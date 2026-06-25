Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

Rozbił się mały samolot. Dwie osoby zginęły

|
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa samolotu na Bemowie
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
W pobliżu warszawskiego Lotniska Bemowo doszło do wypadku małego samolotu. Maszyna rozbiła się i spłonęła. Zginęły dwie osoby, które były na pokładzie.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszy sygnał otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Nie żyją dwie osoby

- Na wysokości Powstańców Śląskich 127 rozbiła się awionetka. Niestety dwie osoby, które nią podróżowały, nie przeżyły - potwierdził nam Przemysław Girgiel ze straży pożarnej w Warszawie. Do ratowników pogotowia ratunkowego zgłosiły się także dwie osoby postronne, które zostały poszkodowane.

Zgłoszenie wpłynęło do służb po godzinie 13. - Dotyczyło tego, że spadła awionetka i się pali. Na miejscu swoje działania prowadzą strażacy. Policjanci zabezpieczają teren - poinformowała nas rzeczniczka komendy na Bemowie nadkomisarz Marta Sulowska.

Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Zahaczył o blaszak

Wrak samolotu leży poza pasem startowym, w pobliżu placu manewrowego nauki jazdy. - Samolot spłonął, jedyne co widać to jego tylną część, fragmenty ogona - relacjonował na antenie TVN24 Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Według ustaleń Węgrzynowicza, samolot uderzył o ziemię, zahaczył o blaszany budynek i rozbił się około 500 metrów od pasa lotniska. Elementy budynku leżą rozrzucone w pobliżu miejsca katastrofy.

- Z informacji, które do mnie docierają wynika, że samolot należał do prywatnego właściciela. Nie była to maszyna należąca do którejś ze szkół lotniczych działających na tutejszym lotnisku. Nie był to samolot służb - podał nasz reporter.

Lotnisko zamknięte

Lotnisko Warszawa Babice (oficjalna nazwa) zostało zamknięte do odwołania. Ograniczenie nie dotyczy jedynie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i policji.

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Tomasz Kuchciński powiedział nam, że na miejsce katastrofy skierowano ekipę, która zajmie się zbadaniem jej przyczyn.

Rozbił się samolot. Relacja reportera tvnwarszawa.pl
Źródło: TVN24
Wypadek przy Lotnisku Bemowo
Wypadek przy Lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Rafał/Kontakt24
Wypadek przy Lotnisku Bemowo
Wypadek przy Lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Rafał/Kontakt24
Wypadek samolotu na Bemowie
Wypadek samolotu na Bemowie
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Adam
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Ktoś powybijał szyby w budynku urzędu skarbowego
Urząd obrzucony kamieniami. Policja zatrzymała 33-latka
Praga Północ
Akt oskarżenia przeciwko znanej piosenkarce i jej byłemu mężowi (zdj. ilustracyjne)
Znana piosenkarka Dorota R. i jej były mąż Emil S. oskarżeni
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Długokątach Małych
Cofał ciężarówką, najechał na rowerzystę. 36-latek nie przeżył
Okolice
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski o zgłoszeniu byłego ordynatora: nie zawierało żadnych informacji o zgonach
Klaudia Kamieniarz
Sesja Rady Warszawy
Sądny dzień Trzaskowskiego [OGLĄDAJ TRANSMISJĘ]
Policja zatrzymała 36-latka
Wypłacał pieniądze z bankomatu. Gdy zobaczył policjantów, próbował uciec
Katarzyna Kędra
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Sądny dzień dla Trzaskowskiego
Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im do ośmiu lat więzienia
"Przypomina nam pani mamę". Dali garnki, zażądali 20 tysięcy
Muzeum Literatury w Warszawie
Dyrektorka Muzeum Literatury rezygnuje ze stanowiska
Nastolatek jechał hulajnogą ponad 60 km/h
Środkiem jezdni, z prędkością 63 kilometrów na godzinę. 16-latek bez kasku
Okolice
Miejsce budowy przystanku Warszawa Ulrychów
Powstanie nowy przystanek kolejowy
Komunikacja
Nowy tymczasowy terminal na lotnisku w Modlinie
Lotnisko w Modlinie może przyjąć więcej pasażerów
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Co się działo w Szpitalu Południowym? Wyjaśniamy nowe oskarżenia
Ursynów
Dawid Kacprzyk
Dawid Kacprzyk przerwał milczenie
Ursynów
Emil Jędrzejewski
Ordynator w Szpitalu Południowym reaguje. "Jestem przerażony wypowiedzią Emila"
TVN24
Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Silnik zgasł na przejeździe. Pociąg staranował auto
Okolice
Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew
Wtargnął do tunelu, sparaliżował metro. "Nie współpracuje", jeszcze raz sprawdzili stację
Komunikacja
Emil Jędrzejewski
Emil Jędrzejewski przesłuchany. "Każde pytanie skwitował milczeniem"
Ursynów
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia pobity. Proces poprzedzą mediacje
Okolice
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Resort zdrowia zlecił kontrole w SOR-ach. Jest oświadczenie ministry
Targówek
Aerostat nad Warszawą
"Dziwny obiekt nad Warszawą". Wyjaśniamy, czym jest BASIA
Żoliborz
Warszawski Szpital Południowy
Reakcja Trzaskowskiego po wywiadzie z byłym ordynatorem
Ursynów
Warszawski Szpital Południowy
Prokuratura badała 12 zgonów w Szpitalu Południowym. Ma wrócić do umorzonych spraw
Ursynów
Warszawski Szpital Południowy
Będzie wniosek o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu Dawida Kacprzyka
Klaudia Kamieniarz
Kierowcy ukarani za drift
Driftowali na osiedlowej ulicy. Kary nie unikną
Okolice
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Mieszkańcy mają dość piaskarek. Zapowiadają protest
Mokotów
Tunel metra (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Dwie oferty na przygotowanie dokumentacji
Ursus
W Zielonce utonął 15-latek
Pływał i nagle zniknął. Pod Warszawą utonął 15-latek
Okolice
Zdarzenie drogowe w Wyszkowie (Mazowieckie)
Spowodował wypadek i uciekł. Na miejscu został pijany i ranny pasażer
Okolice
SOR Szpitala Czerniakowskiego
Politycy odwołani z rad nadzorczych szpitali. Kto stracił stanowisko?
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki