Świat Obraz Matki Boskiej Kongregackiej "wrócił do Grodna". Gest Andrzeja Poczobuta Oprac. Kamila Grenczyn |

Andrzej Poczobut o powrocie na Białoruś. "Dokładnie nie wiem, co się stanie" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Andrzej Poczobut/X

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Andrzej Poczobut - po kilku miesiącach spędzonych w Polsce - wrócił we wtorek na Białoruś. W środę poinformował na platformie X, że "obraz Matki Boskiej Kongregackiej, ten który był z nim w Rzymie i teraz z błogosławieństwem Ojca Świętego, wrócił do Grodna".

"Przekazałem go naszej szkole społecznej, gdzie w tym roku języka polskiego uczy się około 600 dzieci" - dodał. We wpisie załączył zdjęcie z momentu przekazania obrazu.

Obraz Matki Boskiej Kongregackiej, ten który był że mną w Rzymie I teraz z błogosławieństwem Ojca Świetego wrocił do Grodna… Dziś przekazalem go naszej szkole społecznej gdzie w tym roku języka polskiego uczy się około 600 dzieci pic.twitter.com/wo3EfWdE2p — Andrzej Poczobut (@poczobut) September 9, 2026 Rozwiń

Wcześniej tego dnia Poczobut przekazał, że we wtorek odwiedził groby żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 roku na cmentarzu w Sopoćkiniach niedaleko Grodna. Oprócz tego - jak poinformował - spotkał się z osobami ze Związku Polaków na Białorusi.

Cmentarz w Sopoćkiniach to ważna polska nekropolia na Grodzieńszczyźnie. Znajduje się tam kwatera polskich żołnierzy poległych i zamordowanych podczas sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku. Spoczywa tam między innymi generał Józef Olszyna-Wilczyński, rozstrzelany 22 września 1939 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Powrót Poczobuta na Białoruś

Po wyjściu w kwietniu na wolność Poczobut deklarował, że wróci na Białoruś. We wtorek wjechał do tego państwa przez przejście graniczne w Bobrownikach w województwie podlaskim. Opublikował następnie w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z Grodna na tle panoramy miasta z podpisem "nad Niemnem".

Jeszcze zanim Poczobut wyruszył na Białoruś, odbył rozmowę z dziennikarzem "Faktów" TVN Piotrem Kraśką. Mówił w niej między innymi o swoich planach czy odczuciach zaraz po tym, jak opuścił więzienie. Rozmowę można obejrzeć w TVN24+.

Pod koniec kwietnia Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad pięciu latach - przebywał w nim od marca 2021 roku. W lutym 2023 roku został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację od wyroku. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

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