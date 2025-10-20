"Znacząca rozmowa" z papieżem, o którą "ofiary długo zabiegały"

Kraków. Protest przed kurią przeciwko decyzji biskupów w sprawie komisji ds. pedofilii Źródło: Paulina Domaradzka, TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Papież Leon XIV po raz pierwszy od początku swego pontyfikatu w poniedziałek spotkał się z ofiarami przestępstw seksualnych popełnionych przez przedstawicieli Kościoła. O spotkaniu poinformowali najpierw jego uczestnicy, a następnie Watykan w codziennym biuletynie.

Leon XIV rozmawiał z delegacją międzynarodowej koalicji pod nazwą Ending Clergy Abuse (ECA).

Uczestnicy spotkania ocenili, że był to "istotny moment dialogu". - To była głęboko znacząca rozmowa - powiedziała przewodnicząca ECA, Gemma Hickey z Kanady cytowana na stronie internetowej organizacji.

Podkreśliła, że "odzwierciedla to wspólne oddanie sprawie sprawiedliwości, uzdrowienia i prawdziwej zmiany". - Ofiary długo zabiegały o miejsce przy stole, a dzisiaj czujemy się wysłuchani - wskazała.

"Nie tylko, by poruszyć nasze troski"

Do spotkania doszło po tym, gdy organizacja zrzeszająca ofiary pedofilii wystosowała list do nowego papieża.

- Przybyliśmy nie tylko po to, by poruszyć nasze troski, ale także by dowiedzieć się, jak możemy pracować razem, by zapewnić ochronę dzieci i osobom dorosłym wymagającym opieki - oświadczyła wiceprzewodnicząca ECA, Janet Aguti z Ugandy.

- Kościół ponosi moralną odpowiedzialność, aby wspierać ofiary i przeciwdziałać przyszłym krzywdom - dodał Tim Law z USA, współzałożyciel organizacji. - Naszym celem nie jest konfrontacja, ale transparencja i chęć wspólnego dążenia do znalezienia rozwiązań - zaznaczył.

OGLĄDAJ: Otchłań kłamstwa Zobacz cały materiał