Papież zrobił "six-seven". Namówili go młodzi pielgrzymi
Wideo opublikował internetowy twórca, katolicki ksiądz Roberto Fiscer. Na nagraniu z Watykanu widać, jak ksiądz razem z grupą uczniów pytają papieża, czy wie, co to "six-seven". Leon XIV, początkowo wyraźnie zdziwiony, za chwilę razem z nimi wykonuje gest, czym wywołuje ich aplauz i śmiech.
Czym jest "six-seven"?
Choć powiedzienie "six-seven" i gest - szybkie unoszenie na przemian dwóch rąk, jak przy żonglowaniu - nie ma głębszego znaczenia, zyskał ogromną popularność na całym świecie.
Zwrot "sześć-siedem" (wymawiany po angielsku jako "six-seven"), został uznany Słowem Roku 2025 przez popularny słownik internetowy Dictionary.com.
Zajął też drugie miejsce w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku organizowanym przez PWN. Jak tłumaczy wydawnictwo, jest to "idiom środowiskowy oparty na grze liczbami, wariantami graficznymi i gestami".