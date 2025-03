Sejm o bezpieczeństwie, Węgry osamotnione, sprzeciw Zełenskiego

Sejm zdecydował w sprawie uchwały dotyczącej Tarczy Wschód Źródło: TVN24

Sejm przyjął uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Węgry jako jedyne w Unii Europejskiej nie poparły integralności terytorialnej Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odrzucił możliwość przejęcia ukraińskich elektrowni atomowych przez USA. Chiny wykonały egzekucję na czterech Kanadyjczykach. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 21 marca.

1. Węgry jako jedyne nie poparły integralności terytorialnej Ukrainy

Wszyscy liderzy państw Unii Europejskiej z wyjątkiem Węgier uważają, że terytorium Ukrainy powinno należeć do niej. Premier Viktor Orban jako jedyny nie zagłosował za uchwałą, w której członkowie Wspólnoty wyrazili "niesłabnące wsparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy" - podał Reuters. Tekst uchwały, mówiący też o elementach wspierania Ukrainy, zostanie dołączony do konkluzji unijnego szczytu z zaznaczeniem, że poparło ją 26 z 27 krajów.

2. Bezpieczeństwo Polski. PiS i Konfederacja przeciw uchwale

Sejm przyjął uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono między innymi, że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący programu Tarcza Wschód. Przeciwko uchwale zagłosował cały klub Prawa i Sprawiedliwości i klub Konfederacji. - Co się z wami stało? (...) Polacy na was głosowali, bo mieliście dobre wyczucie zagrożeń ze Wschodu. Utraciliście to zupełnie - mówił do posłów PiS minister obrony. - Dzisiejsze głosowanie okrywa was hańbą i wstydem - dodał.

3. Zełenski odrzuca pomysł USA

Ukraińskie elektrownie jądrowe pozostaną własnością państwa. Nie zostaną przejęte przez USA - przekazał Wołodymyr Zełenski. W czasie wizyty w Norwegii określił też postawę prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie przyjęcia Kijowa do NATO jako prezent dla Władimira Putina.

4. Chiny wykonały egzekucję na czterech Kanadyjczykach

W Chinach przeprowadzono egzekucję na czterech Kanadyjczykach, którzy byli oskarżeni o handel narkotykami. Poinformowała o tym ministra spraw zagranicznych Kanady Mélanie Joly. - Zdecydowanie potępiamy egzekucje - podkreśliła. Chiny zaapelowały natomiast o "zaprzestanie wygłaszania nieodpowiednich uwag".

5. Wrzosek zawiadomiła prokuratora krajowego. Chodzi o ujawnienie danych

Prokurator Ewa Wrzosek złożyła do prokuratora krajowego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o opublikowanie na jednym z profili dokumentu zawierającego jej dane osobowe. Zrobiła to powiązana z mediami bliskimi PiS dziennikarka Dorota Kania.