodowani
Poznań
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju
"Bohaterski czyn" ordynatora. "Uratował życie jednego z kolegów"
Polska
slodycze herbatniki ciasteczka shutterstock_422891836_1
Znana sieć wycofuje herbatniki. Ostrzeżenie
BIZNES
Dziwidło olbrzymie
Dziwidło olbrzymie zakwitło we Wrocławiu
METEO
Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
Atak nożownika, cztery osoby ranne. Nowe informacje
Jastrzębie-Zdrój
Upał
"To będzie piekło, jakiego nikt z żyjących nie doświadczył"
METEO
Włodzimierz Czarzasty i Lech Wałęsa
Czarzasty po spotkaniu z Wałęsą: jest w tym absurd
Kropka nad i
Szpital w Jastrzębiu-Zdroju
"Byłam u mamy, czekałyśmy na księdza". Wtedy wtargnął napastnik
Polska
Włodzimierz Czarzasty
"Brak nadzoru ewidentnie był". Czarzasty o Szpitalu Południowym
Kropka nad i
Gorąco we Francji
Zakazują alkoholu w miejscach publicznych. Przez upał
METEO
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
"Polskie firmy rosną". BGK pomoże w odbudowie Ukrainy
BIZNES
Adam Szłapka
Szłapka o "skrajnej hipokryzji" prezydenta. Do studia przyniósł "gadżet"
Polska
Piotr Szenk
"Wszyscy o tym wiedzieli". Ordynator o konflikcie w Szpitalu Południowym
Tak jest
20260625_PAP011
Męczarnie Polaków z Turkami w Gliwicach (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
termometr upal shutterstock_2698887809_1
"Łzy stanęły mi w oczach. To przełomowy moment"
METEO
imageTitle
FIFA ugięła się w sprawie Rosji. Ma zielone światło na udział w mistrzostwach
EUROSPORT
Renata Kaznowska, Aldona Machnowska-Góra
Radni obronili zastępców Trzaskowskiego. Zostają na stanowiskach
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica