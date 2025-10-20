Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Znacząca rozmowa" z papieżem, o którą "ofiary długo zabiegały"

Papież Leon XIV
Kraków. Protest przed kurią przeciwko decyzji biskupów w sprawie komisji ds. pedofilii
Źródło: Paulina Domaradzka, TVN24
Ofiary długo zabiegały o miejsce przy stole, a dzisiaj czujemy się wysłuchani - podkreśla Gemma Hickey, przewodnicząca organizacji zrzeszającej ofiary napaści seksualnych ze strony duchownych Ending Clergy Abuse. Papież Leon XIV w poniedziałek spotkał się z jej przedstawicielami.

Papież Leon XIV po raz pierwszy od początku swego pontyfikatu w poniedziałek spotkał się z ofiarami przestępstw seksualnych popełnionych przez przedstawicieli Kościoła. O spotkaniu poinformowali najpierw jego uczestnicy, a następnie Watykan w codziennym biuletynie.

Leon XIV rozmawiał z delegacją międzynarodowej koalicji pod nazwą Ending Clergy Abuse (ECA).

Uczestnicy spotkania ocenili, że był to "istotny moment dialogu". - To była głęboko znacząca rozmowa - powiedziała przewodnicząca ECA, Gemma Hickey z Kanady cytowana na stronie internetowej organizacji.

Podkreśliła, że "odzwierciedla to wspólne oddanie sprawie sprawiedliwości, uzdrowienia i prawdziwej zmiany". - Ofiary długo zabiegały o miejsce przy stole, a dzisiaj czujemy się wysłuchani - wskazała.

"Nie tylko, by poruszyć nasze troski"

Do spotkania doszło po tym, gdy organizacja zrzeszająca ofiary pedofilii wystosowała list do nowego papieża.

- Przybyliśmy nie tylko po to, by poruszyć nasze troski, ale także by dowiedzieć się, jak możemy pracować razem, by zapewnić ochronę dzieci i osobom dorosłym wymagającym opieki - oświadczyła wiceprzewodnicząca ECA, Janet Aguti z Ugandy.

Antyneoliberalny papież z USA. Co na to Donald Trump i J.D. Vance?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Antyneoliberalny papież z USA. Co na to Donald Trump i J.D. Vance?

Tomasz P. Terlikowski

- Kościół ponosi moralną odpowiedzialność, aby wspierać ofiary i przeciwdziałać przyszłym krzywdom - dodał Tim Law z USA, współzałożyciel organizacji. - Naszym celem nie jest konfrontacja, ale transparencja i chęć wspólnego dążenia do znalezienia rozwiązań - zaznaczył.

OGLĄDAJ: Otchłań kłamstwa
pc

Otchłań kłamstwa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
Papież Leon XIVWatykanKościół katolickiPedofiliaPrzemoc seksualna
Czytaj także:
imageTitle
"Nasze oczy rozbłysły". Zdobyli dziewiczy szczyt
EUROSPORT
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sąd odmówił ekstradycji do Niemiec. Żurek: nie będzie odwołania
Polska
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
METEO
Ursula von der Leven
"Przestroga" dla Unii Europejskiej
BIZNES
Policja interweniowała w związku z głośną imprezą na Marszałkowskiej
Impreza na 50 osób, zaatakowani policjanci. Mieszkanka budynku: było nie do wytrzymania
WARSZAWA
Ośmioletnia dziewczynka została ugodzona nożem
Ugodziła nożem uczennicę. Nauczycielka skazana na dożywocie
Graham Potter
Wpadka goniła wpadkę. On ma uratować mundial
EUROSPORT
Ruch Obrony Granic
Zatrzymał do kontroli dwóch obcokrajowców. Grozi mu rok więzienia
Lubuskie
Luwr po napadzie
Luwr zwraca się o pomoc do izraelskiej firmy
imageTitle
Głośno o Liverpoolu. "Nie ma wymówek"
EUROSPORT
Tajemnica korespondencji
Korespondencję Jana Pawła II i Anny Teresy Tymienieckiej kupiono za 11 mln zł. Dlaczego ją ukrywano i co zawiera?
Polska
Afrykańscy rolnicy pracują na farmie
Dostaje się do roślin z powietrza. Zagraża milionom ludzi
METEO
shutterstock_2142800143
Czas na zmianę szczepionki. Polska zostaje w tyle, a chodzi o zdrowie dzieci
Zdrowie
Władimir Putin
"To najsilniejsze uderzenie w finansowanie wojennej machiny Putina"
BIZNES
MOPR w Toruniu
Stworzył fikcyjne osoby i brał na nie zasiłki. Pracownik MOPR przed sądem
Kujawsko-Pomorskie
Armia Rosji
Ile Ukrainy zdołali zająć Rosjanie. Linia frontu na mapie
Maciej Michałek, Maciej Wacławik
Pies
Trzymała szczeniaka za tylne łapki nad wodą. Udało się go odnaleźć
Wrocław
Andrzej Duda
Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy
BIZNES
Osteoporoza już nie jest straszna
Seniorzy łamią się w ciszy. Trzy czwarte osób nie zna diagnozy
Piotr Wójcik
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Wicepremier o globalnej awarii
BIZNES
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
WARSZAWA
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje
METEO
imageTitle
Polki żałują. "Mecz był do wygrania"
EUROSPORT
"Maślak" przed sądem apelacyjnym (zdjęcie z maja 2022 roku)
Kolejne wyroki usłyszeli pseudokibice z gangu Psycho Fans
Katowice
Puszki i butelki po alkoholu w pobliżu łóżeczka dziecka
Dziecko ma dwa tygodnie, matka miała prawie trzy promile
Wrocław
Karol Nawrocki
Co Nawrocki zrobi z "projektem ostatniej szansy"?
Polska
Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci
"Dziewczynka spała, nagle zrobiła się sina". Nie żyje niemowlę
Szczecin
System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot
"Żelazna kopuła" miała być pilnym rozwiązaniem. Odpowiedź MON zaskakuje
Ewelina Kwiatkowska
skradzione-obrazy
Matejko, Kossak i inni zniknęli z muzeum. Obrazy znaleźli w nieczynnym kościele
Wrocław
HOŁOWNIA
Hołownia ambasadorem w USA? "Ktoś rzucił taki pomysł"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica