Bezpieczeństwo Polski. PiS i Konfederacja przeciw uchwale

Debata w Sejmie

"Co się wam w tym nie podoba?"

Kowal zaznaczył, że są trzy elementy do zrealizowania polskiej racji stanu w zakresie bezpieczeństwa. Jak mówił, pierwszy to, aby Polska nie była sama wobec zagrożeń, które płyną ze Wschodu. Po drugie - kontynuował - mamy mieć silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi i po trzecie - "wreszcie projekt Tarcza Wschód staje się projektem, za który odpowiedzialność będą ponosić nie tylko Polacy, ale także nasi partnerzy na zachodzie Europy.

- Co się wam w tym nie podoba? - pytał posłów PiS i Konfederacji. - Nie podoba się? Idźcie do ludzi na Podlasiu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i im to powiedzcie - zwrócił się do opozycji. - Macie zagłosować za bezpieczeństwem Polski - dodał.