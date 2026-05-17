Świat Papież zrobił "six-seven". Namówili go młodzi pielgrzymi Adrian Wróbel |

Leon XIV dołączył do internetowego fenomenu Źródło wideo: TVN24, Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: TikTok/donrobertofiscer/Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wideo opublikował internetowy twórca, katolicki ksiądz Roberto Fiscer. Na nagraniu z Watykanu widać, jak ksiądz razem z grupą uczniów pytają papieża, czy wie, co to "six-seven". Leon XIV, początkowo wyraźnie zdziwiony, za chwilę razem z nimi wykonuje gest, czym wywołuje ich aplauz i śmiech.

Czym jest "six-seven"?

Choć powiedzienie "six-seven" i gest - szybkie unoszenie na przemian dwóch rąk, jak przy żonglowaniu - nie ma głębszego znaczenia, zyskał ogromną popularność na całym świecie.

Zwrot "sześć-siedem" (wymawiany po angielsku jako "six-seven"), został uznany Słowem Roku 2025 przez popularny słownik internetowy Dictionary.com.

Zajął też drugie miejsce w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku organizowanym przez PWN. Jak tłumaczy wydawnictwo, jest to "idiom środowiskowy oparty na grze liczbami, wariantami graficznymi i gestami".

OGLĄDAJ: Pokoleniu Alfa już nie podoba się "6 7"? "Uznają, że jest bardzo cringe'owe" Zobacz cały materiał