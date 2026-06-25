Rozbił się mały samolot. Dwie osoby zginęły
Pierwszy sygnał otrzymaliśmy na Kontakt 24.
Nie żyją dwie osoby
- Na wysokości Powstańców Śląskich 127 rozbiła się awionetka. Niestety dwie osoby, które nią podróżowały, nie przeżyły - potwierdził nam Przemysław Girgiel ze straży pożarnej w Warszawie. Do ratowników pogotowia ratunkowego zgłosiły się także dwie osoby postronne, które zostały poszkodowane.
Zgłoszenie wpłynęło do służb po godzinie 13. - Dotyczyło tego, że spadła awionetka i się pali. Na miejscu swoje działania prowadzą strażacy. Policjanci zabezpieczają teren - poinformowała nas rzeczniczka komendy na Bemowie nadkomisarz Marta Sulowska.
Zahaczył o blaszak
Wrak samolotu leży poza pasem startowym, w pobliżu placu manewrowego nauki jazdy. - Samolot spłonął, jedyne co widać to jego tylną część, fragmenty ogona - relacjonował na antenie TVN24 Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.
Według ustaleń Węgrzynowicza, samolot uderzył o ziemię, zahaczył o blaszany budynek i rozbił się około 500 metrów od pasa lotniska. Elementy budynku leżą rozrzucone w pobliżu miejsca katastrofy.
- Z informacji, które do mnie docierają wynika, że samolot należał do prywatnego właściciela. Nie była to maszyna należąca do którejś ze szkół lotniczych działających na tutejszym lotnisku. Nie był to samolot służb - podał nasz reporter.
Lotnisko zamknięte
Lotnisko Warszawa Babice (oficjalna nazwa) zostało zamknięte do odwołania. Ograniczenie nie dotyczy jedynie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i policji.
Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Tomasz Kuchciński powiedział nam, że na miejsce katastrofy skierowano ekipę, która zajmie się zbadaniem jej przyczyn.